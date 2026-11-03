Houbaři končí v říjnu, ale klouzky čekají v lese ještě v prosinci. Kdo ví, kde hledat, nosí domů plné košíky

Konec října je v českých lesích obdobím, kdy košíky řídnou a parkoviště u oblíbených smrčin zejí prázdnotou. Kdo ale zamíří do světlého boru na písčité půdě, může narazit na hnědé lesklé klobouky, které se lepí k prstům. Klouzek obecný (Suillus luteus) patří k houbám, kterým chladnější a vlhčí počasí nevadí, dokud nepřijdou tvrdé mrazy. Rozhoduje znalost porostu, kde podhoubí žije. Stejně důležité je poznat, které plodnice ještě patří do košíku, a doma je nenechat ležet. Sezonu tak houbaři neprodlužují štěstím, nýbrž tím, že umějí číst borový les.
Říjnový útlum: proč většina houbařů věší košík na hřebík
Jádro české houbařské sezony se podle předsedy České mykologické společnosti Jaroslava Landy odehrává mezi srpnem a říjnem. Houby přitom rostou ve vlnách a jejich nástup řídí teplota vzduchu a půdy spolu s vlhkostí, kterou dodaly předchozí srážky. Jakmile se noci ochladí, běžné mykorhizní druhy ustupují, objevují se první mrazíky a v lese zůstává hrstka druhů, které průměrný sběrač bezpečně neurčí. Proto většina lidí po říjnu skončí.
Klouzek obecný mezi ty, kdo odcházejí první, nepatří. Jde o mykorhizní houbu vázanou na dvojjehlicové borovice a v nížinných borech vydrží plodit až do listopadu. Pro mnohé houbaře je to houba na okraji zájmu: jedni ji kvůli slizu obcházejí, druzí na ni nedají dopustit. Český rozhlas připomíná, že všechny u nás rostoucí klouzky jsou jedlé, a slovenský atlas Nahuby.sk řadí klouzek obecný dokonce k výborným jedlým houbám. Na pozdním podzimu proto stojí za cestu.
Rozpoznání nedá moc práce. Klobouk je hnědý až čokoládový a za vlhka slizký, rourky na spodní straně jsou žluté a na třeni sedí výrazný bělavý prsten, který časem tmavne. Příbuzné druhy klouzek zrnitý a klouzek žíhaný, které rostou na podobných místech, prsten postrádají. Riziko nebezpečné záměny je tak výrazně menší než u lupenatých hub. Sbírat se ale vyplatí jen to, co houbař bezpečně určí.
Mapa klouzků se kreslí podle borovic
Kdo hledá klouzky, musí nejdřív najít správný strom. Borovice lesní je v Česku po smrku druhou nejrozšířenější dřevinou. Podle podkladů
Národního lesnického institutu zabírá 406 095 hektarů, tedy 15,8 % dřevinné plochy. Těžiště má v nížinách a pahorkatinách Čech, na chudých a kyselých půdách. Tím se nabízí praktická houbařská mapa: Severočeská pískovcová plošina s Mimoňskem a Dokeskem, k tomu Děčínsko střední a východní Polabí Třeboňsko Rakovnicko a západní Křivoklátsko podhůří Šumavy Bzenecko a Strážnicko na jihu Moravy
V samotném lese platí jednoduché pravidlo. Nejvíce plodnic se obvykle objevuje na prosvětlených místech: na okrajích borů, pasekách, podél lesních cest a tam, kde rostou mladší borovice. Švédský atlas Svampguiden výslovně jmenuje písčité lesní cesty a borová vřesoviště. Logika je nasnadě. Borovice je světlomilná dřevina, která se drží chudých písků, a na takových stanovištích se po dešti nejrychleji nasytí svrchní vrstva půdy.
Výzkumníci z VÚLHM v polabských borech popsali, že písčité půdy vodu dlouho neudrží. Vlhčí bývá hlavně povrchová vrstva bohatá na organickou hmotu. Pro houbaře to znamená krátká a místně ohraničená období růstu. Po vydatnějším dešti se na holině či u cesty mohou klouzky vyrojit během pár dní, zatímco o kilometr dál zůstane les prázdný.
Odtud pramení výhoda zkušených sběračů. Podhoubí klouzku vytrvává na vhodném místě řadu let, pokud se nezmění porost, stáří lesa nebo půdní poměry. Kdo si poznamená, kde mu klouzky rostly loni, má velkou šanci je letos najít znovu. Náhodné toulky lesem s tím nemají šanci soupeřit.
Prosincové okno otevírá počasí, kalendář ho jen sleduje
Zda budou klouzky k mání i v prvních prosincových dnech, napoví spíš předpověď než datum. Český hydrometeorologický ústav zveřejňuje
mapu pravděpodobnosti růstu hub, jež vychází ze dvou veličin: nasycení půdy srážkami za uplynulých 30 dní a průměrné teploty za posledních sedm dní. K pátku 30. října 2026, kdy tento text píšeme, je pozdní podzimní sběr stále aktuální. Výhled na prosinec nikdo zaručit nemůže.
Podle nás se dá postupovat takto. Pokud listopad přinese vydatnější deště, půda zůstane vlhká a nepromrzne a začátek prosince se ponese v teplejším duchu, mají písčité nížinné bory reálnou šanci vydat ještě poslední klouzky. Orientační hranicí je první prosincová dekáda. Jakmile přijdou opakované noční mrazy, nemá smysl je v lese hledat.
Roli hraje i nadmořská výška. Klouzek obecný sice roste od nížin až po horské polohy, Nahuby.sk ho uvádí i z pásma kosodřeviny. V horách ale chlad a časné mrazíky uzavřou sezonu podstatně dřív. Na prosincový přesah proto vsaďte spíš na Polabí, Třeboňsko nebo Bzenecko než na šumavské svahy.
Masarykova univerzita ve svých materiálech o ekologii hub vysvětluje, že každý druh má vlastní teplotní minimum. Pod ním se činnost buněk zastaví nebo plodnice hynou. Zimní houby jako penízovka sametonohá jsou na chlad stavěné a po rozmrznutí rostou dál. Hřibovité plodnice včetně klouzků takovou výbavu nemají.
Do košíku jen mladé a pevné kusy
Pozdní sezona zvyšuje nároky na výběr. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje upozorňuje, že houby po utržení rychle stárnou a teplotní výkyvy jejich kvalitu dál snižují. U klouzků to platí dvojnásob, protože jsou vodnaté a stárnoucí plodnice rychle měknou do podoby rozbředlé bačkory.
Ideální úlovek má menší klobouk, světlé rourky a pružnou dužninu. Kontrolní řez třeněm a kloboukem odhalí chodbičky po larvách. Vynechat je třeba kusy rozměklé, plesnivé, zapáchající nebo zapařené. V prosinci přibývá další kategorie: plodnice, které v noci zmrzly a přes den roztály. Podle materiálů COOP Clubu u opakovaně zmrzlých a rozmrzlých hub roste riziko mykotoxinů. Mykolog Jiří Polčák v Českém rozhlase před přemrzlými plodnicemi běžných druhů rovněž varuje.
Pomůže i organizace košíku. Sliz klouzků ušpiní všechno, s čím přijde do styku, proto je dobré dávat je stranou od ostatních hub, do vlastní přihrádky nebo papírového sáčku. Igelit nepatří do lesa vůbec, houby v něm zapaří.
Když přijde souvislé mrazivé období, sezona pokračuje u dřevních druhů. Penízovka sametonohá roste podle počasí od října do února a mráz přečká, podobně ucho Jidášovo. Hlíva ústřičná v mrazech spíš stagnuje a čeká na oblevu.
Slizká slupka dolů, pak rychle do hrnce a mrazáku
Zpracování začíná už v lese. Sliz se dá setřít papírem nebo nožíkem, jehličí a písek očistit nasucho. Doma se klobouk uchopí za okraj a pokožka se stáhne směrem ke středu, u klouzku obecného jde dolů snadno. U malých suchých kusů stačí sliz jen otřít. Pro citlivé strávníky je ale loupání jistější volba.
Důvod přesahuje estetiku. Kazuistika publikovaná v roce 1984 v časopise Mycopathologia popsala vodnatý průjem po konzumaci neoloupaných plodnic Suillus luteus a autoři doporučili pokožku před jídlem odstranit. Klouzek tím nepatří mezi jedovaté houby. U některých lidí však pokožka může vyvolat zažívací potíže, zejména ve větší porci nebo u starších plodnic.
Sušení se u klouzků nevyplatí. Český rozhlas popisuje, že sliz prostupuje celou dužninou a plátky nikdy neseschnou natolik, aby se lámaly mezi prsty. Mnohem lépe dopadne mražení:
Krok Co udělat Očištění nasucho, odstranit pokožku a měkké rourky u větších kusů Tepelná úprava krátce podusit nebo povařit Chlazení nechat zcela vychladnout Balení po porcích do sáčků či dóz Skladování ideálně 4 až 6 měsíců
Obecné návody, například na Novinkách, připouštějí u tepelně upravených hub skladování až dvanáct měsíců. U vodnatých klouzků doporučuje iDNES kratší lhůtu a s ní souhlasíme: po půl roce chuť i textura znatelně ztrácejí.
V kuchyni se klouzek hodí do polévek, omáček, gulášů i rizota, Vitalia.cz zmiňuje i obalování a smažení jako řízek. Osvědčený postup začíná na suché pánvi. Nakrájené klouzky se nejdřív podusí, dokud se neodpaří voda, a teprve potom přijde na řadu tuk, cibule, kmín a sůl. Do rizota nebo omáčky patří až předem upravené kousky, jinak bude pokrm vodnatý.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková