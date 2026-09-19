Hořký návrat Harryho a Meghan do Británie: Za to, jak jednají se svými dětmi, čelí ostré kritice

Harry a Meghan po přesunu do Británie upravují rodinný režim za pochodu. Největší pozornost teď budí rychlá změna školy pro Archieho a Lilibet.
Sussexovi se po letech v Kalifornii vrátili do Británie. Tentokrát to nevypadá jako krátká návštěva s několika schůzkami v diáři. O to víc si pozornost získalo, že děti musely téměř okamžitě změnit školu. Nešlo o výuku ani o přístup učitelů. Podle dostupných zpráv hrály hlavní roli bezpečnost a dojíždění. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že jejich návrat a způsob fungování rodiny vyvolává řadu reakcí.
Návrat, který měl být klidnější, se rychle zkomplikoval
Podle HELLO! se Harry a Meghan přesunuli do Británie na konci minulého měsíce a začali si v nových podmínkách nastavovat běžný rodinný provoz. Jenže hned školní cesta ukázala, že slovo „běžný“ tady trochu drhne. Server zmiňuje vzdálenost školy, dopravu v okolí i nároky, které taková rutina kladla na malý soukromý bezpečnostní tým.
Web Mirror konkrétně citoval vyjádření mluvčího páru. Rozhodnutí mělo přijít po konzultaci s lidmi odpovědnými za bezpečnost rodiny, kdy se kvůli husté dopravě dostali do kolony. Tam se bezpečnostní rizika zvyšují, navíc cesta trvala místo půl hodiny hodinu. Z prohlášení také vyplývá, že přesun dětí nemá být vnímán jako kritika školy nebo péče, kterou dětem poskytla.
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Otázky kolem bezpečnosti znovu na stole
Návrat do Británie není jen stěhování z jednoho domu do druhého. Jde o změnu, která ovlivňuje různé aspekty života, a je pravděpodobné, že než si každodenní rodinný chod sedne, bude to chvilku trvat. Již delší dobu se mluví o tom, že Meghan řeší natáčení a pracovní zázemí, zatímco Harry se má víc věnovat dětem a chodu domácnosti. Sám o sobě nedávno mluvil jako o tátovi na plný úvazek.
Přesun dětí do jiné školy přišel v okamžiku, kdy se znovu řeší také bezpečnost samotných Sussexových. Harry a Meghan už jako nepracující členové královské rodiny nemají automaticky nárok na policejní ochranu placenou státem. Po jejich návratu do Británie se ale jejich bezpečnost znovu posuzuje a do hodnocení má vstupovat také jejich každodenní režim včetně školních cest. Harry přitom o obnovení ochrany dlouhodobě usiluje a její odebrání v minulosti napadal i soudní cestou.
Kritici poukazují na to, že pokud rodina potřebuje při každodenní cestě dvě auta, která musí v hustém provozu držet pohromadě, nebylo možná těžké předvídat, že ranní školní špička může představovat problém. Bezpečnostní tým sice trasu prověřoval před začátkem školního roku, skutečný provoz se ale ukázal jako podstatně komplikovanější.
Kdyby si trochu přivstali?
Tady se nabízí poněkud paradoxní otázka. Většina rodičů může při podobné situaci jednoduše vyrazit o něco dřív, zvolit jinou trasu nebo počítat s ranní kolonou. U Sussexových je důležité to, že jejich ochrana musí počítat s opakováním stejné trasy každý den a s pohybem bezpečnostního vozu společně s autem rodiny, jak připomenula ITV. Přesto někteří lidé navrhovali, že by možná stačilo posunout si budíček.
Kdyby rodina dokázala ranní provoz obejít třeba dřívějším odjezdem, část současných problémů by možná vůbec nevznikla. Na druhou stranu požadavek na bezpečný každodenní režim znovu otevírá mnohem širší otázku: pokud se Harry a Meghan rozhodli v Británii žít jako soukromé osoby, do jaké míry by jejich bezpečnost měla představovat náklad pro britské daňové poplatníky? O tom ostatně nyní nerozhodují oni sami, ale příslušné bezpečnostní orgány na základě aktuálního posouzení rizik.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Hořký návrat Harryho a Meghan: Sussexovi čelí kritice kvůli změně školy svých dětí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.