Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Hororová komedie Widow's Bay je seriálem roku. Na Emmy uspěl i Pluribus či strhující Urgent

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Letošní Emmy mají jednoznačného vítěze. Komediální horor Widow's Bay od Apple TV ovládl televizní ceny s rekordními 14 soškami a hlavní večer ozdobil také historický triumf herce Matthewa Rhyse, který během jediného ceremoniálu zvítězil ve dvou hlavních hereckých kategoriích. Drama Urgent z produkce HBO podruhé za sebou ovládlo kategorii nejlepšího dramatického seriálu, zatímco Pluribus proměnil dvě nominace včetně první Emmy pro herečku Rheu Seehorn.
Hororová komedie Widow&#39;s Bay je seriálem roku. Na Emmy uspěl i Pluribus či strhující Urgent

Hororová komedie Widow&#39;s Bay je seriálem roku. Na Emmy uspěl i Pluribus či strhující Urgent

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinobox Daily: Sériový vrah, unešené děti, duchové a nejděsivější výkon Ethana Hawka
Kinobox Daily: Sériový vrah, unešené děti, duchové a nejděsivější výkon Ethana Hawka
Sorry, baby je příjemně nepříjemný film. Nenápadný klenot HBO Max je od kritiků skoro stoprocentní
Sorry, baby je příjemně nepříjemný film. Nenápadný klenot HBO Max je od kritiků skoro stoprocentní

Téma sexuálního napadení a souvisejícího traumatu je velmi citlivé a ošemetné, zvlášť tehdy, když se ho...

Nejvděčnější filmová čtyřka letoška? Margaret Qualley střídá partnery v traileru Love of Your Life
Nejvděčnější filmová čtyřka letoška? Margaret Qualley střídá partnery v traileru Love of Your Life

Jedenatřicetiletá Margaret Qualley má v posledních letech příkladně napilno. Dcera Andie MacDowell se po...

TV tipy: Akční Clooney s Kidman, Belmondova klasika a kultovní polská Sexmise
TV tipy: Akční Clooney s Kidman, Belmondova klasika a kultovní polská Sexmise

Opět vám přinášíme žhavé televizní tipy na nynější týden, kdy venkovní teploty zřejmě završí propad vstříc...

Top kina ČR: Odyssea dál táhne slabou návštěvnost, diváci Magickou posedlost neprojevili
Top kina ČR: Odyssea dál táhne slabou návštěvnost, diváci Magickou posedlost neprojevili

Vysoká letní návštěvnost světových kin je tatam a oslabení se projevuje také v tuzemských sálech, jimž...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.