Hotel Modrá hvězda, FOTO: Willy Ströminger, distr. TV Nova Hotel Modrá hvězda, FOTO: Willy Ströminger, distr. TV Nova Hotel Modrá hvězda, FOTO: Willy Ströminger, distr. TV Nova Hotel Modrá hvězda, FOTO: Willy Ströminger, distr. TV Nova
V protektorátní komedii Hotel Modrá hvězda z roku 1941 se sešly největší tehdejší herecké hvězdy, jméno skutečného tvůrce příběhu ovšem muselo zůstat utajeno. Kvůli tehdejším politickým poměrům se autor schoval za zcela fiktivní pseudonym. Tvůrci si navíc vypomohli drobným hudebním podvodem, když jednoho ze zpěváků na plátně potají předabovali. Zchátralé dědictví a zrušené zásnuby bohatého hosta
Mladá dívka Zuzana v podání Nataši Gollové zdědí starý a zanedbaný hotýlek, který se rozhodne vlastními silami zachránit. Do práce zapřáhne trojici neplatících nájemníků a brzy uvítá i prvního zámožného hosta, průmyslníka Vladimíra. Toho hraje Oldřich Nový, jenž si do podniku přijel oslavit zasnoubení s elegantní Miladou, kterou ztvárnila Adina Mandlová. Svéhlavá snoubenka ovšem pobyt v chudém prostředí odmítne a Vladimír naopak podlehne kouzlu pracovité Zuzany. Po sérii zmatků s nešikovně formulovaným telegramem končí původní zásnuby na policejní stanici.
Příběh o zamilovaném milionáři vycházel ze starší látky, režisér Martin Frič totiž natočil remake německého snímku Zamilovaný hotel z roku 1933. K novému scénáři od Václava Wassermana se před natáčením vyjadřoval i spisovatel Vladislav Vančura, který tehdy působil jako lektor filmových projektů. Literát ovšem textem příliš nadšený nebyl a zhodnotil, že repliky herců připomínají spíše operetu a nedbají na občanskou logiku.
Skutečný luxus ustoupil bankovní budově
Filmový kontrast mezi chudým a luxusním ubytováním se projevil i ve výběru lokací. Nuzný hotel tvůrci našli v pražské Charvátově ulici, honosné prostory naopak postavili uměle ve filmových ateliérech. Dnes na reálných místech natáčení tohoto falešného luxusního hotelu sídlí úředníci pražského magistrátu z odboru sociální péče a zdravotnictví.
Skutečný luxusní Hotel Modrá hvězda ovšem v Praze dlouhá desetiletí opravdu fungoval. Nacházel se na rohu ulice Na Příkopě a Hybernské přímo naproti Prašné bráně. V 19. století ho dokonce vlastnila rodina Franze Kafky, avšak v roce 1926 lukrativní budovu koupila Živnostenská banka, která slavný hotel nechala zbourat. Pozemek následně ustoupil novostavbě, v níž dnes sídlí Česká národní banka.
Tvůrci film poprvé představili publiku v červenci 1941 na Filmových žních ve Zlíně, kde si komedie vysloužila Cenu města Zlína. Obrazové krásy ateliérových staveb i staré Prahy pak v roce 2021 prošly výraznou péčí expertů, když Národní filmový archiv ve spolupráci s karlovarským festivalem provedl důkladné digitální restaurování celého díla.
Hlas na playback a nečekaný konec kariéry
Tvůrci se museli vypořádat s cenzurou protektorátního režimu. V úvodních titulcích se objevilo, že autorkou původního námětu je spisovatelka Marie Svobodová. Filmoví historici ale zjistili, že taková osoba pravděpodobně vůbec neexistovala a šlo pouze o krycí pseudonym. Skutečný autor byl pro tehdejší vládnoucí systém nepřijatelný, takže musel svou totožnost absolutně zatajit.
Komedie proslavila dodnes hrané písně s texty herce Josefa Grusse, přičemž do hudebních čísel zasáhl drobný trik. Když ve filmu zpěvák František Paul zpívá skladbu Celý den si zpívám, diváci ve skutečnosti slyší propůjčený hlas hudebníka R. A. Dvorského. Kuriózní je i osud herce Antonína Novotného, jenž si zahrál zamilovaného básníka Františka Sojku. Šlo o jeho vůbec poslední roli před kamerou, po válce totiž herectví nadobro opustil a vybudoval si velmi úspěšnou kariéru chemika.
Divákům v jedné scéně tvůrci naservírovali drobnou dějepisnou hádanku. Když se filmový psychiatr ptá Zuzany, kdo byl Pipin Krátký, hrdinka netuší. Skutečný Pipin III. Krátký byl přitom franský majordomus a posléze král z 8. století, syn Karla Martela a otec slavného Karla Velikého.
Snímek Hotel Modrá hvězda nabídne stanice Nova v úterý 17. listopadu od 10:05.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, filmovyprehled, csfd).