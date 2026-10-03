Hokejová Sparta řešila krizi, která sahala za mantinely: ve hře byla práva k hráčům, později přišel spor o 32 milionů

Poslední dvě velká zklamání měla pro fanoušky podobný scénář: semifinále, sedmý zápas a konec, jednou proti Třinci, podruhé proti Kometě. Poslední nezdar přišel po základní části, kterou Sparta ovládla, takže následná přestavba kádru měla ostrý význam.
Červnové vyšetřování namířilo pozornost ke Spartě
V červnu 2016 se okolo Petra Speychala začaly objevovat informace, které byly pro Spartu rizikové už tím, že se netýkaly sportu. Podnikatel klub spoluovládal přes Sportovní holding Praha a podle tehdejších zpráv iDnesu ho policie s finanční správou prověřovaly kvůli rozsáhlým daňovým podvodům.
Úřady měly zajistit jen zlomek vysokého daňového nedoplatku, a proto se detektivové zaměřili také na Speychalův podíl v hokejové Spartě. Pro klub šlo o tvrdší riziko než další porážku v sérii play off, protože práva k hráčům patří k základům fungování kádru. Tehdejší informace popisovaly scénář, v němž Sparta mohla kvůli spolumajiteli o tato práva přijít.
Srpen přinesl Břízovi dohodu se dvěma vlastníky
V srpnu 2016 se situace uzavřela převodem práv k hráčům na Petra Břízu, klubovou brankářskou legendu. Bříza tehdy působil jako generální manažer a později se stal předsedou představenstva. Dohoda vyžadovala jednání se Speychalem a také s ruským podnikatelem Jevgenijem Myškovskim.
Speychalova společnost ČKD Praha DIZ byla v insolvenčním řízení, což z převodu dělalo citlivý majetkový krok. Sportovní holding Praha měl navíc širší sportovní stopu: v minulosti vlastnil Lev Praha z Kontinentální ligy, který stejně jako Sparta sídlil v Tipsport areně, a také basketbalový Nymburk.
Prodej Pražákovi otevřel spor o klubové miliony
O tři roky později se vlastnictví posunulo znovu. V roce 2019 Bříza prodal celý balík akcií podnikateli Karlu Pražákovi. V klubovém prohlášení tehdy uvedl, že po jednáních o budoucnosti Sparty zvažoval více variant další role a nakonec se rozhodl v klubu skončit.
Pražák poté přišel s tvrdým obviněním. Podle Hospodářských novin žaloval Břízu a jeho spolupracovníka Ferduse kvůli tvrzení, že přes fiktivní smlouvy připravili klub o 32 milionů korun. Jádrem měla být společnost GSB, která si měla od Sparty účtovat hledání sponzorů a další služby.
Městský soud žalobu označil za šikanózní, což Pražákovu verzi výrazně oslabilo. Bříza pak žaloval Pražáka. Soudy zamítly i tuto žalobu a po obou řízeních zůstalo platné, že nárok neprosadil Pražák ani Bříza.
Po sedmém zápase s Kometou začala přestavba
Sportovní část se mezitím vrátila do středu pozornosti fanoušků. Sparta po sezoně, v níž ovládla základní část a skončila v semifinále s Kometou po sedmém utkání, sáhla k přebudování kádru. Rozhodnutí má váhu vzhledem k tomu, že tým před play off základní část opanoval.
Podle rešerše SportyŽivě se klub rozloučil i se dvěma posledními kapitány a dalšími oporami. Odchod kapitánů zasahuje i vedení kabiny, protože klub tyto hráče dříve vybral pro viditelnou vůdčí roli.
Klub už mezitím spustil přípravu. Po prvním utkání v Litoměřicích uváděl další zastávky v Liberci 12. 8., Poděbradech 14. 8. a Milevsku 19. 8.