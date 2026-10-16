Hokejový svaz musel dát výjimku, aby mohl vůbec hrát. Patnáctiletý Železný přeskočil dvě kategorie a připomíná mladého Nečase

Na ledě stojí proti němu muži narození v roce 2007. Mají za sebou maturitu, posilovnu a o čtyři roky víc hokeje. Dominik Železný se narodil 4. července 2011 a ještě v únoru mu bylo čtrnáct. Přesto letos na podzim nastupuje za liberecké juniory v nejvyšší soutěži do dvaceti let. Bílí Tygři pro něj vyžádali u Výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje individuální výjimku. Klub sám píše, že jde o historicky prvního Tygra, kterého posunuli o dvě mládežnické kategorie nahoru. Prošli jsme jeho statistiky, svazové řády i starší výroky trenérů, kteří ho vedli. Vychází z toho profil hráče, o kterém se v českém hokeji šeptá už od jeho dvanácti let. A také odpověď na to, proč ho lidé z vývoje talentů tak rádi přirovnávají k Martinu Nečasovi.
Výjimka, kterou si klub musel vyprosit
Český mládežnický hokej má přísně nastavené věkové kategorie. V juniorské extralize jsou pro sezonu 2026/27 základními ročníky 2007 a 2008. Hráči z let 2009 a 2010 mohou nastoupit jen za stanovených podmínek a v omezeném počtu. Ročník 2011 v běžném vymezení soutěže vůbec nefiguruje, jak ukazují pravidla na webu Český hokej. Patří do dorostu. I tam je ve starším dorostu jen „hostem“, protože základními ročníky jsou 2009 a 2010.
Železný by tedy standardně skončil nejvýš v kategorii U18. Liberec chtěl víc. V klubové zprávě Bílých Tygrů vysvětluje, že cílem je konfrontace s fyzicky vyspělejšími soupeři ve chvíli, kdy to bude dávat smysl. Jiří Bermann a Michal Birner v ní mluví hlavně o pracovní morálce, adaptaci a nových výzvách. O okamžitém skoku mezi dospělé v ní nepadne ani slovo.
Podle nás je to správné nastavení. Výjimka nefunguje jako medaile za talent, ale jako mezistupeň. Železný dál hraje i starší dorost a za reprezentaci do sedmnácti let. Juniorka je pro něj zatím laboratoř, kde zjistí, kolik toho jeho hra vydrží proti silnějším a rychlejším tělům. Liberec ostatně podobnou cestu zná: přes juniorku v patnácti letech se kdysi k šanci v áčku propracovali Lukáš Kachlíř nebo Pavel Zacha.
Čísla, kvůli kterým se o výjimce vůbec jednalo
Svaz nepovoluje podobné posuny kvůli dojmu. Za Železným stojí řada sezon, ve kterých soupeře přehrával o celé třídy.
V Telči, ještě jako mladší hráč mezi staršími žáky, vyhrál bodování základní skupiny: ve 12 zápasech nasbíral 38 gólů a 39 asistencí. V nadstavbě přidal dalších 63 bodů za 20 utkání. Tehdejší média zmiňovala dokonce 303 bodů v lize starších žáků B, primární tabulka k tomuto údaji ale veřejně dohledatelná není. Po přesunu do Liberce si v sezoně 2024/25 v kategorii U15 připsal 95 bodů ve 37 zápasech.
Pak přišel první opravdový test. V ročníku 2025/26 nastupoval za liberecký výběr U17, tedy proti hráčům až o dva roky starším. Výsledek:
|Soutěž (sezona)
|Zápasy
|Góly
|Asistence
|Body
|U17 Liberec, základní část (2025/26)
|42
|20
|27
|47
|U17 Liberec, play-off (2025/26)
|9
|2
|11
|13
|Extraliga juniorů U20 (2026/27)
|7
|1
|2
|3
|Extraliga staršího dorostu U18 (2026/27)
|4
|5
|3
|8
|Reprezentace U17 (2026/27)
|7
|5
|4
|9
Aktuální údaje k 16. říjnu 2026 podle profilu v databázi Český hokej.
Mezi juniory zatím Železný nedominuje, a tak to má být. Tři body v sedmi zápasech jsou pro hráče, kterému by v jiném klubu teprve skončila žákovská kariéra, slušný vstup. V dorostu a v reprezentaci přitom dál boduje tempem přes bod na zápas. Klub ho v květnu zařadil do all-star formace své akademie Elite.
Ze Znojma přes Telč pod Ještěd
Narodil se v rakouském Hollabrunnu, kousek za hranicí, ale hokejově vyrostl ve Znojmě. Odtud zamířil do Telče, k Jaromíru Pytlíkovi a jeho Hockey Talent Academy. Právě tam se z něj stal hráč, jakého znají dnešní trenéři.
Pytlík v dřívějším rozhovoru pro akademii popisoval, že ze Znojma přišel výborný, ale hodně individuální hráč. Chtěl hlavně dávat góly. V Telči ho přesunuli z křídla na pozici centra a začali s ním pracovat na tom, co dvanáctiletého střelce obvykle nebaví: hra bez puku, bránění, návraty do obrany. Cílem bylo, aby uměl tvořit pro celou lajnu, ne jen pro sebe.
V červnu 2024 si ho vyhlédl Liberec. Filip Pešán ho tehdy označil za naprosto dominantního hráče ročníku 2011, který splňuje přísná skautingová kritéria klubu. Sám Železný o přesunu později v rozhovoru pro Orly Znojmo mluvil s nápadnou skromností. Opakovaně zdůrazňoval týmový výkon a pomoc spoluhráčů v novém prostředí.
Zbytek české hokejové veřejnosti si ho všiml letos v lednu. Ve finále mistrovství republiky krajů U15 vstřelil za Liberecký kraj gól ve stylu „Michigan“. Hráč při něm nabere puk za brankou na čepel hokejky a zpoza tyčky ho zasune do horní části branky. Název pochází od Mikea Legga z Michiganské univerzity, který to v roce 1996 předvedl jako první. Železný po finále řekl, že nešlo o náhodu: prvek dlouhodobě trénuje, už mu přinesl několik gólů a věří si na něj. Liberecký kraj turnaj vyhrál.
Nový Nečas? Podobnost je v hlavě, ne v životopise
Srovnání s Nečasem nevymysleli novináři. Vyslovil ho Pytlík, který trénoval oba. Podle jeho slov od dob Martina Nečase nevedl hráče s tak vysokou herní inteligencí a takovými dovednostmi. Nečas mezi absolventy telčské akademie skutečně figuruje.
Sám Železný se ke vzoru hlásí otevřeně. V rozhovoru pro Hokej.cz jmenoval Nečase a Connora McDavida a vysvětlil proč: chytrý hokej, šikovné ruce, kličky, nahrávky do prázdné brány, vidění hry. Dodal také, že musí hodně bruslit. Na tvrdé souboje je podle svých slov zvyklý, protože soupeři do něj chodí. Trenéři ho učí nekoukat na puk a ranám se vyhýbat. S výškou 178 centimetrů a váhou 66 kilogramů to mezi juniory bude potřebovat.
Kariérní cesty obou hráčů ale zatím nelze klást vedle sebe. Nečas odehrál v sezoně 2016/17 jako sedmnáctiletý 41 zápasů za Kometu v extralize dospělých (7 gólů a 8 asistencí) a s Brnem pak v play-off získal titul. V roce 2017 si ho z 12. místa draftovala Carolina, v NHL debutoval 17. října téhož roku. Později přidal zlato z mistrovství světa 2024, od ledna 2025 hraje za Colorado Avalanche a loni v říjnu podepsal osmiletou smlouvu do sezony 2033/34.
Železný je v říjnu 2026 stále mládežnický hráč. Termín jeho startu za liberecké áčko veřejně nikdo nepotvrdil. V klubu se o dospělém hokeji mluví spíš jako o dalším horizontu než o hotovém plánu. Nečasovské je na něm tedy zatím to, co vidí lidé z vývoje talentů: rychlost, ruce, přehled a chuť hrát proti starším. Zbytek si musí odehrát sám.
Pro hráče, který letos v létě oslavil patnáctiny, je výjimka do juniorky spíš otázka než odpověď. Michigan zpoza branky mu jde už teď. Teprve se uvidí, jestli bude stejně lehce vypadat proti obránci, který je o dvacet kilo těžší.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka