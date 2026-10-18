Hortenzie si namnožíte z jedné větvičky a banánu. Ale pozor: za prodej řízků vám hrozí pokuta 25 000 Kč

Rozmnožování těchto rostlin se často může zdát náročné kvůli jejich choulostivé povaze, jak píše web
ZahrádkářůvRok. Inovativní ekologická metoda využívající banány však nabízí takovou malou revoluci, jde totiž o velmi jednoduchý a účinný způsob, který využívá výživné účinky tohoto ovoce k podpoře růstu kořenů u řízků hortenzií. V redakci nás tenhle návod zaujal a určitě ho vyzkoušíme. Ovšem také připomeneme, že množení rostlin opravdu není jen tak. Výhody banánů pro hortenzie
Banány jsou prospěšné nejen pro člověka, ale jsou také plné živin, které mohou pomoci rostlinám prospívat. Mezi ty hlavní, které hortenziím prospívají, patří:
Draslík: Je nezbytný pro celkový zdravotní stav rostlin a pomáhá při regulaci vody, aktivaci enzymů a fotosyntéze. Fosfor: Podporuje vývoj kořenů a zvyšuje potenciál kvetení. Zdroj fotografie: Alejandro Bayer Tamayo / Creative Commons / CC BY-SA Hortenzie patří mezi velmi půvabné – ale bohužel také drahé rostliny. Přitom si můžete snadno namnožit ty, které máte na zahradě. Jak množit hortenzie
Odřízněte zdravé řízky na délku asi 5-8 cm a ujistěte se, že každý řízek má alespoň jeden listový uzel (místo, kde se listy připojují ke stonku), jak doporučuje web
iReceptář. Poté oloupejte zralý banán a rozmačkejte ho v misce na kaši. Můžete použít i vnitřek slupky, protože obsahuje mnoho prospěšných živin. Nakonec namočte odříznutý konec každého řezu hortenzie do banánové pasty a dbejte na to, aby byly uzlíky dobře obaleny. Tato aplikace pomůže iniciovat vývoj kořenů, jak už Chalupáři-Zahrádkáři radili.
A jak na výsadbu? Naplňte malé květináče nebo nádoby vhodnou směsí. Řízky zasaďte a dbejte na to, aby byl dostatečně hluboko.
Případně zapíchněte řízky přímo do kousku banánu a teprve poté je zahrabejte do půdy. Přikryjte každý květináč plastovou fólií nebo přes něj položte igelitový sáček – tím vytvoříte šikovný miniskleník, ve kterém se řízky téměř jistě ujmou. Jak o řízky hortenzií pečovat
Nakonec květináče postavte na teplé a světlé místo s nepřímým slunečním světlem. Půd udržujte trvale vlhkou, ale ne přemokřenou. A v případě potřeby sazeničky mlžte. Z jedné větvičky vám tak klidně vyrostou 3. S další péči o hortenzie už Chalupáři-Zahrádkáři
radili zde. Zdroj fotografie: Pixabay Hortenzie patří k nejoblíbenějším dřevinám na zahradě vůbec. Množte jen pro sebe
Dejte však pozor na jednu věc – vlastnická práva. Pokud máme na zahradě nějakou no-name hortenzii z běžného obchodu, nic se neděje.
Potíž nastává ve chvíli, kdy vlastníte nějaký vyšlechtěný kultivar. Pokud byste totiž rozhodli podomácku namnožené rostlinky prodat, mohli by se o svá právě přihlásit šlechtitelé. Zaplatit tak můžete poměrně mastnou pokutu – klidně i 25 000 Kč.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři