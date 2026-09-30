Hořké okurky z vlastní zahrady zachráníte 1 jednoduchým trikem. Zná ho málokdo

Sklizeň se vydařila a na kuchyňské lince se kupí okurky, které nestíháte zpracovat. Po prvním soustu jedné z nich se vám ale stáhne jazyk a začnete podezírat i všechny ostatní. Většinu z nich přitom ještě zachráníte, když víte, kde přesně hořkost v plodu sedí.
Hořkost nesedí v celé okurce
Za nepříjemnou chuť mohou přírodní hořčiny zvané kukurbitaciny. Rostlina si je vyrábí na obranu před škůdci a běžně je drží hlavně v listech a stoncích. U okurek, které pěstovaly naše babičky, hořkly běžně i plody. Dnešní odrůdy pouštějí hořčiny do okurek teprve tehdy, když se rostlině nedaří, a v plodu je pak rozmístí nerovnoměrně.
Nejvíc jich bývá na konci u stopky, tedy v místě, kterým okurka visela na rostlině. Druhým úkrytem je slupka a tenká světlejší vrstva dužiny přímo pod ní. Střed plodu se semeníkem bývá čistý, a proto jde okurku ve většině případů zachránit.
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Postup zvládne každý. Od stopky odřízněte pořádný kus a zbytek okurky oloupejte. Nejdál do dužiny sahá hořkost kolem stopky, v téhle části proto škrabku přitlačte víc a klidně odeberte i tenkou vrstvu dužiny. Takhle upravená okurka přijde o převážnou část hořkosti a do salátu se dá použít jako kterákoli jiná. V míse bude jen světlejší, protože sytě zelenou barvu nese hlavně slupka.
Odříznutý konec u stopky a oloupaná slupka zbaví okurku převážné části hořkosti. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Část okurky Hořčiny Co s ní udělat konec u stopky nejvíc odříznout pořádný kus slupka a tenká světlejší vrstva dužiny pod ní druhý úkryt oloupat, u stopky silněji i s kouskem dužiny dužina uvnitř a semínka obvykle žádné poslouží do salátu; když hořkne i oloupaná dužina uprostřed, celý plod vyhodit
Hořké překvapení v míse vám ušetří jednoduchý zvyk. Kolečko z konce u stopky prozradí, jak na tom okurka je, protože tam bývá hořkosti nejvíc. Když chutná normálně, můžete krájet. Když hořkne, přijde na řadu nůž a škrabka.
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Mezi zahrádkáři koluje ještě jeden postup. Okurka přijde o oba konce a každý z nich se hned vrátí k čerstvému řezu. Kroužením odkrojeného kousku po ploše řezu se po chvíli objeví bělavá pěnivá šťáva, kterou pak stačí spláchnout vodou.
Zahradnické poradny amerických univerzit, například v Georgii nebo Iowě, doporučují jen odříznutí konce a oloupání. Kdo chce pěnu přesto vyzkoušet, nic nepokazí, protože už odříznutím konce u stopky odstraní místo, kde bývá hořčin nejvíc.
Kdy okurku raději nezachraňovat
Trik pomůže u plodů, které jsou nahořklé hlavně u stopky. Když hořkne i oloupaná dužina uprostřed okurky, další snaha nemá smysl. Kukurbitaciny totiž ve větším množství dráždí trávicí trakt a mohou způsobit nevolnost, zvracení nebo průjem. Vařením ani smažením se nerozloží, takže výrazně hořkou okurku nespraví ani polévka.
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Odborníci na výživu proto radí výrazně hořké sousto vyplivnout a celý plod vyhodit. Pokud se po snědení hořké zeleniny objeví zažívací potíže, poraďte se se svým lékařem. Při opakovaném zvracení, silném nebo krvavém průjmu či potížích s krevním oběhem ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Jak se hořkosti vyhnout příští sezónu
Hořčin v plodech přibývá, když je rostlina ve stresu. Zahradníci nejčastěji ukazují na práci s vodou. Okurkám škodí nepravidelná zálivka, kdy chvíli žízní a pak dostanou velkou dávku vody naráz, a stejně tak dlouhé sucho. Další zátěží jsou chladné noci po horkých dnech, se kterými se pěstitelé potýkají hlavně ve skleníku. Rostlinám tak prospěje:
Pravidelná vydatná zálivka chrání okurky před stresem, při kterém v plodech přibývá hořčin. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. pravidelné vydatné zalévání, mulč kolem stonků, ve vedrech větraný skleník.
Při nákupu osiva stojí za to číst údaje na sáčku. Odrůdy prodávané jako geneticky nehořké vůbec nevyrábějí hořčiny, takže hořké plody nedají ani v horším roce. Daní za to bývá o něco nižší odolnost vůči chorobám. Semínka z vlastní úrody raději nevysévejte, protože se okurky mezi sebou kříží napříč odrůdami a nové rostliny nemusí zdědit vlastnosti původní odrůdy. Při sklizni pak platí, že čím déle okurka na rostlině přerůstá, tím spíš bývá hořká, a proto je lepší trhat menší plody a chodit pro ně častěji.
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