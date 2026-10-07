Hotely si posvítí na hosty, kteří si v bufetu naberou horu jídla a pak to nesní. Vymyslely zvláštní taktiky

Je to neekologické i neekonomické
Už večer před snídaní se těšíme, až vstaneme a zamíříme do jídelny mezi prvními, abychom ukořistili to nejlepší. Někteří ale příliš nehledí na množství nedojedených zbytků, které po sobě nechávají. S velkýma zářivýma očima přebíháme pohledem přes stoly plné rozličných dobrot, od rozmanitého pečiva přes sladké dezerty, cereálie, ovocné a zeleninové saláty, šunky, salámy a sýry až po míchaná vajíčka, párečky či toasty. Čím pestřejší nabídka je, tím víc si libujeme a tím víc toho chceme ochutnat. Někdy však míváme přehnané představy a žaludek nakonec nezvládne pojmout všechno.
Leccos tedy necháme na talíři, aniž bychom toho želeli, protože už to stejně bylo v ceně našeho ubytování, pravda? Nedochází nám, že se jedná o přístup, který je neekologický a vlastně také neekonomický pro samotný hotel, který musel zaplatit za jídlo, jeho přepravu, skladování i konečnou přípravu personálem. Nakonec mu zůstane zbytečné množství bioodpadu, s nímž je nutné nějak šetrně naložit.
Prostá, ale účinná opatření proti plýtvání
Snídaně podávané v hotelech formou bufetu způsobují obvykle více než dvojnásobné plýtvání potravinami na zákazníka, než jak by tomu bylo u snídaně prostě objednané z jídelníčku. Bufet navíc musí vypadat stejně ohromně a lákavě pro pozdní příchozí jako pro ranní ptáčata, což logicky motivuje zaměstnance k ustavičnému doplňování zásob. Většina běžně podávaných jídel se přitom rychle kazí, včetně vařené kaše a vajec, nasekaného čerstvého ovoce, masa, ryb nebo sýrů.
Malé, pečlivě naplánované snídaňové menu na objednávku může nejen snížit odpad, ale vlastně také nabídne hostům klidnější a luxusnější zážitek. Je to přece lepší než stát ve frontě na kávu nebo toustovač, ne? Hosté si ale často přejí pestrost a svobodu švédských stolů zachovat, proto musejí hotely přistupovat k jiným trikům a řešením.
Jedním z nich se zdají být menší talíře, které se zaplní rychleji. Hosté budou mít před sebou plné talíře během chvilky, ačkoli si nabrali méně. Leckdo v praxi zjistí, že mu menší porce stačí, zatímco jiný vstane a půjde si jednoduše přidat – opět pouze na malý talíř.
Taktikou může být také menší množství jídla na bufetových stolech, které se bude postupně doplňovat. Omelety a volská oka pak mnohé hotely už dnes připravují jen na objednávku hostů, místo aby je nechaly jen tak ležet celé ráno na tácech.
Další možností jsou informační tabulky umisťované k bufetovým stolům a upozorňující hosty na to, aby si brali jen tolik jídla, kolik mohou opravdu sníst. Mělo by jít o přátelskou připomínku, nikoli o vyslovený příkaz. I takto nenápadné podněty dokážou podle průzkumů ovlivnit chování lidí a snížit množství zbytků.
Zatímco tato opatření jsou velmi jednoduchá, některé hotely zacházejí dál a využívají digitální systémy monitorující spotřebu potravin, čímž pomáhají kuchyním lépe plánovat množství připravených porcí. Objevují se tak i řešení využívající umělou inteligenci.
Zdroje článku: sita.sk, thesra.org, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková