HONOR Magic V6 má větší baterii než Samsung a je levnější než iPhone. Výkon ale z výroby brzdí jeden nenápadný režim

Výrobci skládacích telefonů obvykle šetří na baterii, odolnosti nebo výkonu. Magic V6 si první dvě položky nenechal vzít a třetí drží jen podmíněně. V českých obchodech ho za 51 490 Kč v konfiguraci 16/512 GB nabízí například Datart. Uvnitř pracuje Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tělo má certifikaci IP68 i IP69, tedy ochranu nejen proti ponoření do vody, ale i proti jejímu působení v náročnějších podmínkách.
Baterie o téměř 40 procent větší než u Galaxy Z Fold8
Kapacita 6 660 mAh je u skládacího telefonu výjimečná. Samsung Galaxy Z Fold8 má 4 800 mAh, takže HONOR nese téměř o 40 procent víc energie.
Nejblíž se dostává OPPO Find N6 se 6 000 mAh, Apple kapacitu baterie iPhonu Duo nezveřejňuje. Co velká baterie znamená v praxi, ukazuje recenze The Guardianu. Telefon v ní při střídání obou displejů a více než osmi hodinách aktivního používání vydržel téměř dva dny. Při běžném mixu zpráv, webu a médií tak nabíječka nemusí přijít na řadu každý večer.
U odolnosti je odstup ještě zřetelnější. Galaxy Z Fold8 má krytí IP48, OPPO Find N6 kombinaci IP56, IP58 a IP59 a iPhone Duo IP68. HONOR jako jediný z nich přidává i IP69, a to u telefonu s mechanickým kloubem.
Proti iPhonu Duo zůstane v peněžence 9 500 korun
Ve verzi s 512 GB úložiště stojí iPhone Duo 60 990 Kč. HONOR se stejným úložištěm vychází o 9 500 Kč levněji. Pro uživatele zabydlené v ekosystému Applu ovšem cenový rozdíl nemusí být rozhodující. Vnitřní displej Magic V6 měří 7,95 palce, iPhone Duo má 7,6 palce. Vnější displej HONORu má úhlopříčku 6,52 palce.
Galaxy Z Fold8 stojí zhruba 52 000 Kč, tedy prakticky stejně jako HONOR. Proti Samsungu proto Magic V6 nevyhrává cenou, ale baterií a odolností.
Slabší je HONOR v záhybu vnitřního displeje, který je vidět víc než u některých novějších konkurentů. OPPO Find N6 slibuje s technologií Zero‑Feel Crease záhyb, který má být při běžném používání prakticky neviditelný. Samo OPPO přitom upozorňuje, že jde o vizuální efekt a fyzický přehyb na displeji zůstává. Find N6 se navíc v Česku oficiálně neprodává, takže pro tuzemského kupce se volba reálně zužuje na HONOR, Samsung a Apple.
Z krabice telefon běží v režimu, který šetří baterii na úkor čipu
Výchozí bateriový profil se jmenuje Balanced a podle názvu má vyvažovat výdrž a výkon. Ve skutečnosti se rovnováha výrazně přiklání k úspoře energie. Při prohlížení webu, psaní zpráv nebo práci s více aplikacemi najednou se to většinou neprojeví. Náročná hra nebo jiná úloha, která zatíží procesor, už rozdíl ukáže. Nezávislé testy potvrdily, že procesorový výkon může být v režimu Balanced výrazně nižší než v režimu Performance.
Náprava je v nastavení. Po přepnutí na režim Performance telefon podle oficiální nápovědy HONORu upraví napájení tak, aby podával maximální výkon. Platí se za to vyšší spotřebou energie a při dlouhodobé zátěži i vyšší teplotou. Nezávislé testy navíc zaznamenaly, že při dlouhodobé maximální zátěži telefon v režimu Performance kvůli teplotě výrazněji škrtí výkon.
Rozdíl mezi oběma režimy přitom není na první pohled patrný. Kdo o režimu Performance neví, zůstane u výchozího nastavení a Snapdragon 8 Elite Gen 5 při náročných úlohách naplno nevyužije.
Jedna bezplatná oprava displeje a sedm let aktualizací Androidu
Největší obavou českých zájemců o skládací telefon je prasklý ohebný displej, jehož oprava může spolknout velkou část ceny. HONOR na ni odpovídá programem Care+. V rámci stanovené doby od nákupu opraví poškozený vnitřní nebo vnější displej jednou zdarma, použije originální díly v autorizovaném servisu a záruka po opravě platí dál. Bezplatnou opravu lze využít pro každý z obou displejů zvlášť.
Podmínky Care+ ale nejsou jednotné. Délka platnosti se řídí prodejním kanálem a obdobím akce a HONOR službu u českého Magic V6 vede jako benefit pro vybraná zařízení z určených prodejních kanálů. Před koupí se proto vyplatí ověřit u prodejce, jestli se Care+ na konkrétní kus vztahuje, a stejně tak dostupnost stylusu a originálního příslušenství.
Na softwarové straně startuje Magic V6 s Androidem 16 a nadstavbou MagicOS 10. Pro řadu Magic slíbil HONOR v Evropě sedm let aktualizací Androidu i bezpečnostních záplat a Magic V6 do ní patří. U telefonu za víc než padesát tisíc je to podstatný argument, otevřené zůstává tempo. V Číně už se vyvíjejí další verze systému s podporou Magic V6 a termín jejich příchodu do Česka se může lišit podle regionu i prodejního kanálu.