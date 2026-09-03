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Horníček patří mezi nejlepší posily v Anglii. Žebříček 154 nákupů odhalil i největší propadák za miliardy

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Když redaktor The Athletic Tim Spiers dostal za úkol seřadit všech 154 letních posil Premier League od nejhorší po nejlepší, český brankář se vyšplhal na 15. místo. Bez velkého jména, bez stamilionové cenovky, čistě proto, že funguje.
Horníček patří mezi nejlepší posily v Anglii. Žebříček 154 nákupů odhalil i největší propadák za miliardy

Horníček patří mezi nejlepší posily v Anglii. Žebříček 154 nákupů odhalil i největší propadák za miliardy

Zdroj: Newcastle United FC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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