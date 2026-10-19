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Honba za závětí se změní ve frašku. Něco jako rodina útočí novým trailerem

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Dennívýzva
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Černá komedie o chamtivosti, dědictví a podivných vztazích se ukazuje v plném traileru. Snímek Zuzany Mariankové Něco jako rodina to zkouší se situačním humorem založeným na nejhorších lidských povahách.
Honba za závětí se změní ve frašku. Něco jako rodina útočí novým trailerem

Honba za závětí se změní ve frašku. Něco jako rodina útočí novým trailerem

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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