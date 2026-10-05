Honor Magic 9 Pro Max natáčí video jako hollywoodská kamera Arri. Otázka zní, jestli to vůbec někdo využije

Německá firma Arnold & Richter, známá pod zkratkou ARRI, vyrábí kamery od roku 1917 a za svou technickou práci získala 20 vědeckých a technických ocenění Akademie filmových umění a věd a šest Engineering Emmy. V roce 2025 bylo podle ARRI pět z deseti filmů nominovaných na Oscara za nejlepší film natočeno na její techniku. Když tedy Honor oznámí, že Magic9 Pro Max „natáčí jako hollywoodská kamera“, nemyslí tím, že z telefonu udělal plnohodnotnou filmovou kameru. Myslí tím, že do mobilu přenesl vybrané prvky takzvané ARRI Image Science, konkrétně barevnou pipeline, kterou filmaři používají při zpracování obrazu. A právě tady začíná zásadní otázka: plný potenciál této technologie se odemyká až v postprodukci, tedy v procesu, který běžný uživatel zpravidla vůbec nedělá.
Co přesně znamená „jako ARRI“
Magic9 Pro Max nabízí dedikovaný režim ARRI CINEMA Mode, ve kterém uživatel natáčí v rozlišení až 4K při 60 snímcích za sekundu. Telefon v tomto režimu pracuje s křivkou ARRI LogC3, širokým barevným prostorem ARRI Wide Gamut 3 a 10bitovou barevnou hloubkou. Honor uvádí dynamický rozsah až 14 stop v laboratorních podmínkách. K dispozici je 14 přednastavených ARRI Looks a knihovna ARRI Look Library s 87 předdefinovanými kreativními gradingy. Zvuk zachycuje systém Cinematic Directional Microphone se čtyřmi mikrofony. Logo ARRI přitom není jen v softwaru; podle oficiálního vyjádření ARRI je vyražené přímo na těle telefonu i na balení.
V praxi to znamená, že uživatel může buď sáhnout po hotovém ARRI Looku a natáčet s filmovým vzhledem rovnou, nebo přepnout do Log workflow, tedy zaznamenat záměrně plochý obraz s větším prostorem pro následnou úpravu barev, kontrastu a dalších parametrů. Právě druhá cesta je to, co z telefonu dělá zajímavý nástroj pro tvůrce, kteří chtějí mít nad výsledným obrazem větší kontrolu. Zároveň je to ale workflow, které většina běžných uživatelů pravděpodobně nevyužije.
Proč to většina lidí nevyužije
Log záznam existuje z jednoduchého důvodu: dát při postprodukci větší prostor pro práci s barvou, kontrastem a světly. Logový obraz proto na první pohled působí ploše a méně výrazně. Bez následného zpracování může vypadat hůř než běžné video, které telefon automaticky upraví už při natáčení. Kdo nechce trávit čas v DaVinci Resolve nebo jiném editoru, ten výhody LogC3 pravděpodobně naplno nevyužije.
Přímá data o tom, kolik uživatelů smartphonů aktivně pracuje s Log formáty, neexistují. Existuje ale nepřímá indicie v podobě profesionálních funkcí, které už telefony nabízejí. U iPhonů například Apple umožňuje natáčet do ProRes a ProRes Log a pracovat s materiálem v externím úložišti i profesionálních editorech. Samotný Apple uvádí, že soubory ProRes mohou být až 30krát větší než HEVC. To ukazuje jednu z hlavních bariér profesionálního mobilního videa: nestačí mít funkci v telefonu, je potřeba mít také prostor a chuť následně s materiálem pracovat.
Honor si tohle zjevně uvědomuje. Proto vedle čistého Log režimu nabízí i jednodušší cestu: 14 hotových ARRI Looks s náhledem v reálném čase a přístup k 87 předdefinovaným gradingům z ARRI Look Library. Stačí vybrat vzhled, natočit a sdílet. Žádná nutná postprodukce. Filmový vzhled bez práce, která je s profesionálním Log workflow běžně spojená.
Telefon pro tvůrce, ne pro každého
Specializace Magic9 Pro Max na video není náhoda. Honor kolem telefonu buduje širší ekosystém pro tvorbu obsahu a nabízí například telekonvertory G200 a G500 nebo HONOR SmallRig Mobile Video Kit. Samotný výrobce přitom Magic9 Pro Max prezentuje jako telefon s profesionálněji zaměřeným filmovým workflow.
Srovnání s konkurencí ukazuje, kam se Honor snaží zaměřit:
- Apple iPhone staví na ekosystému ProRes a ProRes Log s podporou externího úložiště a profesionálních editačních nástrojů. Workflow je propracované, ale soubory mohou být až 30× větší než HEVC.
- Sony Xperia 1 V nabízí 4K HDR až při 120 fps, profil S-Cinetone for mobile a funkci externího monitoru. Video se ukládá v běžných formátech, jako jsou H.264 a H.265, bez nativní integrace ARRI Image Science.
- Honor Magic9 Pro Max přináší nativní záznam s ARRI LogC3 v barevném prostoru ARRI Wide Gamut 3, 10bitové video a ARRI Looks.
Honor přitom není první mobilní zařízení, které technologii ARRI Image Science využívá. Ta se poprvé objevila už v srpnu 2026 v HONOR Robot Phone. Magic9 Pro Max na tuto spolupráci navazuje a poprvé přináší ARRI branding přímo na telefon a jeho balení.
Kdy a za kolik v Česku
V Číně se Magic9 Pro Max začal prodávat 28. září 2026 s cenou od 6 499 jüanů. Honor oznámil, že uvedení na další mezinárodní trhy bude následovat, konkrétní termín pro Evropu ani českou cenu však zatím nezveřejnil. Na českém webu značky se telefon dosud neobjevil.
Jako prémiová funkce pro řadu Magic dává spolupráce s ARRI smysl: přináší do telefonu konkrétní technologie a workflow známé z profesionální filmové produkce. Jako důvod ke koupi pro běžného uživatele je ale důležitější, zda vůbec využije LogC3, práci s barevným prostorem a následnou postprodukci.
Filmová logika v kapse, filmařská práce v ceně
Honor udělal něco, co je v mobilním světě stále poměrně neobvyklé: vzal konkrétní prvky barevné pipeline z profesionální kinematografie a zabudoval je přímo do smartphonu. Není to jen marketingová nálepka. Za spoluprací stojí reálné technologie, formáty a nástroje ARRI. Jenže reálné je i to, že většina lidí pravděpodobně sáhne po hotovém ARRI Looku, natočí patnáctivteřinový klip a pošle ho na Instagram. A právě proto je důležité rozlišovat mezi tím, co telefon technicky umí, a tím, co z jeho funkcí běžný uživatel skutečně využije.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman