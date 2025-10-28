Hodinový manžel prozradil radu nad zlato, jak se zbavit plísně během mžiku

Hodinový manžel prozradil radu nad zlato, jak se zbavit plísně během mžikuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Freepik
Článek byl poprvé publikován 28.10.2025 07:51
Poslední aktualizace: 21.10.2026 10:08
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Plíseň nestačí postříkat. Ze zdi je potřeba ji skutečně odstranit
Přípravek, který mikroorganismy zahubí, ještě automaticky neznamená vyřešenou plíseň. Na povrchu mohou zůstávat její části a spory a především může dál existovat podmínka, která růst umožnila.
Nejdůležitějším krokem je proto odstranit zdroj vlhkosti. Může jít o kondenzaci, netěsnost, zatékání nebo jiný stavební problém.
U tvrdých hladkých povrchů doporučují odborné postupy plíseň fyzicky očistit vodou s detergentem a místo důkladně vysušit. U silně napadených porézních materiálů, například některých sádrokartonů, izolací nebo koberců, může být úplné vyčištění obtížné a někdy je nutná výměna materiálu.
Přetření plísně barvou problém nevyřeší. Pokud zůstane povrch vlhký nebo kontaminovaný, skvrny se mohou vrátit a nový nátěr se může začít odlupovat.
Zdroje:
- U.S. Environmental Protection Agency – What are the basic mold cleanup steps? https://www.epa.gov/mold/what-are-basic-mold-cleanup-steps
- U.S. Environmental Protection Agency – Mold Cleanup in Your Home https://www.epa.gov/mold/mold-cleanup-your-home
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