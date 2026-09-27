Houba, která voní po vanilce a kokosu, roste jen na jižní Moravě a na Slovensku. Sbírat ji nesmíte, hrozí pokuta

Když mykologové popisují hřib moravský, sahají po slovech, která v houbařských atlasech běžně nenajdete: kokos, vanilka, kopr, skořice. Nejde o poetickou nadsázku ani lidovou přezdívku. Nápadná sladce kořenitá vůně je jedním z klíčových určovacích znaků druhu, opakovaně zaznamenaným v odborné literatuře. Slovenský mykolog Vladimír Kunca ji ve své práci z roku 2012 popsal jako kombinaci kopru a kokosu, další badatelé přidávají vanilku a skořici. Takové aroma je mezi evropskými hřibovitými houbami mimořádně neobvyklé, a právě ono dělá z nenápadného žlutohnědého hřibu jednu z nejpozoruhodnějších hub naší přírody.
Vůně, kterou věda zatím neumí plně vysvětlit
Přesné chemické složení vůně hřibu moravského zůstává překvapivě málo prozkoumané. Dostupné odborné práce pracují se senzorickým popisem, tedy s tím, jak aroma vnímá lidský nos, nikoli s analytickým rozkladem na konkrétní molekuly. Otevřenou primární studii, která by u druhu
Aureoboletus moravicus identifikovala jednotlivé těkavé sloučeniny, se v současné vědecké literatuře nepodařilo dohledat.
To ovšem neznamená, že vůně není reálná. Naopak: je natolik výrazná a konzistentní, že ji mykologové používají jako spolehlivý rozlišovací znak v terénu. Znamená to ale, že tvrzení o absolutní chemické jedinečnosti v rámci evropských hub je zatím spíš odborným předpokladem než definitivně doloženým faktem. Podle nás jde o jednu z nejzajímavějších otevřených otázek české mykologie: druh, který voní jako dezert, a přitom nikdo přesně neví proč.
Houba, která neroste jen na Moravě
Název klame. Hřib moravský byl sice popsán z moravského materiálu, ale jeho dnešní známé rozšíření v Česku sahá daleko za hranice jižní Moravy. Podle
druhové karty AOPK se recentní nálezy soustředí do středního Polabí, dolního Pojizeří, Českého krasu i k rybničním hrázím na Táborsku a u Lomnice nad Lužnicí. Na Slovensku Kunca doložil lokality v Malých Karpatech a ve středním Slovensku, od Kuchyně přes Kozárovce až po Budču.
Společným jmenovatelem všech nalezišť jsou teplé dubové a dubohabrové porosty, kde houba vytváří mykorhizu s kořeny starých dubů. Zajímavé je, že zjednodušené atlasové tvrzení o vazbě na „vápenité půdy“ neodpovídá realitě. Kunca na slovenských lokalitách naměřil pH půdy od 3,9 do 6,27 a popsal vulkanické podloží s místním vlivem spraší. Klíčem tedy není vápník, ale stabilní teplomilné lesní mikrostanoviště se starými duby.
Kolem roku 2012 odborná literatura uváděla v Česku třináct známých lokalit. Přesný aktuální počet není veřejně dostupný, evidence spadá do systému NDOP spravovaného AOPK. Jde o druh vedený mezi citlivými druhy, a proto ani my záměrně neuvádíme přesné body výskytu.
Zákon říká „kriticky ohrožený“, červený seznam už ne
Tady se příběh hřibu moravského stává příběhem o tom, jak funguje ochrana přírody v Česku. Podle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. je druh stále veden jako zvláště chráněný v kategorii kriticky ohrožený. Jenže Červený seznam makromycetů ČR z roku 2024 ho hodnotí už jen jako zranitelný (VU), tedy o dvě příčky níže.
Co to znamená v praxi? Zákonná ochrana je přísnější než aktuální vědecké hodnocení ohrožení. Vyhláška se novelizuje pomalu, červený seznam reaguje na nové nálezy rychleji. Pro houbaře je ale rozhodující vyhláška, ne seznam. A ta říká jasně:
Sběr plodnice může být posouzen jako zničení jedince kriticky ohroženého druhu. Pokuta pro fyzickou osobu: až 100 000 Kč. Ve zvláště chráněném území: až dvojnásobek, tedy 200 000 Kč. Přestupek projednává orgán ochrany přírody: obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, AOPK nebo správa národního parku.
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Omyl houbaře, který druh nezná, ho automaticky nezbavuje odpovědnosti.
Jak ho poznat, a co dělat, když na něj narazíte
Hřib moravský je menší až středně velký hřib se světle okrovým až žlutohnědým kloboukem a bělavými až světle krémovými póry. Dužnina je bělavá a na řezu nemodře, to je zásadní rozdíl oproti mnoha příbuzným druhům. Záměna hrozí především s hřibem plstnatým a dalšími suchohřibovitými druhy, ale kombinace neměnné dužniny a nepřehlédnutelné sladké vůně je v terénu prakticky jednoznačná.
Pokud na takovou houbu narazíte, správný postup je jednoduchý: nesbírat, nevyrývat, zbytečně nemanipulovat. Vyfotit klobouk, póry a třeň, zaznamenat datum, okolní dřeviny a typ stanoviště. A nález nahlásit orgánu ochrany přírody nebo mykologům napojeným na evidenci nálezů. Hřib moravský není kořist do košíku. Je to dokumentační nález pro ochranu druhu, který většina českých houbařů za celý život nepotká.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková