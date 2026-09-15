Horníček dostal v Leedsu čtyři góly za poločas. Český brankář přitom nemusel mít u žádného černé svědomí

Čtyři inkasované branky v jednom zápase Premier League vypadají na papíře jako noční můra. Jenže kdo si pustí záznam pondělního duelu 4. kola sezony 2026/27 na Elland Road, uvidí něco jiného než brankářský kolaps. Uvidí obranu, která přestala existovat. Lukáš Horníček, dvaadvacetiletý Čech, který do Newcastlu přišel teprve 3. srpna z portugalské Bragy, stál za defenzivou, jež mu místo štítu nabídla otevřené dveře. Leeds vyhrál 4:1 a Horníček poprvé v kariéře poznal, jak chutná debakl v nejlepší lize světa. Ale viník? Ten stál před ním, ne v bráně.
Dva góly za 120 sekund
Do 32. minuty se hrálo bezbrankově a Newcastle neměl důvod panikařit. Pak Ao Tanaka vystřelil zpoza vápna. Střela nebyla nijak výjimečná, jenže trefila Seana Steura, odrazila se k Lewisi Mileymu a po dvojité teči skončila v síti. Horníček neměl šanci reagovat na změněný směr letu míče. Klasická smůla, řekl by každý brankářský trenér.
Jenže o pouhé dvě minuty později bylo 2:0. Newcastle ztratil balon ve vlastní polovině, Leeds přepnul do brejku a Jayden Bogle zakončil situaci, kterou obrana Strak vůbec nestihla přečíst. Dva góly za 120 sekund, a oba vznikly před Horníčkem, ne kvůli němu.
Poločas hrůzy a Calvert-Lewinova tečka za nadějí
Těsně před přestávkou přidal Dominic Calvert-Lewin třetí zásah. Jeho zakončení navíc tečoval Malick Thiaw, takže Horníček opět čelil odchýlené střele. Do kabin se šlo za stavu 3:0 a Newcastle vypadal jako tým, který zapomněl základní principy, na nichž trenér Matthias Jaissle staví celou svou filozofii: presink, gegenpresink, intenzitu.
Sám Jaissle po zápase podle NBC Sports přiznal, že jeho mužstvo nepřineslo na hřiště základní návyky a nedokázalo se vyrovnat domácí energii. Daniel Farke na druhé straně chválil rovnováhu, kterou jeho Leeds našel proti newcastleským kontrům.
V 59. minutě pak Hannibal Okafor protrhl obranu počtvrté. Čistý útok, čisté zakončení, žádná teč, tentokrát prostě průchod středem hřiště, který nikdo nezastavil. Čestný gól Tourého v 90. minutě už na výsledku nic nezměnil.
Co Horníček zachránil
Mezi góly a před nimi český brankář pracoval. Zlikvidoval Bogleho pokus, zasáhl proti Justinovi, paríroval další Bogleho střelu a zblízka zastavil i Calvert-Lewina. Oba oficiální klubové reporty, leedský i newcastleský, zmiňují jeho zákroky, nikoli jeho chyby. Bez nich mohl být rozdíl klidně šesti- či sedmigólový; Leeds si vypracoval 15 střel, 6 na bránu a xG 1,91.
Kontext prvních tří kol
Debakl v Leedsu vynikne ještě ostřeji, když ho postavíte vedle Horníčkova dosavadního vstupu do Premier League:
- 1. kolo – Newcastle 2:2 Liverpool (23. srpna): ligový debut, několik důležitých zákroků, solidní výkon.
- 2. kolo – Tottenham 0:2 Newcastle (29. srpna): čisté konto na půdě Spurs, nejlepší zápas dosavadní kariéry v Anglii.
- 3. kolo – Newcastle 2:2 Bournemouth (5. září): dvě inkasované branky, ale žádný dramatický propad.
Za tři kola dostal Horníček čtyři góly celkem. V Leedsu další čtyři za jediný večer. Rozdíl nebyl v brankáři, byl v tom, co se dělo před ním. Vynucené střídání Gonzáleze už v 19. minutě narušilo defenzivní strukturu, opakované ztráty v nebezpečných zónách dodaly Leedsu munici a nedohrané souboje po křídlech udělaly zbytek.
Pozice jedničky se nekymácí
Nick Pope seděl v Leedsu jen mezi náhradníky. Horníček chytal čtvrtý ligový zápas v řadě od příchodu do klubu, Jaissle mu dal důvěru okamžitě po přestupu a zatím ji neodebral. Jedna týmově nezvládnutá porážka, u níž brankáři nelze přičíst přímou chybu ani u jednoho ze čtyř gólů, sama o sobě hierarchii nemění. Newcastle zůstal po čtyřech kolech na pěti bodech s bilancí 1-2-1, Leeds se vyšvihl na třetí příčku s osmi body a statusem neporaženého týmu.
Horníček v sobotu 19. září nastoupí doma proti Hull City. Bude to jeho pátý ligový start, a první příležitost ukázat, že pondělní lekce z Elland Road nezanechala jizvy v hlavě, ale jen v tabulce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner