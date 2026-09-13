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Houbaři teď nosí z lesa plné koše hub. Vůbec ale neví, že za tohle můžou dostat pokutu až 100 000 Kč

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Podzim rozjel houbařskou sezonu naplno a na horách i v nížinách míří do lesů davy […]
Houbaři teď nosí z lesa plné koše hub. Vůbec ale neví, že za tohle můžou dostat pokutu až 100 000 Kč

Houbaři teď nosí z lesa plné koše hub. Vůbec ale neví, že za tohle můžou dostat pokutu až 100 000 Kč

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

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