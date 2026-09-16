Hororová komedie Widow's Bay je seriálem roku. Na Emmy uspěl i Pluribus či strhující Urgent

Zejména služba Apple TV zažila mimořádný večer. Widow's Bay nejprve získalo cenu za nejlepší komediální seriál a následně přidalo herecké trofeje pro Matthewa Rhyse, Stephena Roota a Kate O'Flynn, stejně jako ceny za režii pro Hira Muraie a scénář pro tvůrkyni Katie Dippold. Celkových 14 Emmy představuje nový rekord pro komediální seriál v rámci jediného ročníku – loňské Studio jich nasbíralo 13. Zajímavé prvenství si připsal také Murai, jenž se stal prvním asijským režisérem oceněným Emmy za režii komediálního seriálu. Ale hvězdou byl především jedenapadesátiletý Rhys, známý už ze seriálů Perry Mason či Takoví normální Američané: nejprve zvítězil za hlavní roli v minisérii Netflixu To monstrum ve mně a později přidal Emmy za Widow's Bay. Jako první člověk v historii tak během jediného roku vyhrál dvě hlavní herecké kategorie za dva různé seriály a zároveň se stal prvním mužským hercem, který získal Emmy za hlavní roli v dramatu, komedii i minisérii.
Rhys v děkovné řeči nezapomněl na Wales. „Velkým a skvělým lidem Walesu, kteří mě vychovali stejně jako kdokoli jiný. Jsme malý, ale mocný národ. Tohle je neuvěřitelné,“ řekl herec a po vítězství přiznal, že se cítil „trochu rozjařený a trochu omámený“. Vedle Widow's Bay se vítězství dalších titulů jeví poněkud přiškrcená, ale strhující lékařský Urgent podruhé za sebou vyhrál Emmy za nejlepší drama. Noah Wyle navíc zopakoval svůj triumf v kategorii hlavního dramatického herce, čímž se stal prvním hercem od Bryana Cranstona z Perníkového táty, jenž získal tuto cenu za první dvě sezony téhož seriálu. To diskutovaný Pluribus sice na hlavní cenu nedosáhl, jeho hrdinka Rhea Seehorn z Volejte Saulovi však konečně proměnila svou nominaci a legendární tvůrce Vince Gilligan získal svou první individuální scenáristickou Emmy. Oba seriály si tak z hlavního večera odnesly po dvou cenách.
Nejlepší minisérií roku je M.R.D. Saint Louis od HBO z níž byli individuálně oceněni také herci David Harbour a Linda Cardellini. Nejlepším režisérem dramatického seriálu se stal Saul Metzstein díky Slow Horses a Humanitární cenu Boba Hopea převzal hrdina Návratu do budoucnosti Michael J. Fox, jenž se víc než tři dekády statečně pere s Parkinsonovou chorobou. Níže si prohlédněte seznam výherců v čelních kategoriích:
Nejlepší dramatický seriál
Nejlepší komediální seriál
Nejlepší minisérie nebo antologický seriál
Nejlepší herečka v dramatickém seriálu
Nejlepší herec v dramatickém seriálu
Nejlepší herečka v komediálním seriálu
Nejlepší herec v komediálním seriálu
Nejlepší herečka v minisérii nebo televizním filmu
Nejlepší herec v minisérii nebo televizním filmu
Nejlepší režie dramatického seriálu
Nejlepší režie komediálního seriálu
Nejlepší scénář pro dramatický seriál
Nejlepší scénář pro komediální seriál
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zdroje: Kinobox, Primetime Emmy Awards