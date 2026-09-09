Houbička na nádobí v pračce pochytá žmolky i chlupy po zvířatech. Stačí ji vhodit do bubnu a prádlo vyjde čisté jako z čistírny

Pračka patří mezi základní výbavu téměř každé domácnosti. Bez její pomocí už si většina rodin ani nedokáže praní špinavého prádla představit. Existují však šikovné další způsoby,
jak během cyklu dosáhnout co nejlepšího účinku a oblečení zbavit nejen všech nečistot, ale i žmolků nebo zvířecích chlupů. Jak potvrzují i informace na webu Stati, skvěle vám poslouží houbička na nádobí. I doma jsem se rozhodli tento trik vyzkoušet a výsledek nás velmi příjemně překvapil. Jak o pračku pečovat
Aby vám toto zařízení doma sloužilo co nejdéle, měli byste pračku používat v souladu s doporučeními výrobce.
Důležitou roli však hraje i její pravidelné čištění a údržba. Díky houbičce udržíte pračku v dokonalém stavu, a navíc prodloužíte i její životnost. Jak houbičku k čištění tohoto spotřebiče použít, jsme již dříve radili v článku na Chalupáři-Zahrádkáři.
Hodí se nejen na samotné mytí bubnu a těsnění kolem otvoru, ale také k důkladnému mytí zásobníku na prací prostředky.
Většina lidí jeho údržbu zanedbává, přitom zde může docházet k usazování vodního kamene nebo vzniku plísně. Tyto nečistoty se pak během praní mohou přenést i na oblečení. Stačí přitom postupovat podle návodu, o kterém jsme psali na stránkách Chalupáři-Zahrádkáři, a veškeré usazené špíny se zbavit. Zdroj fotografie: Depositphotos Zbavte se žmolků a chlupů pomocí houbičky na nádobí Výhody houbičky v pračce
Obyčejnou houbičkou na nádobí zvládnete hravě nahradit i speciální prací prostředky plné chemikálií. Tímto trikem
ušetříte nejen životní prostředí, ale i peníze a ochráníte své zdraví. Tento způsob praní ocení především majitelé domácích mazlíčků, jejichž línající srst ulpívá úplně všude. I přes široký výběr mycích hub vám postačí i ta úplně nejlevnější. Její zázračné účinky během praní potvrzuje i internetový portál Meta Novosti. Jak houbičku během praní použít
Jakmile máte buben pračky naplněný roztříděným oblečením, vložte do něj mycí houbu. Některé druhy chloupků a žmolků ulpí lépe na měkké části,
jiné se zachytí na tvrdší straně. Po pár vyprání budete sami vědět, jaký materiál je pro vaše prádlo nejvhodnější. Využít lze i silikonovou houbičku, kterou nahradíte i prací kuličky. Účinky houby potvrzuje i naše čtenářka Sára H. z Humpolce: ,,Máme doma dva psy a díky praní s houbou už nemusím pracně vytřepávat a odstraňovat jejich chlupy z oblečení.”
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři