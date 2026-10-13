Holubi už nemusí ovládat parapety, balkony ani lodžie. Osvědčené metody ukončí jejich obtěžující návštěvy a vrkání

Holubům se přezdívá létající krysy. Přenášejí desítky různých nemocí, a jejich výkaly navíc silně znečišťují okolí. Dokážou také být poměrně dost hluční. Ve své blízkosti je nechce mít nikdo.
Balkony nám často slouží jako místo k odpočinku, naše oáza klidu nebo jako úložiště různých věcí. Skryté vybavení láká městské holuby, kteří si ochotně přilétají prohlédnout náš sortiment.
Většina z nás není z těchto návštěv nadšená a ráda by se nevítaných společníků zbavila. Existují nějaké osvědčené způsoby, jak to udělat? Zde je několik návrhů. Nezvaný domácí mazlíček?
Především ve městech se s holuby setkal už každý z nás. Když se nám ale nastěhují na lodžii, balkon, okenní římsu, parapet nebo třeba půdu, začíná to pravé peklo.
Během několika dní totiž holubi dokážou napáchat pěkné škody a znečistit naše bydlení trusem a peřím. Navíc samotní holubi i jejich výkaly jsou semeništěm nejrůznějších mikrobů, plísní a parazitů a přinášejí nemalé problémy také alergikům. V holubích hnízdech rovněž přežívají nejrůznější druhy roztočů. 1. Nikdy je nekrmte
Hlavní chybou obyvatel bytových domů je krmení holubů, kteří se hrdě procházejí po chodnících. Málokdo si uvědomuje, že tímto způsobem může ublížit nejen ptákům, ale i
sobě a svým sousedům. Následky mohou být vážné. Neodborně krmení holubi mohou přenášet různé alergie a nebezpečné nemoci. Je třeba si uvědomit, že tito ptáci se živí vším, co je vhodné k jídlu, a proto naši pomoc vůbec nepotřebují. Městští holubi si na krmení rychle zvyknou a jen těžko je zaženete.
2. Ochranné sítě
Výhodou sítí je, že se dají nainstalovat v podstatě kamkoliv a zvládnete to i sami. Používají se nejen jako ochrana fasád, ale také balkonů, lodžií a teras nebo i klimatizačních jednotek a podobně.
Pokud zvolíte kvalitní výrobek, dobře odolávají povětrnostním vlivům, jako jsou déšť, slunce a sníh. Ochranné sítě jsou velmi účinné, rychle se instalují a mají dlouhou životnost. Bohužel někomu může vadit jejich vzhled a neprůchodnost. Fotografie: Freepik 3. Lankové systémy
Lankové systémy se používají tam, kde z nějakého důvodu není možné použití sítí. Hodí se na parapety, římsy, atiky a podobně. Zabrání usedání a hřadování holubů. Tento tip je
levnější než zasíťování, poměrně snadno a rychle se instaluje, je vyrobeno z nerezu a snadno se tedy udržuje, lanka jsou navíc nenápadná. Nelze je však nainstalovat bez profesionální firmy. 4. Hroty a bodáky
Stejně jako lankové systémy fungují jako mechanická zábrana, která nedovoluje holubům přistát a postavit se na ošetřenou plochu. Používají se především na římsy a parapety. Hroty
jsou spolehlivé a funkční. Jedná se o jednoduchou zábrana, která dlouho vydrží funkční bez potřeby ji jakkoliv obnovovat. Jejich nevýhodou je to, že nejsou příliš hezké, hůře se instalují a nejsou stoprocentně účinné. Pokud jsou hroty umístěny daleko od sebe, holubi si sedají mezi ně. 5. Pomůže pánská voňavka
Řešením může být naftalen. Ukázalo se, že tento specifický prostředek odpuzuje nejen můry, ale také holuby.
Rozložením nebo zavěšením míčků na balkon se mu tito ptáci vyhnou velkým obloukem. Je to pravděpodobně nejúčinnější způsob, protože zápach naftalenu je nejen intenzivní, ale také dlouhotrvající.
Pro odrazení holubů z balkonu můžete vyzkoušet i jiné dráždivé vůně, například ocet. Zde však musíme počítat s rychlým zvětráváním a nepříjemným zápachem pronikajícím do domu. Proto
stojí za to vyzkoušet i méně ekologické, ale pro náš nos příjemnější prostředky. Holubi se vyhýbají vůni mužských deodorantů a osvěžovačů vzduchu v autě.
Zdroj:
Porady Interia
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Vyžeňte holuby z parapetů, balkonů a lodžií jednou provždy. Holubí vrkání už vás nebude nikdy otravovat appeared first on BydlímeÚtulně.cz.