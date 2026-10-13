Hokejový šampion Hossa rozmnožil majetek o půl miliardy za jediný rok. Jeho byznys na Slovensku překvapí i znalce NHL

V srpnu 2008 zapsali dva bratranci z Popradu do obchodního rejstříku firmu HO&PE Family. Jedním z nich byl hokejista, který o necelý rok později podepsal v Chicagu dvanáctiletou smlouvu v přepočtu za víc než miliardu korun. Dnes je z té firmy Hossa Family, jeden z velkých slovenských výrobců a distributorů mražených jídel. Její majitel podle říjnového žebříčku Forbesu patří mezi nejbohatší Slováky a ze všech bývalých sportovců je nejvýš. Meziročně si polepšil o 20 milionů eur, tedy zhruba o 488 milionů korun. Trojnásobný vítěz Stanleyho poháru dnes vlastní továrnu na pirohy, bramborové šišky a knedlíčky. Zkratka „hokejista zbohatl na pirozích“ ale nesedí. Hossův majetek drží pohromadě tři věci: hokejová výplata, roky trpělivého zhodnocování a firma, která dávno přerostla rodinnou dílnu.
Čtyři sportovci v žebříčku, Hossa nahoře
Do letošního žebříčku Forbes Slovensko se ze sportovního prostředí dostali čtyři muži. Tři hokejisté a jeden fotbalista. Jak shrnul Sportnet, Hossa vede s přehledem.
|Sportovec
|Majetek podle Forbesu
|V korunách (orientačně)
|Meziroční změna
|Marián Hossa
|140 mil. eur
|3,41 mld. Kč
|+488 mil. Kč
|Zdeno Chára
|110 mil. eur
|2,68 mld. Kč
|beze změny
|Marián Gáborík
|100 mil. eur
|2,44 mld. Kč
|+244 mil. Kč
|Marek Hamšík
|90 mil. eur
|2,2 mld. Kč
|beze změny
Přepočet podle kurzu ČNB z 13. 10. 2026, střed mezi nákupem a prodejem, zhruba 24,39 Kč za euro.
Z tabulky vyčnívá jedna věc. Polepšili si jen dva a oba mají vedle sebe něco hmatatelného. Gáborík investoval už v roce 2005 do hokejové haly MG Rink v Trenčíně a věnuje se médiím. Hossa má výrobní a distribuční firmu. Chára naopak dlouhodobě mluví o diverzifikovaném portfoliu akcií a dluhopisů na Slovensku i v USA. Forbes mu letos odhad nezvýšil a podrobnosti ocenění nezveřejnil.
Hamšík po kariéře zůstal u fotbalu jako asistent slovenské reprezentace. Jeho majetek stojí hlavně na hráčských výdělcích, a ty už nerostou.
Z kontraktu se stala firma
Příběh Hossy-podnikatele se dá číst jako druhý zápas, který běžel souběžně s tím prvním. HO&PE Family vznikla 27. srpna 2008, oba bratranci, Marián Hossa a Peter Pešta, měli po padesáti procentech. Hossa tehdy hrál nejlepší hokej kariéry. V létě 2009 přišla smlouva s Chicagem a s ní tři Stanleyho poháry v letech 2010, 2013 a 2015.
Zatímco v NHL sbíral body, v Popradu-Matejovcích se rozjížděla výroba mražených polotovarů. Od roku 2018 je Hossa jediným společníkem a firma nese jeho jméno. Jako jednatel je v profilu Forbesu uveden i jeho otec František Hossa. Rodinný podnik v doslovném smyslu.
Načasování je podle nás klíčové. Hossa nezačal podnikat až ve chvíli, kdy mu došel hokej. Začal v době, kdy měl čerstvý kapitál, jméno a čas firmu nechat vyrůst. Když v roce 2018 kvůli zdravotním potížím kariéru fakticky ukončil, nestál před otázkou „co teď“. Firma už existovala deset let.
Pirohy tvoří jen třetinu výroby
Kdo si pod Hossa Family představí malou výrobnu pirohů, splete se dvakrát. Za prvé velikostí. Podle Forbesu, jak shrnuje Sportnet, měla firma za minulý rok tržby 85 milionů eur, tedy zhruba 2,1 miliardy korun, po čtrnáctiprocentním růstu. Zaměstnává kolem 230 lidí a po růstu tržeb se vrátila do zisku. Forbesův žebříček rodinných firem z roku 2025 přitom pracoval s výnosy 65,6 milionu eur, zhruba 1,6 miliardy korun. Firma tedy roste rychle.
Za druhé skladbou. Ekonomický ředitel a prokurista Juraj Sopko v rozhovoru pro Priemysel dnes popsal firmu, která ročně vyrobí 20 tisíc tun výrobků. Pirohy z toho tvoří asi 35 procent. Pokud podíl vztáhneme na celou produkci, vychází podle našeho výpočtu zhruba 7 tisíc tun pirohů ročně. Zbytek výroby obstarávají bramborové šišky, knedlíčky, halušky, obalované sýry a masové výrobky.
