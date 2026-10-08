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Houbaři ji míjejí kvůli slizu na klobouku a netuší, že dušená na víně se smetanou chutná fantasticky. Roste pod smrky po desítkách

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Slizák mazlavý vyrůstá v českých smrčinách hojně a ve skupinách. Většinu sběračů odradí lepkavý klobouk, přestože atlasy ho řadí mezi výtečné jedlé houby.
Houbaři ji míjejí kvůli slizu na klobouku a netuší, že dušená na víně se smetanou chutná fantasticky. Roste pod smrky po desítkách

Houbaři ji míjejí kvůli slizu na klobouku a netuší, že dušená na víně se smetanou chutná fantasticky. Roste pod smrky po desítkách

Zdroj: Foto: W.J.Pilsak / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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