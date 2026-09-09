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Houbička na nádobí v pračce pochytá žmolky i chlupy po zvířatech. Stačí ji vhodit do bubnu a prádlo vyjde čisté jako z čistírny

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Vyzkoušejte také tento jednoduchý trik a zbavte se žmolků i zvířecích chlupů z oblečení během praní. Jediné, co k tomu budete potřebovat, je obyčejná houbička na nádobí.
Houbička na nádobí v pračce pochytá žmolky i chlupy po zvířatech. Stačí ji vhodit do bubnu a prádlo vyjde čisté jako z čistírny

Houbička na nádobí v pračce pochytá žmolky i chlupy po zvířatech. Stačí ji vhodit do bubnu a prádlo vyjde čisté jako z čistírny

Zdroj: abcMedia.cz (vlastní tvorba)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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