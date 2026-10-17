Houby nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a netuší, proč jim pak smaží jako guma

Pánev je rozpálená, houby voní, a přesto z nich za pár minut zbude bledá hromádka, která plave ve šťávě a při kousnutí pruží. Kuchaři mají pro tenhle nezdar jasné vysvětlení a první stopa vede k dřezu. Kohoutek ale zdaleka není jediný viník.
Proč houby v pánvi plavou
Houba je z více než devíti desetin tvořena vodou. Jakmile dopadne na horký tuk, začne ji ze sebe pouštět, a to se stane vždycky, ať houbu předtím umyjete, nebo ne. O výsledku rozhoduje, co se s touhle tekutinou stane potom.
Hodně tady záleží na teplotě. Silný žár odpařuje šťávu skoro stejně rychle, jako z hub vytéká, a jejich povrch tak brzy osychá a chytá barvu. V pánvi, která nehřeje dost, se tekutina hromadí a houby se v ní pomalu vaří. Povrch zešedne a dužina dostane onu nepříjemnou gumovou konzistenci.
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Správně rozpálená pánev se pozná podle zvuku, houby v ní od první chvíle slyšitelně syčí. Jakmile se na dně začne držet tekutina, otočte knoflíkem sporáku na vyšší stupeň.
Plná pánev je nejčastější chyba
Svádí to vysypat do pánve celé prkénko najednou. Velká hromada hub ale teplotu pánve rychle srazí a vlhkost uvolněná z kousků se drží mezi nimi, takže se houby dusí ve vlastní páře. Kuchaři proto radí opékat po menších dávkách. Každý kousek by měl mít kontakt se dnem pánve a mezi houbami má zůstat trochu volného místa.
Když se do pánve vysype příliš mnoho hub najednou, teplota klesne a houby se dusí ve vlastní páře. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hotovou dávku stačí odložit stranou a pokračovat další, na konci se všechno spojí dohromady. Druhá rada vyžaduje trochu trpělivosti. Když houby po vhození do pánve necháte pár minut v klidu, vytvoří se na nich zlatavá kůrčička. Časté míchání tenhle proces přerušuje a houby se pak opékají déle.
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Sůl z hub vytahuje vodu, takže houby osolené hned po vhození do pánve se ještě dlouho koupou v tekutině. Než se odpaří, dužina se v ní vaří, a právě tehdy vzniká ta gumová konzistence, které se chcete vyhnout. Proto se třeba v receptech na smaženici objevuje pokyn nesolit, dokud se šťáva neodpaří, a dochutit až na konci.
Na přesném okamžiku se kuchaři úplně neshodnou a někteří solí dřív. Pro domácí kuchyni je ale bezpečnější počkat, až houby pustí vodu a začnou zlátnout.
Nejčastější chyby při opékání hub přehledně shrnuje následující tabulka:
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Chyba Co se stane Co pomůže Chladnější pánev Tekutina se hromadí, houby šednou a získávají gumovou konzistenci Zesílit plamen, aby houby začaly syčet Plná pánev Hromada hub srazí teplotu pánve a houby se dusí ve vlastní páře Opékat po menších dávkách, každý kousek na dně pánve a s trochou volného místa kolem Neustálé přehazování Kůrčička se nestihne vytvořit a opékání trvá déle Nechat houby pár minut v klidu Solení hned na začátku Houby se déle koupou ve šťávě a hrozí gumová konzistence Počkat, až houby pustí vodu a začnou zlátnout, dochutit až na konci Co s tím má společného kohoutek
Houby se často přirovnávají k mycí houbičce, protože vodu ochotně nasávají. Delší koupel v misce jim proto škodí: dužina změkne, aroma zeslábne a do pánve s nimi přijde i nasátá voda. Namáčení tak houbaři i kuchaři shodně považují za chybu.
S krátkým opláchnutím je to mírnější. Když americký kuchař J. Kenji López-Alt pro web Serious Eats měřil, kolik vody houby při opláchnutí nasají, vyšlo mu po osušení jen nepatrné množství. Problém nastává hlavně tehdy, když jdou mokré houby rovnou do pánve, nebo když se umyjí dlouho před vařením. K vlastní šťávě se pak přidá ještě voda z povrchu a pánev ji musí odpařit navíc.
Přečtěte si také: Za totality stál v každé kuchyni na lince, po revoluci skončil na skládce. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 4 000 Kč Jak houby čistit, aby zůstaly pevné
Nejšetrnější je čištění nasucho. Kupované žampiony většinou stačí otřít vlhkou papírovou utěrkou nebo houbičkou. U lesních hub se hrubé nečistoty dají seškrábnout nožíkem, ideálně už v lese, a doma pak stačí dočistit, co na kloboucích a třeních ještě drží.
Hrubou špínu z lesních hub nejšetrněji odstraní nožík, nejlépe ještě v lese. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Výjimkou jsou houby z písčitých míst. Písek na nich drží tak pevně, že by bez opláchnutí skřípal mezi zuby. U nich pomůže tento postup:
Krátce je opláchněte studenou tekoucí vodou a pomozte si jemným kartáčkem. Houby hned osušte utěrkou. Pusťte se do vaření, protože vlhké houby rychle ztrácejí pevnost i chuť. Přečtěte si také: Kolik si v Rakousku vydělá cukrář v hotelové kuchyni? Ti čeští nebudou věřit vlastním očím
V teplé kuchyni houby rychle stárnou, a proto se vyplatí pustit se do jejich čištění a vaření hned, jakmile košík z lesa postavíte na stůl. Horkou vodu na mytí raději nepoužívejte.
Zdroje: https://ciafoodies.com/5-easy-fixes-for-soggy-mushrooms, https://energozrouti.cz/clanek/houbar-prozradil-jak-uchovat-maximalni-chut-hribu, https://thetakeout.com/are-we-supposed-to-wash-mushrooms-or-not-1825155462, https://www.thetakeout.com/1694881/cooking-mistakes-ruining-mushrooms/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-cistit-houby, https://www.blesk.cz/clanek/681102, https://www.chowhound.com/1486153/mushroom-mistakes-to-avoid/