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Hosté nevěřili, že jsem tento dort dělala sama – krém jim tak moc chutnal, že chtěli hned vědět, jak ho dělám

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Na první pohled vypadá jako dort z cukrárny. Jeho sametově jemný krém ale ukrývá jednu nečekanou ingredienci, která mu dodá nezaměnitelnou chuť a překvapí každého, kdo ho ochutná.
Hosté nevěřili, že jsem tento dort dělala sama – krém jim tak moc chutnal, že chtěli hned vědět, jak ho dělám

Hosté nevěřili, že jsem tento dort dělala sama – krém jim tak moc chutnal, že chtěli hned vědět, jak ho dělám

Zdroj: VařímeDobroty.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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