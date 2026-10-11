Hnutí ANO, které v Brně pravděpodobně skončí v opozici, výsledek respektuje

Hnutí ANO připouští, že v Brně možná skončí v opozici, výsledek voleb respektuje, řekl dnes ČTK magistrátní volební lídr ANO Václav Trojan. O to víc opoziční práce by v takovém případě odvádělo, dodal.
Hnutí v brněnských volbách skončilo na třetím místě, získalo 11 mandátů. O široké koalici chtějí jednat ostatní uskupení, která se do zastupitelstva Brna dostala, tedy vítězná kandidátka KDU-ČSL se STAN, společná kandidátka ODS, TOP 09 a nezávislí, uskupení Zelené Brno, Piráti a Fakt Brno TU! a hnutí Za Lužánky.
„Karty jsou rozdány, je to rozhodnutí voličů a musíme ho respektovat. Samozřejmě sluší se pogratulovat vítězi,“ řekl Trojan. Výsledek voleb označil především za závazek vůči voličům, kteří jim dali důvěru. Zároveň doplnil, že si hnutí vyhodnotí situaci a začne se připravovat na další volby, aby bylo za čtyři roky úspěšnější.
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Vítězem v Brně se stala koalice KDU-ČSL a STAN v čele s Jakubem Hruškou se ziskem 27,38 procenta hlasů a 18 mandátů. Na druhém místě skončila společná kandidátka ODS, TOP 09 a nezávislých vedená Kamilou Zlatuškovou, získala zhruba 18,9 procenta hlasů a 13 mandátů. Třetí hnutí ANO získalo 17,14 procenta hlasů. Čtvrté Zelené Brno má šest mandátů, čtyři zastupitele budou mít na pátém místě Piráti. Šesté je hnutí Za Lužánky se třemi mandáty.
Naopak do zastupitelstva se nedostalo hnutí SPD, které v minulých volbách kandidovalo spolu s Trikolorou a Moravany. SPD tehdy získala pět zástupců, jeden mandát Petr Levíček za Trikoloru, skončili v opozici. Do zastupitelstva letos nepronikli ani sociální demokraté, kteří před čtyřmi lety získali čtyři mandáty a stali se součástí koalice.
Minulé volby v Brně vyhrála s 25 procenty hlasů koalice ODS a TOP 09, získala 16 mandátů. Po volbách se spojila s hnutím ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Pětiprocentní hranici překročili také Piráti a Zelení s Žít Brno, skončili však v opozici. Koalice měla 42 zastupitelů. Deset členů ANO však loni hnutí vyloučilo. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Koalice tak skončila se 39 členy.