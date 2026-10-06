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Horoskop slibuje konec těžkých časů i velké změny: Tři znamení pocítí úlevu a pozitivní změny, jiná potrápí peníze a vztahy

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Některá znamení pocítí 5. října až 11. října úlevu od stresu, jiná budou trápit vztahy či peníze. Blíží se období, které pořádně zamíchá kartami a vše se může prudce změnit. Která znamení by se měla tento týden pořádně snažit a kdo by měl naopak raději trochu ubrat?
Horoskop slibuje konec těžkých časů i velké změny: Tři znamení pocítí úlevu a pozitivní změny, jiná potrápí peníze a vztahy

Horoskop slibuje konec těžkých časů i velké změny: Tři znamení pocítí úlevu a pozitivní změny, jiná potrápí peníze a vztahy

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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