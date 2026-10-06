Horoskop slibuje konec těžkých časů i velké změny: Tři znamení pocítí úlevu a pozitivní změny, jiná potrápí peníze a vztahy

Tento týden bude v čínském horoskopu trochu jako na houpačce. V pondělí a úterý se zdá, jako by se všechno zpomalilo – ideální čas na to, abyste si v hlavě uspořádali myšlenky, vyřídili nedokončené záležitosti a konečně si popovídali v klidu, což jste dlouho odkládali. Od středy však nastane rychlejší tempo, které přinese svěží vítr a nápady. Pozor si však dejte zejména ve čtvrtek, kdy nastává nový měsíc Zemského psa a do hry vstupuje čerstvá, pevnější energie. Ta pro jedny přinese zlom, pro druhé však zároveň i zkoušku trpělivosti.
Ať už jste fanoušci čínského horoskopu, nebo si jen chcete přečíst, zda vás čeká dobrý týden, jedno je jisté – nuda rozhodně nehrozí. Rok Ohnivého koně totiž ví, jak rozproudit krev v žilách, a proto se vyplatí vědět předem, kde raději zpomalit a kde naopak přidat plyn.
Konec těžkých časů a úleva pro některá znamení
Drak (1976, 1988, 2000, 2012)
Pro vás konečně nastávají lepší časy a pocítíte to téměř okamžitě. Začátek týdne vám přinese nečekaný klid a věci budou plynout samy od sebe bez zbytečného stresu.
Až v průběhu týdne nabere sílu nová měsíční energie. Konečně přesně uvidíte, co nebo koho ve svém životě již nepotřebujete. Bez váhání se toho zbavte a udělejte si prostor pro něco lepšího. Víkend vás zastihne přesně tam, kde máte být – s pocitem obrovské úlevy, že to nejhorší máte konečně za sebou.
Prase (1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
Čeká vás týden, kdy začnete budovat něco pevného pro svou budoucnost. Pokud jste už delší dobu měli pocit, že vašemu životu chybí rovnováha a že se jen necháváte unášet, nyní dostanete šanci to změnit.
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Hned v prvních dnech vám někdo podá ruku a přinese zajímavou nabídku. Sice to bude vyžadovat malou oběť z vaší strany, ale rozhodně to bude stát za to. Sobota bude klíčovým dnem, kdy změníte svůj přístup k okolí, a v neděli půjdete spát s hrdostí na to, jak jste vše zvládli.
Kohout (1981, 1993, 2005, 2017)
Máte rádi, když věci dávají smysl a držíte je pod kontrolou, což se vám tento týden bohatě vrátí. Ať už jde o papírování, úřady nebo dlouho odkládané úkoly v práci, konečně je definitivně uzavřete.
Nemusíte zvládat všechno sami – ve středu týdne se objeví člověk, který vám nečekaně pomůže a sundá vám z ramen obrovské břemeno. Dávejte si jen pozor, abyste na sebe nebyli příliš přísní, a ve čtvrtek raději ignorujte jakékoli hloupé poznámky od ostatních.
Tři znamení, která by měla být opatrná
Pes (1982, 1994, 2006, 2018)
Ačkoli vám nové období přinese do života více klidu v rodině i ve financích, polovina týdne vám dá pořádně zabrat. Atmosféra bude napjatá a vaše trpělivost v blízkých vztazích projde těžkou zkouškou.
Máte tendenci se při problémech uzavřít do sebe a nic neříkat, což však mezi vámi a vašimi blízkými vytvoří zbytečnou bariéru. Pátek může přinést menší hádku, proto raději odložte důležitá rozhodnutí, podpisy smluv či debaty o penězích až na víkend.
Tygr (1974, 1986, 1998, 2010)
Vaše přímočarost a obrovská energie budou tento týden narážet na citlivější okolí. Pokud budete mít potřebu každému hned říct, co si myslíte, ať už na internetu nebo v práci, snadno se dostanete do zbytečného konfliktu. Zkuste trochu krotit svůj temperament a volit jemnější slova.
Víkend vyžaduje diplomatický přístup. Pokud se vyhnete ostrým výměnám názorů, ušetříte si spoustu nervů i sil.
Kůň (1978, 1990, 2002, 2014)
Začátek týdne může trochu působit jako náraz do zavřených dveří. Pokud máte v plánu cestování, vyřizování úředních záležitostí nebo důležité kroky do budoucna, může se to zaseknout. Nesnažte se všechno řešit násilím, protože heslem tohoto týdne je trpělivost.
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V pondělí se navíc může ozvat starší finanční nebo osobní problém, který jste dosud nevyřešili. Dobrou zprávou je, že již v druhé polovině týdne se vše výrazně uvolní a neděle vám vykouzlí úsměv na tváři.
Co čeká tento týden na ostatní?
Pondělí bude příznivé zejména pro Býka a Krysu. Kryse se bez námahy otevřou dveře tam, kde to nečeká, a Býk zase hravě vyřeší staré nedořešené záležitosti, přičemž okolí nakonec uzná, že měl pravdu.
Had by si měl dávat velký pozor na to, jak s ostatními mluví, protože jeho slova mohou znít příliš tvrdě. Opice zazáří při setkáních a práci s lidmi na začátku a na konci týdne, ve středu by však měla raději tiše sedět v koutě. Zajíc se zpočátku může cítit trochu nejistě, ale s příchodem čtvrtka se vše obrátí k lepšímu a Koza by měla v rodinném kruhu vynechat téma peněz, aby z toho nevzniklo drama.
Zlatá rada na závěr? Pokud vám v nejbližších dnech přijde e-mailem nebo zprávou důležitá nabídka či výzva, nepodnikejte ukvapené kroky. Vyspěte se na to a přečtěte si ji ještě jednou s odstupem času. Ta hodina či den navíc vám zachrání krk a správné rozhodnutí bude najednou zcela jasné.
Zdroj: Autorský text, Times of India 1, 2, YourTango