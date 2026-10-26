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Holčička měla čekat na maminku před školou. Dramatická situace měla kuriózní vývoj plný zvratů. Ze závěru budete mít na krajíčku

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Dennívýzva
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Matka a 9letá dcera se měly normálně setkat před školou. Tam ji ale žena nenašla, proto kontaktovala policii. Tím začalo dramatické pátrání po malé školačce. K této situaci došlo ve středu 11. října odpoledne. Konající [...]...
školačka ve třídě

školačka ve třídě

Zdroj: Fotografie: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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