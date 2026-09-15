Horor, který rozpoutal peklo napříč dvěma zeměmi: S policisty si hrál stejně zvráceně jako s bezbrannou studentkou

Čínská studentka se vrátila do Jižní Koreje, aby zpečetila své studijní úspěchy. Bohužel neměla ani nejmenší tušení, že se z bytu svého lektora už nikdy nedostane celá. Na povrch vyplavaly děsivé podrobnosti o jejím bývalém učiteli anatomie, který spáchal odporný čin a s policisty si zahrál zvrácené noční divadlo. Poslední krok do domu hrůzy
Osudná noc začala 20. srpna v časných ranních hodinách v jihokorejském městě Kjongsan. Obětí se stala teprve
25letá čínská absolventka, která se vrátila do Koreje před pár dny kvůli vytoužené promoci. Naposledy byla zachycena bezpečnostními kamerami kolem druhé hodiny ráno, jak s kufrem v ruce dobrovolně vstupuje do bytového komplexu, v němž bydlel její bývalý přednášející, 31letý čínský lektor jménem Čong. Nikdo však netušil, že z tohoto bytu už nikdy nevyjde živá.
Vyučující přednášel na univerzitě neuroanatomii a pohybový aparát. Studentka jeho kurzy pilně navštěvovala a Čong pro ni představoval autoritu. Jeho byt se však během její návštěvy
proměnil v místo brutálního zločinu. Příčina a motiv jsou zatím neznámé. Policie se ptá, zda šlo o finanční spory, osobní zášť nebo milostný konflikt. Chladnokrevnost, s jakou vrah po činu jednal, je však dechberoucí. Zvrácené noční divadlo v ženských šatech
Téhož dne, přibližně ve 22:30, zachytily kamery bizarní postavu. Byl to sám Čong, který se
ve snaze oklamat vyšetřovatele a vytvořit falešnou stopu maskoval jako samotná oběť. Měl na sobě sukni, na hlavě klobouk a na obličeji masku. V tomto šokujícím převleku odcestoval na stanici Tongdaegu, kde vypnul mobilní telefon zavražděné dívky, aby zmátl policejní lokalizaci.
Po úspěšně zinscenovaném manévru se Čong na nedalekých toaletách převlékl zpět do mužského oblečení a vrátil se domů. Následující den zašel ještě dál – sám kontaktoval policii a nahlásil, že
jeho přítelkyně je pohřešovaná. Policistům tvrdil, že dívka prostě odjela do města Tegu a už se neozvala, čímž vyšetřovatele nasměroval do slepé uličky, kterou sám připravil.
https://www.tiktok.com/@mbnnews_official/video/7678254912077286674?q=south%20korea%20news%20chinese%20student&t=1788287702477
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Tento odporný čin však nebyl tou nejděsivější částí případu. Ta vyšla najevo až ve chvíli, kdy policie
začala pátrat po těle pohřešované ženy. Čong, jako odborník v oboru anatomie, využil všech svých profesních znalostí a tělo oběti precizně rozřezal na drobné části, aby ho mohl nepozorovaně odnést. Tyto ostatky následně chladnokrevně rozptýlil na několika místech po celé Jižní Koreji.
Policejní týmy dosud objevily tělesné ostatky na více než pěti různých místech v oblastech Kjongdžu, Kunpcho a v odlehlých horských lokalitách.
Testy DNA okamžitě potvrdily, že nalezené části patří pohřešované studentce. Vyšetřovatelé otevřeně přiznávají, že kvůli extrémnímu rozptýlení rozřezaného těla bude mimořádně náročné najít všechny jeho části dříve, než případ definitivně převezme státní zastupitelství. Odmítnutí psychologických testů a obrovský hněv veřejnosti
Čongův plán na dokonalý zločin však ztroskotal poté, co detektivové analyzovali záznamy z kamer a jeho trasu podle GPS. Policie ho zatkla přímo na ulici ve městě Kjongsan.
Ačkoli se před vyšetřovateli pod tíhou důkazů přiznal k části obvinění, odmítl spolupracovat s kriminalistickými profilery a nedal souhlas k provedení psychologického testu na psychopatii.
Tento brutální případ vyvolal obrovskou vlnu
rozhořčení na čínském internetu, kde rodina oběti zoufale prosila o pomoc. Čínští uživatelé na platformě Weibo masově požadují, aby byl vrah vydán k trestnímu stíhání do Číny. Důvod je prostý: Jižní Korea neprovedla popravu od prosince 1997 a je považována za zemi bez trestu smrti, zatímco v Číně by mu za takto brutální čin hrozila okamžitá poprava. Zdroje: koreaherald, straitstimes, chosun, koreajoongangdaily