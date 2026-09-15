Hodinky z půdy zabalené v hedvábném papíru vypadaly jako bezcenný brak. Hodinář s lupou v ruce odhadl jejich hodnotu na 1,5 milionu

Hodinář je vzal do ruky, otočil, prohlédl pod lupou a vyslovil číslo: odhadovaná hodnota kolem 1,5 milionu korun. Jak je možné, že předmět, který vypadá jako pozůstatek po dědečkovi, míří do šesticiferných výšin? Odpověď leží v detailech, které laik spolehlivě přehlédne.
Proč nenápadný vzhled u vintage hodinek často znamená nejvyšší cenu
Sběratelský trh s hodinkami funguje přesně opačně, než by čekal člověk zvyklý na výlohy klenotnictví. Zářivě vyleštěný kus budí podezření. Broušení totiž ubírá materiál, mění proporce pouzdra a likviduje původní fazety, tedy přesně ty rysy, podle nichž znalec rozpozná autentický exemplář od přepracovaného. Sotheby’s ve svém průvodci hodnocením stavu výslovně varuje, že výrazné zásahy do pouzdra či ciferníku mohou srazit hodnotu o desítky procent.
Přirozená patina, jemné blednutí luminiscence, drobné šrámy na skle, mírné ztmavnutí indexů, paradoxně zvyšuje atraktivitu. Christie’s popisuje posun sběratelské komunity směrem k poctivě zestárlým kusům, které nesou důkaz nepřerušené existence. Hodinky z půdy, zabalené v papíru a po dekády nedotčené, přesně do tohoto profilu zapadají. Hedvábný papír mohl sloužit jako primitivní ochrana proti oděru a světlu, a právě díky absenci jakéhokoli „vylepšení“ si mohly uchovat to nejcennější: původnost.
Co hodinář pod lupou skutečně čte a hledá
Kvalifikovaný odborník při posuzování vintage hodinek sleduje souhru několika vrstev. Začíná ciferníkem: typografie číslic, tvar indexů, druh luminiscenční hmoty a její stáří musejí odpovídat referenčnímu období výroby. Jakýkoli přetisk, pozdější úprava nebo výměna ručiček okamžitě mění kategorii předmětu.
Následuje pouzdro. Profil nožek, hloubka fazet, ostrost hran, to vše vypovídá o tom, zda kus prošel agresivním leštěním, nebo si zachoval tovární geometrii. Phillips ve svém specialistickém textu o sběratelských Rolexech zdůrazňuje, že právě stav a originalita jsou dvěma hlavními určovateli ceny, přičemž ciferník a pouzdro hrají prim.
Třetí vrstvou je shoda sériových a referenčních čísel. Každé číslo vypráví příběh: rok výroby, místo prodeje, konfiguraci strojku. Pokud se sériový rozsah shoduje s referenčním obdobím a všechny komponenty sedí, hodinář získává důvěru v celistvost kusu. Sotheby’s u nejhodnotnějších Rolexů rozlišuje tři pilíře (správnost, vzácnost a integritu povrchu) a teprve jejich souhra vysvětluje, proč dva zdánlivě identické modely mohou mít rozdíl v ceně řádově v milionech.
Posledním článkem skládačky bývá dokumentace: původní krabice, záruční list, servisní záznamy, účtenka. Každý takový doklad posiluje důvěru trhu a prokazatelně zvedá aukční výsledek.
Odhadovaná hodnota versus skutečná aukční cena
Částka 1,5 milionu korun zní impozantně, ale je třeba ji zasadit do správného rámce. Christie’s definuje aukční odhad jako očekávané cenové rozpětí, v němž by se předmět měl pohybovat, nikoli jako garanci výsledku. Finální cenu určí až konkurence kupců v sále nebo online. Může skončit pod odhadem, může ho překonat dvojnásobně.
Podle nás je právě toto nejčastější místo, kde se laik spálí: zaměňuje kvalifikovaný odhad za hotovou sumu na účtu. Galerie Národní 25 v Praze upozorňuje, že relevantní ocenění vzniká teprve po osobním shlédnutí znalcem, a i poté jde o orientační částku, kterou trh může přepsat oběma směry.
Pro ilustraci: na květnové aukci Phillips v Ženevě letos padl historický rekord; celkový obrat Geneva Watch Auction XXIII dosáhl téměř 75 milionů švýcarských franků a čtrnáct hodinek překročilo milionovou hranici. Rolex Daytona Ref. 6265 se prodal za 57 150 CHF, Cartier Cristallor za 62 230 CHF, Patek Philippe Golden Ellipse v New Yorku u Christie’s za 95 250 dolarů. Milionové výsledky existují, ale váží se na konkrétní souběh značky, vzácnosti, stavu a poptávky v daný okamžik.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková