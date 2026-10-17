Honem k televizi: V sobotu ve 20:00 odpálí ČT2 strhující historické drama plné intrik a lásky

Sobotní večer je stvořený pro velké příběhy. Zatímco venku už padá tma, doma na gauči vás čeká něco, co Hollywood už nikdy nezopakuje. Monumentální historický velkofilm s rozpočtem přesahujícím v přepočtu na dnešní peníze 400 milionů dolarů. Tisíce komparzistů v ručně šitých kostýmech. Paláce a chrámy postavené v životní velikosti. A milostný skandál, který otřásl celým světem.
Tohle není jen film. Je to pomník éry, kdy se kino tvořilo lidským umem, potem a odvahou riskovat vše.
Když se Egypt setkal s Římem a změnil dějiny
Tím slavným filmem je samozřejmě Kleopatra z roku 1963 od režiséra Josepha L. Mankiewicze. Elizabeth Taylor jako egyptská panovnice. Richard Burton jako Marcus Antonius. Rex Harrison jako Julius Caesar. Roddy McDowall jako Octavianus.
Na rozpadajících se základech římské republiky se odehrává hra o osud celého starověkého světa. Mladá královna musí využít inteligenci, půvab i chladnokrevnou diplomacii, aby okouzlila nejmocnějšího muže civilizace. Jediný krok spustí řetězec intrik, zrad v senátu a zakázané lásky, která má změnit směr lidských dějin.
Osobní touhy se mísí s nemilosrdným politickým taktizováním. A diváci sledují drama, které dodnes fascinuje svou intenzitou.
Hollywood podstoupil neuvěřitelný risk
Výroba dosáhla parametrů, které filmový průmysl neznal. V italských ateliérech Cinecittà vyrostly starověké chrámy, monumentální stavby i paláce v životní velikosti ze dřeva a sádry. Na plac nastoupily tisíce komparzistů v autentických kostýmech.
Nejslavnější scéna? Triumfální příjezd panovnice do Říma na obřím plovoucím sfingovém voze. Dodnes patří k nejnákladnějším a nejúchvatnějším pasážím filmové historie. Bez jediného počítačového triku. Jen lidský um a monumentální výprava.
Rozpočet se zastavil na 44 milionech dolarů – v dnešním přepočtu přes 400 milionů USD. Šatník Elizabeth Taylor obsahoval 65 kostýmů za 194 000 dolarů. Studio to uvrhlo do platební krize.
Během natáčení v Římě vzplanul mezi Taylor a Burtonem vášnivý milostný vztah sledovaný médií po celém světě. Nakonec vyústil v jejich slavné manželství. Taylor navíc vstoupila do historie jako první herečka v Hollywoodu s honorářem 1 milion dolarů, který se díky penále vyšplhal na více než 7 milionů.
Čísla, která mluví za vše
Ačkoliv obří náklady uvrhly studio do krize, snímek celosvětově utržil přes 57 milionů dolarů. Spolu s prodejem televizních práv skončila produkce v zisku a stala se nejvýdělečnějším filmem roku 1963.
Kvalitu díla podtrhuje zisk 4 Oscarů za nejlepší kameru, výpravu, kostýmy a vizuální efekty z celkových 9 nominací. Na ČSFD má hodnocení 82 %, na IMDb 7,0/10.
Historici dodnes potvrzují silný význam tohoto snímku. Kleopatra představuje monumentální pomník zlaté éry Hollywoodu – doby, kdy se starověké chrámy stavěly v životní velikosti a o vizuálním úžasu rozhodovaly tisíce komparzistů a lidský um bez jediného počítačového triku.
Sobotní večer jako stvořený pro velké kino
Nenechte si ujít příležitost vrátit se do časů nefalšované filmové magie a gigantických kulis. První část tohoto výjimečného velkofilmu vás přenese do starověkého Egypta a Říma. Uvidíte ji v sobotu 17. října 2026 ve 20:00 na stanici ČT2.
Zdroje článku: csfd.cz, kinobox.cz, lidovky.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá