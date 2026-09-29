HOSPODSKÝ KVÍZ: Tady školní znalosti nestačí. Budete potřebovat pořádný všeobecný přehledPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HOSPODSKÝ KVÍZ: Tady školní znalosti nestačí. Budete potřebovat pořádný všeobecný přehled
Možná by vás nenapadlo, že i taková obyčejná věc, jako je splachování toalety, se dá dělat špatně. Dokonce...
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Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...Všechny články tohoto autora →