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Houby napěchujte do sklenice a přidejte jen sůl. Bez octa, bez oleje, jen s jedním krokem navíc vydrží celou zimu

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Kilogram pevných hřibů, špetka hrubé soli a dvě kola v hrnci, takhle jednoduše vypadá tradiční domácí konzervace, která z podzimního lesa vytěží zásobu na celou zimu.
Houby napěchujte do sklenice a přidejte jen sůl. Bez octa, bez oleje, jen s jedním krokem navíc vydrží celou zimu

Houby napěchujte do sklenice a přidejte jen sůl. Bez octa, bez oleje, jen s jedním krokem navíc vydrží celou zimu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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