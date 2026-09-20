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Horká voda uprostřed nádherné přírody: Toto bezplatné termální jezírko má i v zimě neskutečných 33 °C

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Zatímco v zimě většina lidí hledá teplo někde uvnitř, na Liptově můžete vyrazit do přírody. U obce Kalameny čeká totiž jezírko s termální vodou.
Kalameny, termální jezero

Kalameny, termální jezero

Zdroj: Fotografie: Vojtášek / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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