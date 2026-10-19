Hotel vám píše na WhatsApp kvůli platbě za pobyt z Booking.com? Podvodníci znají vaše jméno, termín i cíl cesty

Výzva přichází jménem konkrétního hotelu nebo rovnou jménem Booking.com. Chce po vás „nutné potvrzení platby“ nebo „ověření karty“ a hrozí, že pobyt bez reakce zruší. Nejnebezpečnější je načasování: zpráva dorazí právě v době, kdy člověk pokyny k příjezdu opravdu očekává. Belgická vládní platforma pro kybernetickou bezpečnost Safeonweb v červnu 2026 popsala tyto falešné platební požadavky jako důmyslné, protože se opírají o skutečné údaje o pobytu.
Podvodníci se k údajům o hostech dostávají dvěma doloženými cestami
Častější cesta vede přes hotel. Útočníci převezmou účet ubytovacího zařízení na rezervační platformě a uvnitř pak vidí jména hostů, jejich e-maily, telefonní čísla a termíny pobytů. Britská organizace Action Fraud zaznamenala od června 2023 do září 2024 celkem 532 oznámení tohoto podvodu. Škody přesáhly v přepočtu 11 milionů korun, takže na jedno oznámení vychází v průměru přes 20 tisíc korun.
Pro Česko taková čísla chybí, protože české úřady počet obětí za první pololetí 2026 nezveřejnily. Britská statistika je navíc starší a pokrývá jen jednu zemi. Kdo má aktivní rezervaci na Booking.com a vyplněné telefonní číslo, je podle podkladů vystavený stejnému riziku jako cestovatelé jinde v Evropě. Jak velké to riziko v Česku je, zatím nikdo nespočítal.
Druhá cesta se objevila v dubnu 2026. Safeonweb tehdy shrnul varování Booking.com před možným neoprávněným přístupem k části rezervačních údajů. Mohlo jít o jména, e-mailové adresy, telefonní čísla, podrobnosti rezervací a informace sdílené s ubytováním. Platforma dotčeným rezervacím změnila PIN kódy a zákazníky informovala. Údaje o platebních kartách podle varování přístupné nebyly. Uniklá data tedy útočníkům nedávají číslo karty, a proto si o něj ve zprávě řeknou sami.
Proč na zprávu ve WhatsAppu reagujeme rychleji než na e-mail?
Český telekomunikační úřad v monitorovací zprávě 1/2026 upozorňuje, že podvodníci stále častěji přesouvají komunikaci z SMS do aplikací typu WhatsApp. Ty lidé vnímají jako osobní kanál a reagují v nich impulzivněji než na e-mail. Napsat vám tam může kdokoli, kdo zná vaše číslo, a jeho totožnost přitom nikdo neověřuje.
Telefonní číslo je přitom mezi údaji, ke kterým se útočníci podle obou popsaných cest dostanou. Celý postup je pak jednoduchý: z rezervace vezmou číslo, napíšou jménem hotelu, uvedou správný termín a požádají o potvrzení platby. To vše v aplikaci, kterou adresát jinak používá k hovorům s rodinou a přáteli.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost řadí tento typ útoku mezi takzvaný spear phishing. Jde o cílené podvody šité na konkrétní oběť podle dostupných osobních údajů, které bývají výrazně účinnější než hromadné zprávy s obecným textem. Před podvody s ubytováním na velkých rezervačních portálech včetně Booking.com a před přesunem komunikace na WhatsApp varovalo v roce 2026 také Ministerstvo pro místní rozvoj.
Pět signálů, podle kterých poznáte falešnou výzvu i se správným jménem
Správné jméno a termín pobytu nic nedokazují, protože právě tyhle údaje mohl útočník získat kteroukoli z obou cest. Rozhodující je jiná věc: jakákoli nečekaná změna platebních podmínek nebo požadavek na potvrzení rezervace mimo původní rezervační proces. Obojí má být důvodem k opatrnosti.
Prvním signálem je spěch. Zpráva tlačí na okamžitou platbu a hrozí zrušením pobytu. Druhým je odkaz, který nevede na oficiální doménu Booking.com, takže stačí podívat se na adresu ještě před kliknutím. Třetí signál je nejnejoznačnější, protože jde o žádost o údaje z platební karty přímo v chatu. Čtvrtým jsou platební podmínky, které nesedí s původním potvrzením rezervace, a proto se vyplatí mít ho po ruce. Pátým je neznámé číslo, jehož majitel se vydává za zástupce hotelu.
Po kliknutí stačí zavřít stránku, po zadání karty se volá bance
Když vám taková zpráva přijde, neodpovídejte, neklikejte na odkaz a nic neplaťte. Stav rezervace zkontrolujte v aplikaci Booking.com nebo na webu, jehož adresu napíšete do prohlížeče sami. Případně zavolejte do hotelu na číslo z původního potvrzení, nikdy na kontakt uvedený v podezřelé zprávě. Ve WhatsAppu pak zprávu nahlaste a odesílatele zablokujte.
Pokud jste na odkaz klikli, ale nic nevyplnili, stačí stránku zavřít. Zadané heslo je potřeba změnit, a to i u dalších účtů, kde používáte stejné přihlašovací údaje. Zkontrolujte také, jestli zařízení nevykazuje známky napadení.
Nejrychleji je potřeba jednat po zadání údajů z karty nebo po odeslání peněz. Nejdřív kontaktujte banku, nechte kartu zablokovat a zjistěte, jestli jde platby ještě zastavit. Potom si uložte snímky obrazovky celé konverzace jako důkaz a s podvodníkem přestaňte komunikovat. Nakonec případ oznamte Policii ČR, v naléhavé situaci na lince 158.