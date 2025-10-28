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Hodinový manžel prozradil radu nad zlato, jak se zbavit plísně během mžiku

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Býváte v poslední době častěji nemocní nebo unavení? Potom raději zkontrolujte, zda se na stěnách bytu neobjevila plíseň. Ta totiž vylučuje škodlivé spory, které vdechujete. K jejich odstranění použijte níže uvedené metody.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 28.10.2025 07:51

Poslední aktualizace: 21.10.2026 10:08

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Plíseň nestačí postříkat. Ze zdi je potřeba ji skutečně odstranit

Přípravek, který mikroorganismy zahubí, ještě automaticky neznamená vyřešenou plíseň. Na povrchu mohou zůstávat její části a spory a především může dál existovat podmínka, která růst umožnila.

Nejdůležitějším krokem je proto odstranit zdroj vlhkosti. Může jít o kondenzaci, netěsnost, zatékání nebo jiný stavební problém.

U tvrdých hladkých povrchů doporučují odborné postupy plíseň fyzicky očistit vodou s detergentem a místo důkladně vysušit. U silně napadených porézních materiálů, například některých sádrokartonů, izolací nebo koberců, může být úplné vyčištění obtížné a někdy je nutná výměna materiálu.

Přetření plísně barvou problém nevyřeší. Pokud zůstane povrch vlhký nebo kontaminovaný, skvrny se mohou vrátit a nový nátěr se může začít odlupovat.


Zdroje:

  1. U.S. Environmental Protection Agency – What are the basic mold cleanup steps? https://www.epa.gov/mold/what-are-basic-mold-cleanup-steps
  2. U.S. Environmental Protection Agency – Mold Cleanup in Your Home https://www.epa.gov/mold/mold-cleanup-your-home


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