Ještě zajímavější je, že samotná výroba dělá jen asi čtvrtinu obratu. Většina peněz plyne z obchodu a distribuce gastronomického sortimentu. Firma zásobuje všechny slovenské potravinové řetězce, restauracím a jídelnám po celém Slovensku doveze zboží do 11 až 24 hodin od objednávky a podle zmíněného rozhovoru má i výhradní zastoupení pro zmrzlinu Algida.
Pro představu, jak vypadá vlajkový výrobek: bramborovo-brynzové pirohy s pažitkou se prodávají v kilogramovém balení, náplň tvoří 42 procent a brynza z ní zabírá 35 procent. Domácí kuchyně v průmyslovém měřítku.
A co český trh? Hossa Family na vlastním webu uvádí, že vyrábí pro slovenský i zahraniční trh. Konkrétní české obchody, kde by se její výrobky prodávaly, se nám z oficiálních zdrojů potvrdit nepodařilo.
Hokejová výplata sama nestačí
Tady se zkratka o „pirohovém milionáři“ rozpadá, a s ní i opačný mýtus, že stačí vydělat hodně v NHL. Server HockeyZonePlus odhaduje Hossovy kariérní hokejové výdělky na necelých 95 milionů dolarů, v přepočtu zhruba dvě miliardy korun. Hrubě, před daněmi, provizemi agentům a životními náklady.
Forbes přitom Hossovi připisuje 3,4 miliardy korun. Rozdíl je velký a hokejovou výplatou se sám nevysvětlí. Forbes počítá čistý majetek jako cenu, za kterou by se dal prodat. U neveřejných firem typicky přes násobek provozního zisku EBITDA, po odečtení čistého dluhu. Hossových 140 milionů eur tedy není hotovost na účtu. Je to odhad hodnoty všeho, co vlastní, firmu včetně.
Přesné rozdělení, kolik váží Hossa Family a kolik investiční portfolio, Forbes v otevřené části nezveřejňuje. Jisté je, že část majetku je navázaná na firmu, která roste a vydělává.
Nejvýmluvnější je srovnání se spoluhráči z reprezentace. Chára vydělal v NHL zhruba 100 milionů dolarů, Gáborík 96 milionů. Oba tedy na ledě víc než Hossa. Přesto má v žebříčku nejvíc právě on. Podle nás je to nejčistší důkaz celé teze: sportovní bohatství se po kariéře násobí hlavně tehdy, když se výplata promění v majetek. Ne v úspory, ale ve firmu s provozem, zaměstnanci a ziskem, která pracuje i ve chvíli, kdy majitel už nehraje.
Tři slovenské cesty se dají číst jako tři modely pro kohokoli, kdo řeší, co s vydělanými penězi:
- Vlastní firma s reálným provozem (Hossa): nejvíc práce, nejvyšší potenciál růstu.
- Diverzifikované finanční portfolio (Chára): stabilita, ale bez vlastního motoru růstu.
- Infrastruktura a média blízko oboru (Gáborík): využívá jméno a znalost prostředí.
Na českou stovku by to nestačilo
Hossovy 3,4 miliardy korun jsou na slovenské poměry mezi sportovci rekord. V Česku by ale na žebříček nejbohatších nedosáhly. V přehledu 100 nejbohatších Čechů 2026 od Forbesu Česko mají lidé na 99. a 100. místě po 4,8 miliardy korun. Hossovi by tedy chyběla zhruba miliarda a půl.
Přímé srovnání s českými sportovci v majetku chybí. Forbes Česko sleduje u sportovců příjmy za sezonu, nikoli čistý majetek, takže stejná metodika jako na Slovensku k dispozici není. Pomoct si lze aspoň hokejovými výdělky. Jaromír Jágr podle HockeyZonePlus vydělal v NHL necelých 140 milionů dolarů, zhruba o polovinu víc než Hossa a víc než Chára i Gáborík. Na ledě by tedy Kladeňan slovenskou čtveřici přeplatil. Kolik z toho zůstalo a v čem, je ale otázka, na kterou podobný žebříček v Česku neodpovídá.
Pro úplnost: slovenskému žebříčku jako celku vévodí finančník Jozef Tkáč s odhadem 3,57 miliardy eur, zhruba 87 miliard korun, jak podle Forbesu informovala agentura SITA. Celkový majetek všech lidí v žebříčku dosahuje 32,5 miliardy eur. Hossa je v té společnosti spíš skromnější položkou. Mezi sportovci ale nemá konkurenci.
Matejovce leží pár kilometrů od popradského zimního stadionu, kde Hossa začínal. Hokejku dávno pověsil na hřebík, ale linka na pirohy jede dál a každý rok s ní roste i hodnota jeho majetku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka