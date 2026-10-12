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Hotely na antických ruinách a řasy v travertinu: Neznámé zákulisí toho, jak UNESCO zachránilo bělostný klenot

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Hotely na antických ruinách a řasy v travertinu: Neznámé zákulisí toho, jak UNESCO zachránilo bělostný klenot. Zázrak Turecka zvaný Pamukkale: Jak přírodní chemie a přísná regulace zachránily sněhobílé terasy
Pamukkale

Pamukkale

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 17:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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