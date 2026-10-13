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Holubi už nemusí ovládat parapety, balkony ani lodžie. Osvědčené metody ukončí jejich obtěžující návštěvy a vrkání

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Holubům se přezdívá létající krysy. Přenášejí desítky různých nemocí, a jejich výkaly navíc silně znečišťují okolí. Dokážou také být poměrně dost hluční. Ve své blízkosti je nechce mít nikdo.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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