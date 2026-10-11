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Hnutí ANO, které v Brně pravděpodobně skončí v opozici, výsledek respektuje

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Hnutí ANO nevylučuje, že po brněnských volbách skončí v opozici. Ve volbách získalo 11 mandátů a skončilo třetí za vítěznou koalicí KDU-ČSL se STAN a společnou kandidátkou ODS, TOP 09 a nezávislých. Magistrátní lídr ANO Václav Trojan výsledek respektuje.
Hnutí ANO, které v Brně pravděpodobně skončí v opozici, výsledek respektuje

Hnutí ANO, které v Brně pravděpodobně skončí v opozici, výsledek respektuje

Zdroj: Nicolas Rosier
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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