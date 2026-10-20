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Horoskop na 43. týden roku 2026: Váhy se vrátí k minulosti, Štíry čeká důležitý zlom

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Třetí říjnový týden může otevřít témata, která jste považovali za uzavřená. Retrográdní Venuše ve Štíru zvýrazní otázky důvěry a blízkosti, zatímco Merkur se 24. října vydá do retrográdního pohybu a vybídne k opatrnosti v komunikaci. V pátek navíc Slunce vstoupí do Štíra, což astrologie spojuje s vě
Horoskop na 43. týden roku 2026: Váhy se vrátí k minulosti, Štíry čeká důležitý zlom

Horoskop na 43. týden roku 2026: Váhy se vrátí k minulosti, Štíry čeká důležitý zlom

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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