Horoskop bude pro znamení v následujících dnech proměnlivý: Některým se otevřou nové dveře, jiná by měla v několika oblastech života přibrzdit

Tento týden bude podporovat energie dřeva. Bude ideální pro vzdělávání, plánování, rozvoj dovedností a celkově pro pokroky ve více sférách. Celý týden bude ovlivňovat také ohnivá energie, což do života přinese rychlost, ale také silnější emoce.
Bai Lu (Bílá rosa) má ochlazující účinek, což znamená, že budete lépe vnímat vaše vztahy, zdravotní návyky a osobní záležitosti.
Co se týče peněz, dávejte si realistické cíle. Pokud vás někdo rozčílí, neposílejte mu dlouhé zprávy, protože by mohly vyznít úplně jinak, než jak jste zamýšleli. Pokud máte v zájmu cestovat, tak si řádně zkontrolujte termíny a doklady, abyste nemuseli řešit problémy na poslední chvíli.
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Opice
Opice mohou být na začátku týdne zahlceny pocitem, že mají příliš mnoho povinností, což je donutí neustále nad vším přehnaně přemýšlet. Nepodléhejte však panice, jen to rozptýlí vaši koncentraci. Přehlédnete tak důležité detaily a nepozornost se vám může vymstít v podobě zbytečných chyb. Nesnažte se stihnout všechno najednou, vše si pořádně naplánujte a věnujte svou pozornost vždy jen jedné věci. Dávejte si také pozor na ukvapené sliby a nenechte se nevědomky vtáhnout do rozhovoru o byznysu. Co se týká soukromého života, nepoužívejte vtipy jako způsob, jak se vyhnout seriózní diskusi. Věnujte důležitým rozhovorům pozornost, kterou si zaslouží.
Koza
Kozy se mohou cítit rozpolcené mezi potřebami rodiny a osobními plány. Nebudete se moci rozhodnout, čemu dát přednost. Někdo bude potřebovat váš čas, peníze nebo emocionální podporu, kterou mu sice budete moci bez problémů poskytnout, ale váš vnitřní konflikt to nevyřeší. Nepřistupujte na to hned jen proto, že se to od vás očekává. Nejprve si promyslete, zda jste schopni tyto požadavky splnit. Stanovte svým blízkým jasné hranice, místo abyste k nim později v tichosti chovali zášť. Pamatujte, že v některých situacích musíte dát přednost především sobě a svému duševnímu klidu.
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Buvol
Buvolům budou v následujících dnech hvězdy nakloněny. Čeká vás plynulejší tok peněz, díky čemuž budete moci flexibilněji plánovat své povinnosti. Vaše rozvážnost je tento týden podporována energií Země. Využijte toho naplno. Problém, který už delší dobu intenzivně řešíte a stále na něj nemůžete najít správnou odpověď, se najednou bude jevit jako maličkost. Vyřešení této palčivé otázky vám projasní mysl a umožní v klidu se věnovat spoření, plánování rodiny, otázkám týkajícím se nemovitostí nebo dlouhodobé práci. Štěstěna vám bude nakloněna o to více, pokud budete v životě konzistentní a nebudete se hnát za rychlými výsledky.
Kohout
Lidé narození v tomto znamení mohou mít tento týden problém se přizpůsobit. Je možné, že vás bude čekat nějaká změna. Je také důležité myslet na to, že tím, že budete přísní na ostatní, nic nezměníte, pracovat jako vy stejně nebudou. Pozor si dávejte na doklady, platby a důležité věci. Je nutno dvakrát si vše raději ověřit. Důraz byste měli přenášet na klidný způsob komunikace s ostatními. Vaše typická preciznost je obrovskou výhodou. Už 7. září začíná měsíc ohnivého Kohouta, který bude trvat až do října, proto je energie Kohouta o něco výraznější než během jiných měsíců.
Krysa
Pro Krysu bude vhodné, když zapracuje na komunikaci, protože jí to dokáže přinést nové příležitosti. Rozhovor s přáteli o financích může být nápomocný a posunout věci správným směrem. Je třeba, abyste si udělali pořádek v rozpočtu a pořádně si jej pro tento týden naplánovali. Férovou týmovou spoluprací během tohoto týdne dokážete napravit chyby, kterých jste se dříve nevědomky dopustili. Dávejte pozor, abyste se nenechali unést nadšením tak, že utratíte zbytečně peníze za věci, které byste si v jiný den nekoupili.
Drak
Draci získají vysněné uznání v oblastech vzdělání, vedení nebo vztahu. Tento týden vám přeje ve více ohledech. Ať už jde o nová setkání, nápady nebo rozvoj v práci či osobním životě. Nezapomínejte, že je důležité naslouchat, pokud vám někdo nabízí řešení nebo radu, protože to může přinést užitečné kontakty, otevřít dveře novým příležitostem či dopomoci s plány. Je proto vhodný čas posouvat se dále vpřed a rozvíjet své nápady. V osobním životě se nebraňte novým známostem. Září vám v tomto směru (romantiky a vztahů) výrazně přeje.
A co ostatní znamení?
Lidé narození ve znamení Tygra, Zajíce, Koně, Psa a Prasete mohou tento týden očekávat mírně proměnlivé výsledky. Tygr bude připraven převzít iniciativu, ale to neznamená, že nemá dát prostor názorům ostatních. Zajíc by měl tento týden věnovat studiu nebo rodině. Mohou mít zvýšenou emoční citlivost. Koně by si měli dát pozor na napětí způsobené tím, že budou více na očích. Psi by měli vyjadřovat své vnitřní pocity a nenechávat si všechno pro sebe. Také by se měli podělit o své povinnosti s ostatními. Prasata by měla lépe rozlišovat fakta od fám. Tato znamení budou lépe fungovat, pokud si připraví flexibilní plány a nebudou spoléhat na pevně daný harmonogram.
Zdroje: Indiatimes, Yourtango, Lifestyleasia