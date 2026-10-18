Horner odkryl zákulisí Red Bullu. Marko mu prý zavřel dveře před dvěma hvězdami F1

- Horner v roce 2024 hledal náhradu za Sergia Péreze
- Alonso mu při Velké ceně Japonska řekl, že by rád jezdil s Verstappenem
- Marko podle Hornera tlumočil nesouhlas Verstappenova managementu
- Na řadu přišel Leclerc, skončil stejně
- Kniha Drive vychází v Británii 22. října
Alonso zaklepal sám
Sezona 2024 byla pro Red Bull zlomová. Mistrovská stáj sice měla Verstappena, druhý vůz ale ztrácel. „Forma Sergia Péreze byla k nepoznání oproti jezdci, kterým býval v předchozích sezonách. Rozhodl jsem se hledat možnou náhradu,“napsal Horner ve své knize Drive, z níž zveřejnil úryvky server Motorsport Week.
Nejzajímavější kandidát se mu prý nabídl sám. „Během Velké ceny Japonska mi Fernando dokonce řekl, že by v další sezoně opravdu rád jezdil po boku Maxe,“ prozradil Horner. Představa dvou mistrů světa v jednom týmu však narazila. „Helmut pak, zřejmě jménem Verstappenova managementu, dal jasně najevo, že z toho nejsou nadšení,“ pokračoval.
Leclerc jako ideální kandidát
Horner to nevzdal a zaměřil se na Charlese Leclerca. Monačana popsal téměř jako dokonalou skládačku. „Myslel jsem, že by pro nás mohl být ideálním jezdcem. Byl rychlý, silný na jedno kolo a měl odhodlanou povahu. Občas sice udělal chybu, kterou Red Bull dokázal využít, ale ať byla situace jakákoli, Ferrari nikdy nekritizoval,“ vylíčil.
Dodal, že Leclerc působil ve Ferrari frustrovaně. Jenže scénář se opakoval. „Krátce nato mi Helmut řekl, že na Charlese mám zapomenout taky. Stejně jako u Fernanda to nevyjde,“ napsal Horner.
Zajímavé je, koho z celé věci vyviňuje. „Hned jsem věděl, že ten pokyn nepřišel od Maxe. Ale někdo někde rozhodl, že to pro Red Bull není správný krok. Byl jsem zklamaný,“ svěřil se.
Lawson místo hvězdy
Výsledek zná celý paddock. Red Bull do sezony 2025 povolal Liama Lawsona, který ve vrcholném týmu dlouho nevydržel. Horner v knize uvádí, že o přestupu pro rok 2026 s ním přijel jednat k němu domů i Carlos Sainz. Sám Horner už ale v Red Bullu nebyl dlouho. Stáj ho propustila loni v červenci po Velké ceně Británie a nahradila ho Laurentem Mekiesem.
Kniha přichází v době, kdy se o Hornerově jménu znovu mluví. Bývalý šéf Red Bullu si poslední dobou brousí zuby na křeslo šéfa Ferrari a Red Bull se mezitím naučil vítězit i bez něj. Verstappen letos poprvé vyhrál s vlastní pohonnou jednotkou Red Bullu a v historických tabulkách F1 má padesát pole positions a 73 výher.
Zbytek Hornerových vzpomínek si fanoušci přečtou brzy. Drive vychází v Británii 22. října, ve Spojených státech a dalších zemích začátkem příštího roku.