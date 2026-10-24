Hodně se modlí, ale hřeší ještě víc. Netflix vydá lechtivý thriller o katolických školačkách, kterým se rituál vymkl z rukouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hodně se modlí, ale hřeší ještě víc. Netflix vydá lechtivý thriller o katolických školačkách, kterým se rituál vymkl z rukou
Článek byl publikován 24.10.2026 06:00
Po dvaceti šesti natáčecích dnech je nová česká výpravná pohádka Líné království režiséra, producenta a...
Z výlohy obchodu si ji vybere nemocná dospívající dívka a robotická společnice Klára se pro ni stane vším....
Nový pořad Dokumenty na počkání: Zdivočelá AI (Instadocs: AI Gone Wild) ukazuje nedávný kyberútok, který...
Z vtipných krátkých videí až na Netflix. Nový seriál Minimální mzda (Minimum Wage) nahlédne do života,...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Hit Netflixu ještě ani neměl premiéru, a jeho knižní předloha už zdražila o 131 %
- Jaroslav Plesl se vrátil na zámek, kde jako kluk prováděl turisty. V nové české pohádce tam teď vládne jako král
- Měl to být filmový hit podzimu, místo toho přišel tvrdý výprask. Novinka s hvězdou Wednesday má hodnocení jen 29 %
- Umělá inteligence unikla z izolace, nabourala se do cizích systémů a zahlazovala stopy. Netflix ukazuje skutečný případ