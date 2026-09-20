Houby napěchujte do sklenice a přidejte jen sůl. Bez octa, bez oleje, jen s jedním krokem navíc vydrží celou zimu

Když babičky na konci září plnily sklenice houbami, neřešily marinády ani olejové nálevy. Stačil jim čistý, masitý hřib, sůl a trpělivost rozložená do dvou dnů. Výsledek chutnal neutrálně, a právě proto se hodil prakticky kamkoli, do bramboračky, pod svíčkovou, do rizota i do nádivky. Celý trik spočíval v jednom kroku navíc, který řada dnešních receptů vynechává: ve druhém zavaření následující den. Právě ten mezičas mezi prvním a druhým ohřevem dává metodě mikrobiologický smysl a odlišuje ji od pouhého prodloužení varu.
Proč právě vlastní šťáva a sůl, a žádný ocet
Houby zavařené ve vlastní šťávě se chovají jako zimní polotovar. Postrádají výraznou octovou pachuť i olejový film, takže po otevření sklenice splývají s jakýmkoli jídlem. Omáčka z nich chutná čistě houbově, polévka získá plné aroma a těstoviny dostanou lesní základ bez rušivých tónů. Sůl v tomto receptu plní výhradně chuťovou roli; podle National Center for Home Food Preservation je u hub dokonce volitelná a na trvanlivost konzervy nemá rozhodující vliv.
Marinovaná varianta s octem, olejem a citronovou šťávou představuje technologicky zcela odlišný výrobek. Hodí se spíš na studený talíř, k chlebu, jako chuťovka k vínu. Kdo ale potřebuje univerzální surovinu do teplé kuchyně, sáhne po sklenici ve vlastní šťávě.
Dvojité zavařování: stará frakční sterilace v praxi
Klíč celého postupu leží v odstupu mezi dvěma ohřevy. První zavaření, zhruba dvacet minut ve vroucí vodní lázni, zahubí většinu vegetativních bakterií. Jenže některé mikroorganismy přežívají v podobě spor, které jsou vůči teplu mimořádně odolné. Během následujících dvaceti čtyř hodin část z nich vyklíčí do citlivější vegetativní formy. A přesně na tu míří druhý var. Princip odpovídá historické metodě známé jako tyndalizace, tedy frakční sterilace rozložené do více cyklů.
Postup krok za krokem:
- Mladé, pevné hřibovité houby očistěte, odřízněte poškozená místa a nakrájejte na přiměřené kousky.
- Sklenice plňte těsně, aby nezůstávaly vzduchové kapsy, ale houby netlačte na kaši. Pod víčkem ponechte volný prostor zhruba dva centimetry.
- Povrch posolte, stačí půl čajové lžičky na půllitrovou sklenici.
- Uzavřete a zavařujte ve vodní lázni přibližně dvacet minut od bodu varu.
- Sklenice vyndejte, nechte na lince vychladnout a odstavte do druhého dne.
- Následující den celý proces zopakujte, opět dvacet minut ve vroucí lázni.
Po zchlazení zkontrolujte víčko: má být prohnuté dovnitř, po stlačení nesmí pružit a při poklepání zní zvonivě. Pokud víčko nedrží, sklenici uložte do lednice a obsah spotřebujte během pár dnů.
Kolik sklenic vyrobí jeden košík hřibů
Výtěžnost bývá skromnější, než by čekal ten, kdo poprvé plní sklenice. Houby při ohřevu výrazně sesednou a pustí vodu. Orientačně: z jednoho kilogramu čerstvých hřibů vznikne přibližně jedna střední půllitrová sklenice. Kdo chce zásobu na celou zimu, řekněme osm až deset sklenic, potřebuje solidní úlovek kolem deseti kilogramů.
Pro podzim 2026 vypadá situace příznivě. Podle mapy ČHMÚ z poloviny září panuje na většině českého území vysoká až velmi vysoká pravděpodobnost růstu hub. Mykoložka Tereza Tejklová k 17. září potvrdila, že houby rostou plošně po celé republice, slabší jsou pouze některé oblasti Moravy. Srpen 2026 byl teplotně silně nadnormální, takže o dalším průběhu sezony rozhodne hlavně zářijová a říjnová vláha.
Které druhy se hodí nejlépe? Mladé, pevné plodnice hřibu smrkového, kterého Česká mykologická společnost označuje za kuchyňsky všestranně upotřebitelný druh. Dobře poslouží i suchohříby a babky, pokud jsou zdravé a nečervivé. Vyřaďte kusy napadené nedohubem zlatovýtrusým, bělavým povlakem, který na suchohřibech a hřibu hnědém parazituje poměrně často.
Skladování a varovné signály zkažené konzervy
Po vychladnutí sundejte šroubovací kroužky. Lépe tak odhalíte případnou ztrátu vakua a omezíte korozi i růst plísní zvenčí. Sklenice označte datem a uložte do tmavého, chladného a suchého prostoru, ideálně při teplotě kolem 10 až 20 °C.
Při skladování sledujte varovné znaky:
- bubliny stoupající uvnitř sklenice
- vytékání tekutiny kolem víčka
- neobvyklá barva obsahu
- syčení při otevírání
- nepřirozený zápach
- jakákoli plíseň na povrchu
Domácí houbové konzervy si uchovávají nejlepší kvalitu zhruba jeden rok. Po otevření patří do lednice a ke spotřebě během několika dnů.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková