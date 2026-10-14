Holandské řízky se sýrem jsou křupavé na povrchu a měkké uvnitř, přesně jak mají být

Holandský řízek je vlastně takový poctivý karbanátek v trojobalu, jen se sýrem uvnitř a s o něco lepší pověstí. Když se neuspěchá, odmění se šťavnatým středem a křupavou krustou. Jediný háček je v tom, že maso je nejlepší nechat přes noc odležet v mléce. Pak už je to práce na pohodu.
V domácích receptech se opakuje jeden postup:
mleté maso se smíchá s mlékem a nechá se v lednici odležet do druhého dne. Někdo do směsi přidává sýr hned, někdo až před tvarováním. Praktičtější je druhá možnost. Sýr přidaný až druhý den se lépe zapracuje a hmota tolik neřídne, což se při obalování hodí víc, než se na první pohled zdá.
Ještě jedna drobnost, ale podstatná:
z placiček nedělejte vysoké bochánky. Holandský řízek nemá připomínat malou sekanou. Lepší je nižší tvar, zhruba něco mezi karbanátkem a menším burgerem. Maso se pak stihne prosmažit, sýr uvnitř povolí a obal se nespálí dřív, než bude hotovo. Obalování není potřeba nijak komplikovat. Mouka, vejce, strouhanka. Stará školní klasika funguje pořád. Kdo chce silnější krustu, může zvolit i postup strouhanka, vejce a znovu strouhanka, jen pak chce smažení trochu víc hlídat. Recept na šťavnatý holandský řízek
Doba přípravy: 35 minut + odležení přes noc v lednici Co potřebujeme
Masovou směs: 500 g mletého vepřového masa 200 g tvrdého sýra, ideálně gouda nebo eidam, nahrubo nastrouhaného 1 šálek mléka 1 hrst hladkolisté petržele, nasekané najemno 1 lžička soli 1/2 lžičky čerstvě mletého pepře
Obalení: 3 ks vejce 4-5 lžic hladké mouky 150 g strouhanky
Smažení: rostlinný olej podle velikosti pánve Foto: Cooky.cz, Bebe koláč bez velkého pečení: Sušenkový dezert s krémem, který zmizí dřív, než stihne ztuhnout Postup přípravy klasického holandského řízku
1. Do větší mísy dejte
mleté maso a postupně k němu přilévejte mléko. Ne najednou, lépe se pak zapracuje. Maso pořádně promíchejte, aby mléko nasáklo do směsi a nezůstalo jen na dně mísy. Zakryjte a uložte přes noc do lednice.
2. Druhý den přidejte
nastrouhaný sýr, sůl, pepř a nasekanou petrželku. Směs znovu propracujte rukou nebo vařečkou. Měla by držet pohromadě, ale nemá být tuhá jako sekaná. Pokud se zdá příliš měkká, dejte ji ještě asi na 15 minut zpátky do chladu.
3. Z připravené směsi tvarujte menší placičky, přibližně 7 až 8 centimetrů v průměru. Výška kolem 1,5 centimetru stačí. Tlustší kusy se smaží hůř a člověk pak zbytečně řeší, jestli je střed opravdu hotový.
Připravte si trojobal
4. Na jeden talíř přijde
hladká mouka, do druhého rozšlehaná vejce, do třetího strouhanka. Každou placičku nejprve obalte v mouce, potom ve vejci a nakonec ve strouhance. Pokud chcete pevnější obal, přidejte po vejci ještě jednu vrstvu strouhanky.
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5. V pánvi rozehřejte vrstvu
oleje na střední až vyšší teplotu. Řízky smažte z obou stran asi 4 až 5 minut, dokud nebudou zlaté. Plamen raději nepřepalujte. Sýr uvnitř potřebuje chvilku času a spálená strouhanka už výsledek nezachrání.
6. Hotové holandské řízky přendejte na papírovou utěrku, aby odsála přebytečný tuk. Na talíř je dejte nejlépe hned. Hodí se k nim bramborová kaše, vařené brambory, ale klidně i krajíc chleba a kyselá okurka. Studené se sníst dají také, jen už od nich nečekejte ten měkký, povolený sýr uvnitř.
TIP: Do rozšlehaných vajec na obalování můžete přimíchat trochu hořčice, špetku papriky a kapku smetany. Obal bude chuťově výraznější. Není ale potřeba to přehánět, hlavní roli má pořád hrát maso se sýrem, ne kořeněná krusta. Foto: Cooky.cz, Bebe koláč bez velkého pečení: Sušenkový dezert s krémem, který zmizí dřív, než stihne ztuhnout Hovězí, vepřové, nebo půl na půl?
Nejčastěji se holandský řízek připravuje z
vepřového mletého masa. Je šťavnaté, dobře se s ním pracuje a při smažení odpustí i menší nepřesnost. Běžná je i směs vepřového a hovězího, často v poměru půl na půl. Chuť pak bývá výraznější a hotový řízek o něco méně tučný, což někomu sedí víc.
U sýra se nejčastěji sahá po
eidamu nebo goudě. Eidam je jemný, dobře drží tvar a při smažení nedělá velké potíže. Gouda bývá vláčnější a má plnější chuť. Použít se dá i jiný tvrdý sýr, jen pozor na hodně aromatické druhy. Holandský řízek má pořád chutnat hlavně jako mleté maso se sýrem, ne jako sýrová bomba v trojobalu. Často kladené otázky o holandském řízku
Musí maso opravdu odležet přes noc?
Vyplatí se to. Mléko směs zjemní a čas udělá své, maso pak po usmažení zůstane šťavnatější. Když spěcháte, nechte ho odležet alespoň 2 až 3 hodiny. Přes noc je ale jistější.
Dá se holandský řízek upéct v troubě?
Ano, možné to je. Obalené placičky rozložte na plech s pečicím papírem, lehce je pokapejte olejem a pečte při
200 °C asi 20 až 25 minut. V polovině pečení je otočte. Jen je dobré počítat s tím, že obal nebude tak křupavý jako z pánve.
Proč se mi řízky rozpadají?
Nejčastější důvod je příliš řídká nebo málo vychlazená směs. Pomůže krátké zchlazení před tvarováním a také menší, nižší placičky. Někteří kuchaři přidávají do směsi vejce, ale pokud maso dobře odleželo, většinou to nutné není.
Čím je podávat?
Největší klasika je bramborová kaše a kyselá okurka. Dobře fungují i vařené brambory, bramborový salát nebo obyčejný chleba k rychlejší večeři. U holandského řízku není potřeba vymýšlet složitosti navíc.
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Zdroj: Autorský text redakce
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