Hotovost, nebo placení kartou? Studie na více než 32 000 lidech ukázala, při čem vám peníze mizí rychleji

Pípnutí terminálu trvá vteřinu a většina z nás nad ním vůbec nepřemýšlí. Peníze jsou přece peníze, ať odcházejí z peněženky, nebo z účtu. Vědci, kteří sledovali rozhodování desítek tisíc lidí, ale došli k závěru, že na způsobu placení záleží víc, než by se mohlo zdát.
Čtyřicet let výzkumů ukazuje stejným směrem
Jestli lidé s kartou utrácejí víc, zkoumají psychologové a ekonomové už zhruba čtyři desetiletí. Lachlan Schomburgk a dva jeho kolegové proto v roce 2024 v odborném časopise Journal of Retailing shrnuli výsledky 71 vědeckých prací, které dohromady obsahovaly 392 dílčích měření.
Závěr té souhrnné analýzy je jasný. Platba kartou nebo mobilem útratu zvedá jen mírně. Statisticky ten rozdíl přesto obstojí, i když se jednotlivé studie v jeho velikosti dost rozcházejí.
Přečtěte si také: Plovoucí podlaha má nečekaného soupeře (2026): Češi ho znají z dob ČSSR, při rekonstrukcích ho bez lítosti vyhazovali
Autoři si všimli ještě jedné věci. S přibývajícími lety se ten rozdíl postupně zmenšuje, takže starší výzkumy naměřily výraznější vliv karty než ty novější.
Proč se s bankovkou loučíme hůř
Vysvětlení nabízí jev, kterému odborníci říkají bolest z placení. Hotovost dává útratě hmatatelnou podobu. Po zaplacení je peněženka znatelně tenčí a ten pohled člověka trochu zabolí. U karty nebo telefonu tenhle pocit skoro chybí, protože částka zmizí z účtu neviditelně. Podle psychologa Jana Kulhánka navíc peníze na účtu snadno ztrácejí na váze a lidé pak nabývají dojmu, že jich mají víc, než ve skutečnosti mají.
Bezkontaktní platba trvá vteřinu a útratu při ní člověk skoro necítí. Ilustrační foto. Zdroj: SumUp / Unsplash.
„[…] placení hotovostí jednoduše fyzicky bolí,“ uvedl pro CNN Prima NEWS ekonom Dominik Stroukal.
Přečtěte si také: Pečujete o rodiče? Stát chystá 2 velké změny příspěvku na péči, Češi o nich zatím netuší
Letos v srpnu vyšla v časopise Journal of Consumer Research první velká systematická prověrka tohoto jevu. Čtveřice výzkumníků z amerických a kanadských univerzit včetně Stanfordu zopakovala 13 předem ohlášených experimentů, kterými prošlo celkem 32 371 lidí, a nechala je rozhodovat o nákupu desítek různých výrobků. Potvrdilo se, že placení v hotovosti působí nepříjemněji i u dnešních zákazníků, kteří používají několik karet a digitálních peněženek. Tahle nepříjemnost se pak propsala hlavně do toho, kolik lidé skutečně utratili. Na částku, kterou by byli za věc ochotni dát, měl způsob placení menší vliv.
Obě studie přehledně srovnává následující tabulka:
Studie Souhrnná analýza Rozsáhlá prověrka Autoři trojice výzkumníků, prvním autorem je Lachlan Schomburgk čtveřice výzkumníků z amerických a kanadských univerzit včetně Stanfordu Časopis Journal of Retailing Journal of Consumer Research Kdy vyšla 2024 letos v srpnu Rozsah 71 vědeckých prací s 392 dílčími měřeními 13 předem ohlášených experimentů, 32 371 lidí, desítky různých výrobků Hlavní zjištění karta nebo mobil útratu mírně zvyšují; efekt je statisticky průkazný a s přibývajícími lety slábne placení v hotovosti působí nepříjemněji; tahle nepříjemnost se propsala hlavně do skutečné útraty, zatímco na částku, kterou by lidé byli za věc ochotni dát, měl způsob placení menší vliv Kdy karta svádí nejvíc
Síla efektu podle souhrnné analýzy záleží na situaci. Nejvýraznější je u nákupů, kterými se chceme trochu předvést, třeba u značkových hodinek, drahých šperků nebo místa ve VIP lóži na koncertě. U darů a příspěvků na dobrou věc naopak rozdíl mezi kartou a hotovostí skoro mizí.
Přečtěte si také: Vláda si to chce u seniorů vyžehlit: Po nízké valorizaci chystá 2 000 Kč navíc. Kdy peníze přijdou?
Velkou roli hrají i vlastní zvyky. Jak silně se celý jev u konkrétního člověka projeví, ovlivňuje podle letošní studie hlavně to, v jakém poměru sahá po bankovkách a po kartě. Čísla z výzkumů platí pro velké skupiny lidí, takže o tom, kolik s kartou utratíte právě vy, předem nerozhodují.
Jak si k útratám vrátit brzdu
Kartu kvůli tomu zahazovat nemusíte. Americký úřad pro ochranu spotřebitelů ve finančních službách (CFPB) radí:
začít tím, že si týden nebo měsíc budete poctivě zapisovat, za co utrácíte; stanovit si na drobné nákupy, které se nenápadně sčítají, týdenní limit (jednou z možností je vybrat si na začátku týdne hotovost a víc už neutratit); podívat se před nakupováním na zůstatek a předem si podle rozpočtu určit, kolik můžete dát. Přečtěte si také: Za internet doma zaplatíte o 1 200 Kč ročně víc: Velký operátor od září zdražil i klientům se smluvním zvýhodněním
Pomoct může i obyčejné oznámení z banky. Když vám mobil při každé platbě nebo poklesu zůstatku pošle zprávu, útrata přestane být neviditelná a vy ji začnete vnímat podobně jako bankovku, která odchází z peněženky.
Zdroje: https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/publications/mega-replication-effect-cash-versus-card-payment-pain-paying, https://minerva-access.unimelb.edu.au/server/api/core/bitstreams/298e4591-1ddc-49ee-b95e-d9e1dd8c4dd2/content, https://files.consumerfinance.gov/f/documents/201702_cfpb_Consumer-Tips-on-Managing-Spending.pdf, https://cnn.iprima.cz/pri-platbe-kartou-schazi-lidem-casto-brzda-tvrdi-odbornici-hotovost-je-stale-oblibena-412452, https://www.10news.com/life/money/study-suggests-paying-with-cash-could-help-you-spend-less, https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/placeni-hotovosti-misto-kartou/