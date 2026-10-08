Houby na zahradě rostou samy, ale první plodnice se ukážou až za 2 roky. Kdo neví o jednom kroku, čeká zbytečně

Pěstování lesních hub na zahradě je zajímavou alternativou k tradičnímu sběru v lese. S trochou plánování a péče je možné dát šanci opravdu rozmanité škále hub, od vyhledávaných hřibů až třeba po klouzky.
Jak začít pěstovat houby na zahradě
Abyste napodobili přirozené prostředí lesních hub, vyberte si na zahradě stinné místo. Toto místo by mělo být také vlhké a dobře odvodněné, což
nabízí podmínky, ve kterých se houbám daří. A musí tu také růst stromy, které mají symbiotický vztah s houbami, které chcete pěstovat, jak připomínat web NorthSpore. Asi nepřekvapí, že klouzek sličný si rozumí s modřínem a třeba kozák březový zase s břízou.
A pozor – vůbec to neznamená, že tyhle stromy musí růst u vás na zahradě. Stačí, když k vám zasahují jejich kořeny – třeba z lesa nebo od souseda.
Připravte stanoviště tak, že půdu nakypříte a přidáte vrstvu listí a jehličí o tloušťce přibližně 5 až 10 cm. Tato vrstva udrží vlhkost a poskytne bohatý organický materiál, který je pro houby nezbytný. Zdroj fotografie: Pixabay V zahradě můžete sklidit kromě zeleniny i hezkou úrodu hub. Jak dostat houby na zahradu
Houby se množí sporami nebo myceliem (vegetativní částí houby), jak píše web
GardenMentors. Pro pěstování na zahradě je praktičtější použít mycelium – nejlépe zakoupené jako podhoubí. Ale můžete také nakrájet zralé plodnice hub a po plánované houbové zahrádce je rozhodit. Jak zajistit úspěšný růst hub
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Udržování správné vlhkosti je zásadní. Plocha by měla být udržována vlhká, ale ne podmáčená. K zalévání používejte jemný mlhový říká zahradník Ivan K. z České Lípy, kterému prý na chatě na zahradě rostou krásné bedly. rozprašovač, abyste nenarušili substrát nebo mycelium. Je to běh na dlouhou trať, takže se opravdu vyplatí dbát i na maličkosti,“ Zdroj fotografie: Pixabay Při pěstování hub je klíčová trpělivost; některým druhům může trvat několik měsíců až několik let, než vytvoří plodnice.
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Před založením podhoubí také sterilizujte všechny nástroje a materiály, abyste zabránili zavlečení plísní a dalších houbových konkurentů. A i tak A jak sklizenou úrodu zpracovat? Chalupáři-Zahrádkáři počítejte s tím, že se vám to nemusí podařit. To, zda jste byli úspěšní, zjistíte tak za 2 až 3 roky, dříve totiž mladé houby nevyrostou.“ nedají dopustit třeba na sušení.
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Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři