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Holubí trus rozežírá fasádu i parapet a přenáší parazity do bytu. Japonská síť za pár stovek je zastaví, aniž byste ji viděli

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Kyselý holubí trus rozrušuje plech, nátěry i omítku, hnízda přitahují ptačí roztoče. Japonská síť přijde zhruba na dvě stovky za metr čtvereční a uzavře celý balkon.
Když holub přiletí na váš parapet: Podle pověr vás připravuje na konflikt

Když holub přiletí na váš parapet: Podle pověr vás připravuje na konflikt

Zdroj: Bibhas87 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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