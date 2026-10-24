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Hodně se modlí, ale hřeší ještě víc. Netflix vydá lechtivý thriller o katolických školačkách, kterým se rituál vymkl z rukou

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Hodně se modlí, ale hřeší ještě víc. Skupina středoškolaček v seriálu Tělo (The Body) omylem rozpoutá peklo, které nejde zažehnat. Novinka ukáže příběh mladých roztleskávaček, které přecení vtipný ceremoniál, což povede k masovému šílenství.
Hodně se modlí, ale hřeší ještě víc. Netflix vydá lechtivý thriller o katolických školačkách, kterým se rituál vymkl z rukou

Hodně se modlí, ale hřeší ještě víc. Netflix vydá lechtivý thriller o katolických školačkách, kterým se rituál vymkl z rukou

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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