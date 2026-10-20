Horoskop na 43. týden roku 2026: Váhy se vrátí k minulosti, Štíry čeká důležitý zlom

Beran (21. 3. – 20. 4.)
Někdo ve vašem okolí může zpochybnit rozhodnutí, za kterým jste si doposud pevně stáli. Než začnete své stanovisko obhajovat, zkuste zjistit, co daného člověka skutečně trápí. V pracovních
vztazích se vyplatí vyjasnit si očekávání a nespoléhat na to, že všichni chápou domluvu stejně. Konec týdne může přinést také téma společných financí nebo závazků, které jste zatím nechávali stranou. Nemusíte ustupovat ze svých požadavků, ale bude užitečné rozlišit, kdy má smysl bojovat a kdy je lepší hledat kompromis. Býk (21. 4. – 21. 5.)
Staré nedorozumění se může připomenout ve chvíli, kdy už jste ho považovali za vyřešené, v partnerských vztazích proto nebude stačit vrátit se k původnímu vysvětlení. Důležitější bude zjistit, jestli se od té doby něco skutečně změnilo. V pracovní oblasti si dejte pozor na nejasné dohody a sliby, které nemají konkrétní podobu. Pokud zvažujete větší nákup nebo finanční závazek, dopřejte si čas na kontrolu podmínek. Tento týden vám prospěje spíše důkladné ověřování než rozhodování pod vlivem momentálního nadšení.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Můžete mít pocit, že se na vás valí příliš mnoho informací, požadavků a drobných úkolů. Merkur, váš vládnoucí planetární princip, se na konci týdne obrací do retrográdního pohybu, což astrologie tradičně spojuje s nutností vracet se k detailům a kontrolovat komunikaci. Než odešlete důležitou zprávu nebo něco slíbíte, ujistěte se, že jste správně pochopili zadání. V osobním životě může pomoci
rozhovor, který jste několikrát odložili. Tentokrát se nesnažte mít poslední slovo, protože podstatnější bude zjistit, co vám druhá strana dosud neřekla.
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Rodinná nebo domácí záležitost si může vyžádat více pozornosti, než jste původně čekali. Možná bude potřeba přerozdělit povinnosti, vrátit se k dávné dohodě nebo otevřeně promluvit o tom, co vám v současném uspořádání nevyhovuje. Jupiter ve vašem
znamení je v astrologické interpretaci spojován s růstem a hledáním širších možností, ale ne každé řešení musí znamenat další povinnost navíc. V partnerském životě si dejte pozor na domněnky. Pokud vás něco znepokojí, ptejte se přímo, místo abyste si sami vytvářeli vysvětlení. Lev (23. 7. – 22. 8.)
Nápad, který jste dosud odkládali, může konečně získat konkrétnější podobu. Mars ve vašem znamení podporuje iniciativu a chuť prosadit vlastní představy, zároveň však může zesílit netrpělivost, pokud ostatní nereagují tak rychle, jak byste si přáli. V
práci nebo při společném projektu proto nezaměňujte pomalejší postup za nezájem. Ve vztazích se může ukázat, že pozornost a uznání potřebujete nejen vy, ale také lidé kolem vás. Pokud chcete, aby ostatní ocenili vaše úsilí, nezapomínejte dát najevo, že si všímáte i toho jejich. Panna (23. 8. – 22. 9.)
V práci se může ukázat, že problém, který jste se snažili vyřešit sami, vyžaduje spolupráci s někým dalším. Místo nekonečného dolaďování detailů zkuste požádat o konkrétní pomoc nebo si vyjasnit, kdo za co odpovídá. Od soboty 24. října, kdy se Merkur obrací do retrográdního pohybu, věnujte větší pozornost termínům, dokumentům a nedokončeným úkolům. V osobních vztazích se nenechte vtáhnout do rozebírání každé drobnosti. Ne všechno, co není dokonalé, potřebuje okamžitou opravu.
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Některé vztahové otázky mohou být naléhavější než obvykle. Retrográdní Venuše otevírá témata důvěry, přitažlivosti i starých křivd a kolem úterý 20. října může být obtížnější přehlížet rozdíly v očekáváních. Pokud máte pocit, že do vztahu investujete víc než druhá strana, zkuste si nejprve ujasnit, co skutečně potřebujete, a teprve potom to pojmenovat. Konec týdne může přinést návrat k rozhovoru, který jste už považovali za uzavřený. Nemusíte se hned rozhodnout, zda dát minulosti další šanci.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
V pátek 23. října vstupuje Slunce do vašeho znamení a pozornost se může obrátit k tomu, co chcete změnit v osobním životě. Jenže odpovědi nemusejí přijít tak rychle, jak byste si přáli. Retrográdní Merkur může od soboty 24. října zkomplikovat domluvy a retrográdní Venuše se o den později vrací do Vah, čímž symbolicky přesouvá část pozornosti od otevřených konfliktů k pocitům, které si necháváte pro sebe. Než uděláte zásadní krok, ověřte si, jestli reagujete na současnou situaci, nebo na něco, co vás zranilo už dříve.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Tento týden může odhalit, že některé plány stojí na předpokladech, které jste si nikdy pořádně neověřili. Může jít o domluvenou spolupráci, cestu nebo slib, se kterým už automaticky počítáte. Než se pustíte do dalšího projektu, vraťte se k podrobnostem a zjistěte, co je skutečně potvrzené. V osobním životě se může ozvat někdo, s kým jste delší dobu nebyli v kontaktu. Samotný návrat ale ještě neznamená, že se změnily důvody, proč jste se vzdálili.
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V pracovních záležitostech může být potřeba znovu otevřít téma, které jste považovali za vyřešené. Možná se změní podmínky, někdo nedodrží dohodu nebo se ukáže, že původní plán nepočítal se všemi okolnostmi. Místo snahy udržet vše za každou cenu pod kontrolou se zaměřte na to, co lze upravit a co už není ve vašich rukou. Ve vztazích si dejte pozor na tendenci měřit blízkost podle spolehlivosti a výkonu. Někdy druhý člověk nepotřebuje řešení, ale vaši pozornost.
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Může se objevit příležitost, která vás přiměje přehodnotit dosavadní plány, zejména v oblasti práce nebo dalšího
vzdělávání. Než se pro ni nadchnete, zjistěte si, co by skutečně obnášela a čeho byste se museli vzdát. Od konce týdne si hlídejte, jestli při komunikaci nedochází ke zkratkám a nedorozuměním. Vaše myšlenka může být jasná vám, ale ostatní nemusejí automaticky chápat její souvislosti. V partnerských vztazích může pomoci méně vysvětlovat, proč máte pravdu, a více se ptát, jak situaci vnímá druhá strana. Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Do popředí se mohou dostat společné
peníze, závazky nebo otázka, nakolik se můžete na někoho spolehnout. Pokud jste některé podmínky nechali nevyřčené, právě teď se mohou projevit jejich důsledky. Nebojte se požádat o jasnou odpověď, i když se obáváte, že by mohla být nepříjemná. V citové oblasti se mohou vracet vzpomínky nebo pocity spojené s minulým vztahem. Nemusíte je potlačovat, ale ani podle nich okamžitě jednat. Rozdíl mezi tím, co vám chybí, a tím, co vám skutečně prospívá, může být tento týden podstatný. Zdroje: Astro.com, Cafe Astrology, Astro Seek, Astrolis