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Holandské řízky se sýrem jsou křupavé na povrchu a měkké uvnitř, přesně jak mají být

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Holandský řízek je vlastně takový poctivý karbanátek v trojobalu, jen se sýrem uvnitř a s o něco lepší pověstí. Když se neuspěchá, odmění se šťavnatým středem a křupavou krustou. Jediný háček je v tom, že maso je nejlepší nechat přes noc odležet v mléce. Pak už je to práce na pohodu.
Holandský řízek

Holandský řízek

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Bebe koláč bez velkého pečení: Sušenkový dezert s krémem, který zmizí dřív, než stihne ztuhnout
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 12:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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