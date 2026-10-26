Holčička měla čekat na maminku před školou. Dramatická situace měla kuriózní vývoj plný zvratů. Ze závěru budete mít na krajíčku

Matka a 9letá dcera se měly normálně setkat před školou. Tam ji ale žena nenašla, proto kontaktovala policii. Tím začalo dramatické pátrání po malé školačce.
K této situaci došlo ve středu 11. října odpoledne. Konající důstojník ze Śródmieśce v Gdaňsku přijal zprávu o pohřešované holčičce chvíli před pátou hodinou odpoledne. Měla zmizet před školou, kde měla čekat na maminku.
Místní policisté tak okamžitě přišli na pomoc a vyrazili do školy. Vyšlo najevo, že byly obě domluvené na konkrétní hodinu a místo. Cca po 10 minutách ovšem dívka opustila prostor před budovou a vydala se někam jinam, neurčeným směrem. Byly domluvené, dívka nikde
“Dítě u sebe nemělo mobilní telefon, kontakt tedy nebyl možný. Policie tak začala po malé školačce pátrat a informovala všechny složky ve městě,” uvedla k tomu dle webu Fakt pomořanská policie. Uplynula docela krátká doba a dívka byla dle hlášení konajícího důstojníka nalezena. Mladá školačka se totiž nemohla dočkat, až uvidí svoje rodiče. Rozhodla se proto vypravit k babičce, která bydlí nedaleko školy v Morské ulici. V bytě ji ovšem nenašla.
Zato si všimla policejních hlídek a oslovila strážníky. Podle sdělení jednotky je požádala o pomoc při cestě domu. Dívku tedy policisté naložili do auta a odvezli domů, její rodina si mohla v klidu vydechnout. Jde tak rozhodně
o jeden z těch šťastnějších konců, kdy za zmizením nestálá žádná horší příčina. Mnoho takových případů však nemá rychlý ani šťastný konec. V těch “lepších” případech je dítě nalezeno mrtvé, v horších se jeho osud rodiče vůbec nedozví.
Žena zmizela bez jediné stopy na 2 roky ze světa. Našli ji živou na širém moři Den pohřešovaných dětí
Proto připadá na 25. května Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Často je označován i za
Pomněnkový den a jako takový ho připomíná i web Policie nebo Ministerstva vnitra. V tento den zmizel v roce 1979 v New Yorku malý Etan Patz. Během dalších let začaly nejrůznější organizace tento den připomínat. Roku 1983 ho prezident USA Ronald Reagan označil za Den pohřešovaných dětí. “Tohle je něco, co žádný rodič nechce zažít,” říká Magda K. z Velešína. Fotografie: Pixabay
Jak už jsme na SvětKreativity uváděli, únosy nejsou nic složitého. A hodně jich bohužel nekončí dobře, prakticky ani nemohou. I při kvalitní práci policie a návratu k rodině má dítě doživotní
šrámy na duši. V Česku se Pomněnkový den zdůrazňuje asi od roku 2004. Související sbírku organizuje pravidelně Linka bezpečí, která vlastní i ochrannou známku této akce. Zakoupením předmětu tak lidé přispívají na provoz této instituce, která zachraňuje každoročně mnoho situací.
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Holčička měla čekat na maminku před školou. Dramatická situace měla kuriózní vývoj plný zvratů pochází z webu Světkreativity.