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Houby se po vedrech na chvíli probudily a rostou. V lesích ale je už opět sucho

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A je to tady. Po obrovské vlně veder se konečně dočkali houbaři, kteří už ani nedoufali, že si letos dají smaženici z čerstvých hub, houbovou omáčku nebo řízky. Houby začínají pomalu růst i v lesích na Plzeňsku, kde jsme podnikli krátkou testovací výpravu.
Houby se po vedrech na chvíli probudily a rostou. V lesích ale je už opět sucho

Houby se po vedrech na chvíli probudily a rostou. V lesích ale je už opět sucho

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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