Hodinu a půl v solné vodě a nůž se brousí skoro sám. Většina lidí přitom sůl v kuchyni používá jen k vaření

Hodinu a půl v solné vodě a nůž se brousí skoro sám. Většina lidí přitom sůl v kuchyni používá jen k vařeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Už žádné zdlouhavé broušení nožů, stačí je ponořit do slané vody
Cassidy Tuttle, autorka jednoho z nejcitovanějších průvodců péčí o sukulenty, popsala pro Washington Post...
Rozhodující bývá místo, kam pelíšek položíte. Většinou ho stačí přesunout tam, kde už vaše kočka sama...
Zdravé, nepoškozené brambory se během skladování méně kazí. Nesmíte je však předem omývat, v takovém...
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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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