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Hořký návrat Harryho a Meghan do Británie: Za to, jak jednají se svými dětmi, čelí ostré kritice

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Harry a Meghan po přesunu do Británie upravují rodinný režim za pochodu. Největší pozornost teď budí rychlá změna školy pro Archieho a Lilibet.
Fotografie Meghan Markle a prince Harryho

Fotografie Meghan Markle a prince Harryho

Zdroj: Foto: eNCA on YouTube / Creative Commons, / CC BY 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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