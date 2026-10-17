Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Honem k televizi: V sobotu ve 20:00 odpálí ČT2 strhující historické drama plné intrik a lásky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na pozadí krvácejícího antického světa se zrodil příběh nebezpečné moci, spalující touhy a osudové zrady. Tento legendární historický velkofilm stál nepředstavitelné peníze, způsobil celosvětový skandál a provázely ho extrémní podmínky při natáčení.
Honem k televizi: V sobotu ve 20:00 odpálí ČT2 strhující historické drama plné intrik a lásky

Honem k televizi: V sobotu ve 20:00 odpálí ČT2 strhující historické drama plné intrik a lásky

Zdroj: unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Tuhle hračku na setrvačník měl doma každý kluk. Teď za ni sběratelé nabízejí 8 000 Kč
Tuhle hračku na setrvačník měl doma každý kluk. Teď za ni sběratelé nabízejí 8 000 Kč
Češi vytrhávají kuchyňské dřezy. Nový trend je mnohem hezčí, bezúdržbový a šetří peníze
Češi vytrhávají kuchyňské dřezy. Nový trend je mnohem hezčí, bezúdržbový a šetří peníze

Voda se v tenkém, plochém proudu překlopí přes hranu dřezu jako malý vodopád. Vedle ní tiše svítí displej,...

V sobotu v 17:00 vytáhne Prima nestárnoucí českou klasiku
V sobotu v 17:00 vytáhne Prima nestárnoucí českou klasiku

Pocit méněcennosti a posměšky kvůli nadváze. Všední školní prostředí skrývá dramatický zápas dospívající...

Granulový čaj s příchutí citronu byl za socialismu hitem. Češi přitom vůbec netušili, jak se vyráběl
Granulový čaj s příchutí citronu byl za socialismu hitem. Češi přitom vůbec netušili, jak se vyráběl

Byl to hit a k sehnání je i dnes. Chuť je však poněkud rozdílná. Jestli si pamatujete tuto skleněnou...

Dřív ho používala každá hospodyňka denně. Dnes ho sběratelé vykupují až za 120 000 Kč
Dřív ho používala každá hospodyňka denně. Dnes ho sběratelé vykupují až za 120 000 Kč

Vzpomínáte si na večery v babiččině obýváku, kdy z lakované kazety zavoněl starý textil a zacinkal kov?...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.