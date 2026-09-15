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Horor, který rozpoutal peklo napříč dvěma zeměmi: S policisty si hrál stejně zvráceně jako s bezbrannou studentkou

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Vrátila se do Koreje jen proto, aby si převzala diplom a mohla si užít promoci po boku své rodiny a blízkých. Její plánovaná cesta se však proměnila v horor po tom, co záhadně zmizela. Z rafinované taktiky splynutí s davem a detailů dodnes mrazí v zádech.
Horor, který rozpoutal peklo napříč dvěma zeměmi: S policisty si hrál stejně zvráceně jako s bezbrannou studentkou

Horor, který rozpoutal peklo napříč dvěma zeměmi: S policisty si hrál stejně zvráceně jako s bezbrannou studentkou

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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