Hořící svíčka způsobila v Hradci požár bytu. Škoda se pohybuje v milionech korun

Hořící svíčka způsobila v Hradci požár bytu. Škoda se pohybuje v milionech korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Požár bytu_Hradec Králové
Článek byl publikován 19.10.2026 10:20
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