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Hotel v Českých Budějovicích byl v noci evakuován, hořel záložní zdrojPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Sedmdesát lidí se muselo v noci na pátek evakuovat z hotelu v Českých Budějovicích poté, co tam vzplanul záložní zdroj. Jihočeští hasiči o události…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Silná bouřka, která se přehnala ve čtvrtek odpoledne nad Jihlavskem, zanechala za sebou bahnem zanesené...
U Potštátu se zřítila větrná elektrárna. V Česku jde o historicky první případ
Větrná elektrárna se ve čtvrtek dopoledne zřítila na pole u Potštátu na Přerovsku. Celý sloup se vyvrátil a...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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Hotel v Českých Budějovicích byl v noci evakuován, hořel záložní zdroj
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