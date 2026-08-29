Hořčicové řízky jsou u nás hit – od chvíle, co jsem je zkusila, klasické už nikdo nechce. Šťavnaté a neuvěřitelně dobré

Řešíte věčné dilema, jak proměnit obyčejná kuřecí prsa v luxusní zážitek bez rizika, že z nich na pánvi vznikne suchá podrážka? Hořčicové řízky se žampionovou omáčkou představují dokonalou odpověď. Kouzlo celého pokrmu spočívá v hedvábné marinádě, která v kombinaci se škrobem v mase uzamkne veškerou šťávu. Když se k takto křehkému masovému základu přidá bohatá smetanová omáčka plná restovaných lesních nebo zahradních hub a rozpuštěného sýra, získáte oběd, o kterém se bude u rodinného stolu mluvit ještě hodně dlouho.
Kombinování drůbežího masa s hořčicí a houbovými přelivy má své kořeny v klasické francouzské a středoevropské měšťanské kuchyni. Francouzi odjakživa věděli, že pikantní říz hořčice dokáže nádherně pozvednout jemnou chuť drůbeže a že smetana s lesními žampiony celou kompozici zjemní i dokonale propojí. Tento moderní recept posouvá tradiční koncept ještě o krok dál – sýr přimíchaný přímo do omáčky vytvoří úžasně táhlou, krémovou konzistenci, která perfektně obalí každý plátek masa.
Tento variabilní pokrm navíc skýtá neomezené možnosti pro vaše vlastní kulinářské nápady. Místo klasické hořčice můžete pro jemnější sladkokyselou chuť vyzkoušet hrubozrnnou francouzskou nebo medovou variantu. Žampiony zase hravě nahradíte čerstvými liškami, hříbky nebo uzenou paprikou pro intenzivnější aróma. Podávané s dokřupava opečenými bramborami, nadýchanou rýží nebo poctivou bramborovou kaší představují tyto řízky naprostý trhák pro všední i sváteční den.
Kuřecí prsa horizontálně rozřízněte na 3 kousky. Vznikne 6 plátků masa, které naklepejte a ochuťte solí i pepřem z obou stran. Pokračujte s přípravou marinády.
Tip: Maso naklepávejte přes potravinovou fólii nebo sáček, který zmírní riziko porušení struktury masa a zabrání odstřikování šťávy do okolí.
V samostatné míse rozšlehejte vejce se špetkou soli, která smíchejte se sójovou omáčkou, hořčicí a škrobem. Maso vložte do větší mísy, marinádou ho zalijte a suroviny promíchejte.
Mísu s kuřecími plátky zakryjte potravinovou fólií a maso nechte marinovat 30 minut. Mezitím připravte žampionovou omáčku.
V pánvi s rozpáleným olejem a rozpuštěným máslem smažte nadrobno nakrájenou cibuli 2–3 minuty. Přidejte nakrájené žampiony a pokračujte ve smažení další 3 minuty.
Do směsi vmíchejte nakrájený česnek a ochuťte ji solí, pepřem a provensálským bylinkami. Přilijte smetanu a po 2 minutách přidejte nastrouhaný sýr.
Tip: Použít můžete čedar, goudu nebo například mozzarellu.
Sýr rozpouštějte asi 2 minuty a poté omáčku odstavte z tepla. V samostatné pánvi s rozpáleným olejem smažte kuřecí plátky 3 minuty z každé strany.
Tip: Maso odkládejte na ubrousek, který z něj vysaje přebytečný tuk.
Hořčicové řízky s žampionovou omáčkou servírujte společně s opečenými brambory, rýží nebo jinou oblíbenou přílohou.
Tip: Každou porci můžete ozdobit trochou nasekané petrželky.
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Zdroj receptu: Easy & Delicious Recipes
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová