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Hotely si posvítí na hosty, kteří si v bufetu naberou horu jídla a pak to nesní. Vymyslely zvláštní taktiky

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Mnozí z nás si nedovedou představit, že by vyrazili na dovolenou do příjemného hotelu bez odpovídající snídaně formou bufetu či tzv. švédských stolů. Možnost nabrat si na talíře, co hrdlo ráčí a ode všeho trochu, je pro mnohé vůbec nejlákavější částí dovolené. Jen pozor na množství zbytků.
Hotely si posvítí na hosty, kteří si v bufetu naberou horu jídla a pak to nesní. Vymyslely zvláštní taktiky

Hotely si posvítí na hosty, kteří si v bufetu naberou horu jídla a pak to nesní. Vymyslely zvláštní taktiky

Zdroj: macniak / Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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