Honda prodává SUV velikosti Kamiqu za 265 tisíc a má 5 hvězd za bezpečnost. V Česku si ho ale nekoupíte, a má to důvod

Těch 265 tisíc korun je redakční přepočet indické základní ceny 11 80 000 rupií kurzem České národní banky z 9. října 2026 (100 INR = 22,479 Kč). Nejde o cenu, za kterou byste auto mohli pořídit v Česku. Nezahrnuje dopravu, případnou homologaci, DPH ani marži dovozce. Ani pět hvězd za bezpečnost nepochází z Euro NCAP, jehož výsledky čeští kupující dobře znají, ale z japonského programu JNCAP. V něm testovali sesterský model WR-V, pod jehož jménem se Honda Elevate vyráběná v Indii prodává v Japonsku. A proč si Elevate v Česku běžně nekoupíte? Honda svou evropskou nabídku pro rok 2026 postavila na elektrifikovaných pohonech, tedy hybridech, plug-in hybridech a elektromobilech. Elevate s čistě benzínovým motorem 1.5 i-VTEC do této strategie nezapadá.
SUV za cenu ojetiny, ale jen v Indii
Čísla jsou lákavá. Honda Elevate měří 4 312 mm na délku, 1 790 mm na šířku a 1 650 mm na výšku. Rozvor činí 2 650 mm a zavazadlový prostor pojme 458 litrů. Rozměrově se řadí mezi kompaktní SUV a velikostí se blíží například Škodě Kamiq, byť působí o něco robustněji. Pod kapotou má atmosférický benzinový motor 1.5 i-VTEC, který lze kombinovat s manuální převodovkou nebo převodovkou CVT. Žádný hybrid ani přeplňovaný tříválec, ale osvědčená a konstrukčně poměrně jednoduchá technika.
Facelift přidal 360° kamerový systém, elektricky nastavitelná a ventilovaná přední sedadla, elektrickou parkovací brzdu, přední i zadní parkovací senzory a soubor asistenčních systémů Honda SENSING. Honda Cars India v tiskové zprávě výslovně uvádí, že Indie je pro modernizovaný Elevate hlavním trhem. To napovídá, komu je vůz především určen.
Za přepočtených 265 tisíc korun pořídíte v Česku spíše ojetinu, často s vyšším nájezdem. Nové SUV za takovou cenu se na zdejším trhu hledá jen velmi těžko.
Pět hvězd, ale ne těch, které znáte
Bezpečnostní argument zní skvěle. Pětihvězdičkové hodnocení je v marketingu silná zbraň, jenže je potřeba rozlišovat, odkud pochází. Pět hvězd udělila japonská agentura NASVA v rámci programu JNCAP, a to konkrétně modelu Honda WR-V ve výbavě Z+. Celkové skóre dosáhlo 176,23 bodu z 193,8 možných.
JNCAP je respektovaný program, jeho metodika se ale od Euro NCAP liší. Sama NASVA upozorňuje, že kvůli průběžným změnám hodnoticích kritérií nelze přímo srovnávat ani výsledky různých ročníků JNCAP, natož hodnocení z odlišných programů. V praxi to znamená jediné: pět hvězd v Japonsku není totéž co pět hvězd v Euro NCAP. Jde o pozitivní signál, nikoli o přímo srovnatelné hodnocení.
Navíc je třeba mít na paměti, že testovaná verze WR-V Z+ představuje vyšší výbavu s kompletním balíkem Honda SENSING. Automaticky přenášet stejné hodnocení na všechny verze indické Hondy Elevate by proto bylo zavádějící. Jednotlivé varianty se totiž mohou lišit výbavou i rozsahem aktivních bezpečnostních systémů.
Proč Honda Elevate do Evropy nepustí
Důvodem není to, že by Honda nechtěla prodávat levná auta. Rozhodující je, jak odlišně sestavuje nabídku pro jednotlivé trhy. Oficiální český web Hondy pro rok 2026 nabízí modely Jazz, Civic, HR-V, Z-RV a CR-V, přičemž evropská nabídka se soustředí především na elektrifikované pohony. Čistě benzinový model bez elektrifikace tak v současné nabídce osobních vozů Hondy pro Evropu chybí.
Globální obchodní přehled Hondy z května 2026 potvrzuje přesun vývojových a výrobních zdrojů směrem k hybridům. Pro Indii ale automobilka otevřeně popisuje jinou strategii: hledá rovnováhu mezi výkonem a cenou s ohledem na místní poptávku. Jinými slovy, to, co funguje v zemi s odlišnou kupní silou a cenovou strukturou automobilového trhu, nemusí dávat smysl v Evropě, kde nabídku ovlivňují přísnější emisní požadavky i další regulace.
Individuální dovoz Elevate do Česka je teoreticky možný, v praxi by ale mohl být komplikovaný a nákladný. Bylo by nutné vyřešit schválení vozidla pro provoz v Česku, případné technické úpravy a dostupnost náhradních dílů. Cena po započtení dopravy, daní, případné homologace a dalších nákladů by navíc výrazně vzrostla.
Co si za podobné peníze koupíte v Česku
Pokud hledáte nové kompaktní SUV v Česku a chcete utratit co nejméně, reálné možnosti vypadají takto:
- Dacia Duster Essential Eco-G 120 – od 441 900 Kč, základní výbava a pohon na LPG.
- Škoda Kamiq Easy 1.0 TSI/70 kW – 459 900 Kč, akční verze s LED světlomety, 8″ virtuálním kokpitem, tempomatem, Lane Assistem a metalickým lakem v ceně.
- Škoda Kamiq Easy 1.0 TSI/85 kW – 469 900 Kč, silnější motor a stejná výbava.
- Dacia Duster Expression Eco-G 120 – 481 900 Kč, 10″ displej, kamera a 7″ digitální přístrojový štít.
I nejlevnější varianta, Dacia Duster za 441 900 Kč, vychází téměř o 177 tisíc korun dráž než přepočtená indická cena Elevate. Škoda Kamiq Easy stojí přibližně o 195 tisíc korun více. Cenový rozdíl je obrovský, ale bez kontextu obou trhů může být srovnání zavádějící. Je to podobné jako porovnávat ceny bydlení v Bombaji a Praze.
Podle nás má Kamiq Easy v cenové hladině kolem 460 tisíc korun silnou pozici díky vyvážené výbavě a pětihvězdičkovému hodnocení Euro NCAP. Kdo hledá co nejnižší pořizovací cenu nebo chce jezdit na LPG, může dát přednost Dacii Duster.
Honda Elevate je zajímavou ukázkou toho, jak jeden výrobce dokáže pro dva odlišné trhy připravit dvě rozdílné nabídky. V Indii nabízí cenově dostupný benzinový crossover, který po přepočtu stojí zhruba jako česká ojetina. V Evropě se naopak soustředí na elektrifikovanou modelovou řadu, jejíž nejlevnější zástupci stojí výrazně více. Nejde ani tak o promarněnou příležitost jako o pragmatické rozhodnutí přizpůsobit nabídku podmínkám dvou trhů, které se od sebe v mnoha ohledech liší.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík