Horoskop na 42. týden roku 2026: Raci budou řešit minulost, Kozorozi změní pohled na své cíle

Beran (21. 3. – 20. 4.)
Tento týden můžete narazit na situaci, ve které nebude možné prosadit věci pouze silou vůle. Slunce ve Vahách vás vede k tomu, abyste více vnímali potřeby lidí kolem sebe a hledali způsob, jak spojit vlastní cíle se spoluprací. Merkur ve Štíru může otevřít
rozhovor, který jste dlouho odkládali – například téma důvěry, společných plánů nebo něčeho, co mezi vámi a druhými zůstalo nevyřčené. Retrográdní Venuše připomíná, že některé vztahové vzorce se opakují, dokud si jich skutečně nevšimnete. Tentokrát může být největší změnou ochota podívat se na věci i z jiné strany. Býk (21. 4. – 21. 5.)
Některé otázky, které jste považovali za vyřešené, se mohou znovu připomenout. Retrográdní Venuše ve Štíru otevírá témata blízkosti, důvěry a toho, jestli ve vztazích dostáváte i dáváte to, co skutečně potřebujete. Nemusí jít jen o partnerské
vztahy – podobná témata se mohou objevit také v pracovních nebo rodinných vazbách. Slunce ve Vahách vás vede k úpravě každodenního režimu a hledání praktičtějšího fungování. Tento týden vám může ukázat, že pocit bezpečí nevzniká pouze z jistoty, ale také z ochoty něco změnit. Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Vaše hlava bude pracovat naplno, ale tentokrát nepůjde pouze o sbírání nových informací. Merkur ve Štíru vás vede k tomu, abyste šli více do hloubky a nezůstali jen u prvního dojmu. Můžete odhalit detail, který změní váš pohled na určitou situaci v
práci nebo osobním životě. Slunce ve Vahách přeje kreativním projektům, společenským aktivitám a setkáním, která vás inspirují. Dejte si ale pozor na to, abyste se nesnažili vyřešit všechno najednou, protože některé odpovědi potřebují čas.
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Tento týden se můžete více než obvykle zabývat otázkou, co vám skutečně dává pocit
domova a bezpečí. Jupiter ve vašem znamení v astrologických výkladech podporuje osobní růst, ale retrográdní Venuše připomíná, že někdy je potřeba nejprve vyřešit starší témata, než se pustíte do nových plánů. Může se vrátit rozhovor, rozhodnutí nebo vztahová otázka, kterou jste v minulosti odložili. Mars ve Lvu vám dodává větší sebejistotu. Využijte ji k tomu, abyste jasněji řekli, co potřebujete, místo čekání, že to ostatní sami pochopí. Lev (23. 7. – 22. 8.)
Mars ve vašem znamení vám dodává
energii, ale zároveň může zesílit potřebu být vidět a oceněni. Tento týden vás může postavit před otázku, zda svou energii věnujete věcem, které vás skutečně naplňují, nebo pouze těm, kde čekáte uznání okolí. Slunce ve Vahách podporuje komunikaci, spolupráci a nové kontakty. Merkur ve Štíru ale připomíná, že za každým úspěchem stojí také pevné zázemí a schopnost pracovat s vlastními emocemi. Kreativita bude vaší výhodou, pokud ji spojíte s trpělivostí. Panna (23. 8. – 22. 9.)
Tento týden vás může přimět přehodnotit některé praktické záležitosti, které jste dlouho řešili automaticky. Slunce ve Vahách zvýrazňuje témata
financí, vlastních hodnot a toho, jak nakládáte se svou energií. Možná si uvědomíte, že některé povinnosti už zabírají více prostoru, než kolik vám reálně přinášejí. Merkur ve Štíru vám pomůže najít skryté souvislosti a lépe pochopit, proč některé situace stále opakujete. Retrográdní Venuše může otevřít otázku, jestli dáváte dost pozornosti také tomu, co vám přináší radost, a nejen tomu, co je potřeba udělat.
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Slunce ve vašem znamení vás stále staví do centra dění a může zvýraznit otázky, které se týkají toho, jak chcete být vnímáni ostatními. Tento týden se může objevit situace, kdy budete muset jasněji říct svůj názor, i když tím narušíte dosavadní klid. Merkur ve Štíru podporuje hlubší rozhovory a pomáhá pojmenovat věci, které byly dlouho jen naznačené. Retrográdní Venuše vás může vrátit k rozhodnutí nebo vztahovému tématu, u kterého jste si mysleli, že už je uzavřené. Tentokrát ale máte možnost podívat se na něj s větším odstupem.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Pro znamení Štíra může být tento týden jedním z intenzivnějších období
podzimu. Merkur i retrográdní Venuše ve vašem znamení otevírají témata, která se týkají vztahů, osobních hodnot a toho, co už nechcete dál přehlížet. Některé starší emoce nebo vzpomínky se mohou znovu objevit, ale tentokrát vám mohou pomoci lépe pochopit vlastní rozhodnutí. Slunce ve Vahách vás vede k větší práci s vnitřním klidem a odpočinkem. Nemusíte mít odpověď na všechno okamžitě, protože některé věci zkrátka potřebují nejprve dozrát. Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Tento týden můžete zjistit, že některé vaše plány potřebují upravit, nikoliv úplně opustit. Slunce ve Vahách podporuje kontakty, spolupráci a nápady, které vznikají díky propojení s ostatními. Merkur ve Štíru vás ale vede k tomu, abyste se podívali i na své skryté motivace. Možná zjistíte, že za některými rozhodnutími stojí spíše očekávání okolí než vaše vlastní přání. Mars ve Lvu vám dodává chuť posouvat se dál, cestovat nebo rozvíjet nové schopnosti. Důležité bude vědět, proč daným směrem vlastně jdete.
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Tento týden může přinést potřebu upravit způsob, jakým pracujete se svými cíli. Nemusí jít o velkou změnu, spíše o uvědomění, že některé strategie už nefungují tak jako dříve. Slunce ve Vahách zvýrazňuje pracovní oblast a může vás přivést k otázce, jestli současné tempo odpovídá tomu, čeho chcete dosáhnout. Merkur ve Štíru podporuje plánování a schopnost vidět věci v širších souvislostech. Retrográdní Venuše vám připomíná, že dlouhodobý úspěch nestojí jen na disciplíně, ale také na tom, zda vám vaše cesta dává smysl.
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Tento týden vás může přimět přehodnotit některé představy o budoucnosti. Slunce ve Vahách podporuje učení, nové zkušenosti a chuť rozšířit si obzory. Merkur ve Štíru vás ale vede k hlubšímu zamyšlení nad tím, jak chcete využít své schopnosti a jakou roli chcete hrát v pracovním i osobním životě. Pluto ve vašem znamení podle astrologických interpretací symbolicky otevírá dlouhodobá témata osobní proměny. Některé změny nemusí být viditelné okamžitě, ale mohou ovlivnit vaše další směřování.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Tento týden přináší otázky spojené s důvěrou, sdílením a hranicemi ve vztazích. Merkur ve Štíru podporuje intuici a schopnost vnímat i to, co není řečeno nahlas. Retrográdní Venuše může připomenout starší vztahové téma nebo situaci, ve které jste dříve neřekli úplně všechno, co jste cítili. Slunce ve Vahách zvýrazňuje potřebu najít zdravou rovnováhu mezi tím, kolik dáváte druhým, a tím, kolik prostoru necháváte sami sobě. Tento týden vám může ukázat, že blízkost nevzniká jen z pochopení druhých, ale také z upřímnosti vůči sobě.
Zdroje: Astro.com, AstroSeek, Cafe Astrology, Astrolis