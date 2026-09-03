Horníček patří mezi nejlepší posily v Anglii. Žebříček 154 nákupů odhalil i největší propadák za miliardy

Žebříček vyšel 2. září 2026, tedy pouhé dny po uzavření přestupového okna před sezonou 2026/27, a Lukáš Horníček v něm předběhl desítky hráčů s výrazně vyšší tržní hodnotou i mediálním profilem. Patnáctka ze 154, to je horních deset procent. A pro gólmana bez jediné minuty v Premier League před letošním létem je to pozoruhodný výsledek.
Co přesně Athletic hodnotí a proč to Horníčkovi hraje do karet
Spiers ve svém textu pro The Athletic opakovaně zdůrazňuje, že nejde o pořadí čistého talentu. Kritéria jsou širší: poměr ceny a přínosu, naléhavost potřeby v novém týmu a první reálné výkony na hřišti. Do žebříčku navíc spadají jen seniorní hráči pro první tým, vyloučeni jsou příchody do U21 i posily ponechané na hostování jinde.
Právě tahle metodika Horníčkovi svědčí. Newcastle za něj podle oznámení Bragy zaplatil 30,578 milionu eur, což odpovídá výstupní klauzuli. V britských přepočtech se mluví o 25,7 milionu liber, částka, která v kontextu Premier League nepůsobí jako hazard. A brankáře klub akutně potřeboval. Horníček naskočil rovnou do základu a po dvou ligových kolech má za sebou remízu 2:2 s Liverpoolem a výhru 2:0 na hřišti Tottenhamu, kde si připsal první čisté konto v anglické lize.
Kdo je nad ním, kdo pod ním
Prvních pět míst obsadili hráči, u nichž se potkala prověřená kvalita s rozumnou cenou nebo okamžitým dopadem:
|Místo
|Hráč
|Klub
|1.
|Emiliano Martínez
|—
|2.
|Bruno Guimarães
|—
|3.
|Mamadou Sangare
|—
|4.
|Elliot Anderson
|—
|5.
|Bradley Barcola
|—
Těsně nad Horníčkem, na 14. příčce, skončil jeho spoluhráč z Newcastlu Amar Dedić, pravý bek, kterému Athletic přičítá tři asistence a okamžité nadšení fanoušků. Dva hráči jednoho klubu v první patnáctce naznačují, že Newcastle měl v létě mimořádně trefné přestupové okno.
Na opačném konci spektra stojí Emmanuel Emegha z Chelsea na absolutně posledním 154. místě. Mezi drahými jmény ale vyčnívá jiný případ: Sandro Tonali, za kterého Tottenham zaplatil 108 milionů eur, a přesto se propadl na 94. pozici. Rozdíl mezi Horníčkem a Tonalim? Devětasedmdesát míst v žebříčku a zhruba 77 milionů eur v pořizovací ceně. Těžko najít výmluvnější ilustraci toho, co Athletic myslí poměrem ceny a výkonu.
Dva zápasy, jeden signál
Vzorek je zatím maličký, 180 minut, dva starty. Jenže i v tak krátkém úseku se dá číst důležitý signál. Proti Liverpoolu Horníček inkasoval dvakrát, ale Newcastle hrál vyrovnanou partii s jedním z favoritů soutěže. O týden později na Spurs už přišla výhra a klubový report vypíchl několik klíčových zákroků, které čisté konto udržely.
Fanoušci ho přijali rychle. Ještě před ligovým debutem s Liverpoolem ho v anketě fanouškovského webu The Mag chtělo do základní sestavy 81 % hlasujících. Po výhře na Spurs tamní hodnocení mluvilo o „jistém, usazeném dojmu“, a to od publika, které bývá k novým brankářům tradičně obezřetné.
Co to znamená pro Horníčkovu budoucnost
Samotné umístění v redakčním žebříčku cenu hráče mechanicky nezvedne. Ale posiluje reputaci v prostředí, kde reputace otevírá dveře. Horníčkovi je čtyřiadvacet, v Newcastlu podepsal pětiletý kontrakt a rovnou chytá ligu. Pokud si roli jedničky udrží a odchytá solidní sezonu, jeho tržní hodnota poroste přirozeně, Premier League je v tomhle nejúčinnější akcelerátor na světě.
Krátkodobý přesun do ještě většího klubu po dvou kolech nedává smysl. Reálnější scénář je růst statusu uvnitř Newcastlu, kde se z „neznámého Čecha“ může stát stabilní opora. Čeští fanoušci, kteří ho chtějí sledovat živě, mohou využít Oneplay na kanálech CANAL+ Sport, práva pro Česko běží až do sezony 2027/28.
Top 15 ze 154 posil nejsledovanější ligy planety. Pro brankáře bez předchozí premierligové minuty je to víc než líbivá nálepka. Je to důkaz, že někdy nejlepší přestup není ten nejdražší, ale ten, který okamžitě řeší problém.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle