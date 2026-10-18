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Hokejová Sparta prohrála na domácím ledě s vedoucím Třincem. Skóre zápasu zpečetil Hudáček

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Hokejisté Třince vyhráli v 12. kole extraligy na ledě Sparty 2:1. Oceláři si připsali jedenáctou výhru v sezoně a dosud ve všech zápasech bodovali. Duel rozhodl v 54. minutě slovenský útočník Libor Hudáček. Utkání v O2 areně sledovalo 14 127 diváků, což je nejvyšší návštěva v sezoně.
Hokejová Sparta prohrála na domácím ledě s vedoucím Třincem. Skóre zápasu zpečetil Hudáček

Hokejová Sparta prohrála na domácím ledě s vedoucím Třincem. Skóre zápasu zpečetil Hudáček

Zdroj: HC Sparta Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 17:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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